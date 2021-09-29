Автор: Надежда Сикорская, Женева, 29. 09. 2021.
Родившаяся в Женеве ассоциация поддержки армянской культуры отмечает юбилей. С днем рождения!|
L’association pour le soutien de la culture arménienne fête son anniversaire.
Наши постоянные читатели знают, что вот уже много лет Наша Газета следит за деятельностью ассоциации, основательница и главная движущая сила которой – оперная певица Вардуи Хачатрян, работающая в Большом театре Женевы. Во время первой нашей встречи, в 2018 году, Вардуи рассказала, что армянская диаспора - очень большая, и практически во всех странах, где живут представители этой древней нации, действуют ассоциации, пропагандирующие ее культуру. «Возможно, в нашем народе такая потребность сильнее, чем в некоторых других – из-за геноцида, из-за скитаний, из-за всего пережитого», - отметила тогда Вардуи. Узнав, что в Женеве такой ассоциации нет, она решила восполнить пробел, не предполагая, что ее деятельность примет такой размах.
Действительно, начав со скромных музыкальных встреч в небольших церквях, Ассоциация постепенно сделала основной своей площадкой Виктория-холл. Этот роскошный концертный зал, подаренный Женеве британским консулом и выдержанный в барочном стиле, традиционно привлекает самых знаменитых гастролеров – теперь многие из них выступают здесь по приглашению ассоциации Аветис.
Несмотря на четко задекларированную цель и, как модно теперь говорить, четкую самоидентификацию и обязательное присутствие элементов армянской культуры в качестве «связующей нити», ассоциация эта – поистине интернациональная, поскольку в каждом организуемом ею концерте звучит музыка разных стран в исполнении музыкантов разных национальностей, включая, конечно, армянских. Схема проста, как все гениальное, и совершенно прозрачна: предоставляя гостям свободу в составлении программы, Аветис просит каждого из них исполнить хотя бы одно произведение армянского композитора. Еще не разу руководители ассоциации не получили отказа, а женевская публика имела возможность открыть для себя музыку Армении в исполнении таких выдающихся музыкантов, как Максим Венгеров, Михаил Плетнев, Эдгар Моро … В программе «Viva Vivaldi» в 2015 году, наряду со знаменитыми «Временами года» и Stabat Mater прозвучали отрывки из оперы «Тигран Великий» не менее великого Антонио Вивальди. (Кстати, знали ли вы, что именно этому армянскому царю, правившему в 95-55 годах до нашей эры, когда Армении принадлежали три моря, посвящено больше всего опер – целых 23, а у Вивальди есть одиннадцать сочинений на армянские темы?) В рамках последнего до-ковидного концерта ассоциации Аветис блистательная латвийская певица Элина Гаранча исполнила армянскую народную песню «Лусин елав» в обработке Лучиано Берио из его знаменитого цикла «Народные песни». (Напомним, что Берио был женат на американской меццо-сопрано армянского происхождения Кети Берберян, от которой он и услышал эту песню, обработал и включил в свой цикл.) Наверняка остался в памяти многих концерт, посвященный столетию геноцида армян, который почтил своим присутствием Шарль Азнавур, до самой смерти исполнявший обязанности посла Армении в Швейцарии.
А 8 ноября на сцене Виктория-холла вновь встретятся скрипач Максим Венгеров и пианист Ваг Папян. «Я очень рада, что на нашем десятилетии будут выступать именно эти два музыканта, с которыми мы не раз работали и которые давно поддерживают нашу Ассоциацию, – рассказала Нашей Газете Вардуи Хачатрян. – В будущем у нас в планах организовать концерт Венгерова в Ереване».
Ереван – это прекрасно, но он далеко, так что порадуемся пока программе, которую приготовили музыканты для концерта в Женеве: скрипичные сонаты Моцарта, Энеску и Рихарда Штрауса, «Цыганка» Равеля… Интуиция подсказывает, что не обойдется без сюрприза в виде произведения армянского композитора. Это ли не праздник души, именины сердца для любого меломана?! Если вы из этой категории - спешите заказать билеты!
Приятного вечера!
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