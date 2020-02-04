Наша Газета рада представить новый проект своего давнего партнера – ассоциации Avetis, созданной работающей в Женевской опере певицей Вардуи Хачатрян и ставящей своей целью «поддержку разных форм творческого выражения ради распространения знаний об армянских идентичности, культуре и языке и поощрение артистических и культурных контактов между Швейцарией и Арменией». Да, ассоциация «армянская», но только очень ограниченный или предвзятый наблюдатель обвинит ее хоть в намеке на шовинизм или изолированность.



В любое время непросто сеять «разумное, умное, вечное», особенно если за спиной не стоят «умелые, с бодрыми лицами», готовые «отсыпать» из своих «полных жита кошниц». (Кто не понял намеков, перечитайте знаменитое стихотворение Н. А. Некрасова «К сеятелям».) А потому мы искренне восхищаемся активистами ассоциации, которым удается раз за разом устраивать прекрасные концерты с привлечением музыкантов, без преувеличения, мирового уровня, приезжающих в Женеву из разных стран. После Максима Венгерова и Нарека Ахназаряна, Ангелы Георгиу и Сергея Хачатряна, Хатии Буниатишвили, Эдгара Моро и Михаила Плетнева, с легкой руки ассоциации Avetis на сцену Виктория-холла выйдет Элина Гаранча, заполучить которую пока не удавалось даже Женевской опере. Таким элегантным образом ассоциация решила поздравить всех местных дам с Международным женским днем!



Есть несколько версий происхождения имени Элина. По первой, самой распространённой, у него греческие корни: от Эллина, мифологического прародителя всех греков, или от «ellinika», как называли себя и жители Эллады, и зовут современные греки. По второй, имя Элина – один из вариантов произношения имени Элиана, родственного «Елене», которое означает «свет», «светлая», «факел», «сияющая». Наконец, есть и третья версия, согласно которой имя Элина было придумано во время Октябрьской революции и является производным от «ЭЛектрификация+ИНдустриализация». Ну, третий вариант – это не вариант, а вот второй – вполне, ведь две известные нам Элины (Быстрицкая и Гаранча) – красавицы под стать той, из-за которой разразилась Троянская война. Не случайно Элина Гаранча часто говорит в интервью, что не нуждается во внешних эффектах – они ей, правда, ни к чему.



Элина Гаранча родилась в Риге, в музыкальной семье. После учебы в Латвийской музыкальной академии, а затем в Вене и США, она постепенно добралась до труднодоступного оперного Олимпа, спускаться с которого не собирается. Гаранчу приглашают лучшие оперные театры мира – Метрополитен-опере, Ковент-Гарден, Венская опера. Увы, ни в Большом театре, ни в Мариинке она пока не пела, зато выступила, в прошлом году, в Санкт-Петербургской филармонии с Юрием Темиркановым, а до этого было участие в Гала-концерте «Дмитрий Хворостовский и его друзья» в Кремлевском дворце съездов и концерт в московском «Зарядье».



На первый взгляд Элина Гаранча – холодная красавица, но этот образ моментально развеивается при ее перевоплощении в Кармен. Настоящим триумфом стало ее появление в этой роли с Роберто Аланьей (Хозе) в постановке Ричарда Эйра, показанной в Ковент-Гарден и Метрополитен и вживую транслированной на HD в более чем тысяче кинотеатров по всему миру! Скажем по секрету, что знаменитую Хабанеру Элина Гаранча планирует исполнить и в женевском концерте. Программа пока еще не утверждена окончательно, но известно, что в нее включены вокальный цикл «Любовь и жизнь женщины» Шумана, несколько lieder Брамса, арии из опер Сен-Санса и Бизе, а также сарсуэлы Руперто Чапи, которые певица исполняет часто и с видимым удовольствием.



Тем читателям, кому уже доводилось бывать на концертах, организуемых ассоциацией Avetis, не надо объяснять, что армянская культура – связующее звено между самыми разными программами. Год назад Михаил Плетнев играл в Женеве Комитаса, а теперь Элина Гаранча исполнит армянскую народную песню «Лусин елав» в обработке Лучиано Берио из его знаменитого цикла «Народные песни». Какое отношение итальянский композитор имеет к Армении, спросит бдительный читатель. Если исходить из того, что муж и жена – одна… ячейка общества, то самое прямое: дело в том, что Берио был женат на американской певице (тоже меццо-сопрано) армянского происхождения Кети Берберян. Именно от нее он и эту песню и услышал, обработал и включил в свой цикл.



Так что, дорогие читатели, устройте себе по-настоящему праздничный вечер, приобретя билеты на предстоящий концерт – как это сделать, указано на афише. До встречи в Виктория-холле!



