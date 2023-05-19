Автор: Заррина Салимова, Берн, 19. 05. 2023.
Бернский Кунстмузеум первым в Швейцарии откроет виртуальное пространство и выставит на продажу цифровые произведения искусства.|
Le Kunstmuseum Bern présente une première à l’échelle suisse en ouvrant l’espace virtuel et proposant des œuvres d’art numériques à la vente.
Новые технологии проникают во все сферы жизни, включая искусство. Наша Газета уже рассказывала о примере токенизации арт-объектов: несколько лет назад жители Швейцарии купили вскладчину картину Пабло Пикассо, приобретя 40 000 долей (фактически «токенов») по 50 франков каждая и став совместными владельцами полотна музейного уровня. Бернский художественный музей пошел еще дальше и объявил о запуске виртуального фандрайзингового проекта Infinite.
Посетители платформы Infinite получат возможность полюбоваться произведениями искусства в виртуальном мире, а также приобрести специально созданные для этого проекта цифровые арт-объекты, вдохновленные работами из коллекции музея. Продажа будет осуществляться в форме NFT (Non-Fungible Tokens, невзаимозаменяемый токен). Речь идет о сертификате уникальности цифрового объекта – это, упрощенно говоря, код, который подтверждает, что тот, кому принадлежит токен, владеет сертификатом на объект. NFT можно купить с помощью кредитной карты или криптовалюты. Приобретая NFT, посетители не только поддерживают соответствующих художников, но и финансируют проект реконструкции, внося свой вклад в будущее музея. Таким образом, виртуальное искусство будет использоваться с целью сбора средства для ремонта и расширения музейных помещений в реальном мире.
Первым выставленным на продажу цифровым объектом станет 12-частная генеративная поэма «A Eye, After Johannes Itten» американской художницы и поэтессы Саши Стайлз. Это – алгоритмическое исследование цвета и кода, вдохновленное картиной бернского художника Иоганесса Иттена «Горизонтально-вертикальное» (1915), представляющей собой эксперимент с фундаментальными принципами организации формы и цвета.
Напомним, что Иоганнес Иттен прославился не только своими абстрактными работами, но и как теоретик нового искусства. В знаменитой архитектурно-художественной школе «Баухаус» он вел подготовительный курс, элементы которого до сих пор используются в дизайнерских курсах по всему миру. В частности, он поддерживал идею максимально возможной дематериализации объектов во всех видах искусства, выступая за отказ от академизма и творческую свободу учащихся. Форма и цвет, цвет и форма – такова была художественная мантра Иттена, создавшего собственную теорию цвета и модернизировавшего цветовой круг. Согласно его концепции, трем первичным цветам соответствуют три основных формы: красному – квадрат, желтому – треугольник, а синему – круг. На этой основе он разработал соответствия второго порядка, например, фиолетовый цвет в системе Иттена коррелирует с эллипсом. Художник называл цвет светом, превращенным в музыку – нетрудно догадаться, что Иттен, подобно писателю Владимиру Набокову, был синестетом, то есть человеком, который слышит цвет и видит звуки.
Авторы проекта Infinite надеются на то, что сочетание аналогового и цифрового искусства откроет новые перспективы для художников, а использование NFT в качестве метода привлечения средств станет инновационным фандрайзинговым подходом. Презентация Infinite пройдет 23 мая: посетить платформу можно будет как виртуально, так и физически. Если вы предпочитаете второе, то учтите, что вход свободный, но количество мест ограничено. Билеты можно зарезервировать на сайте Eventbrite.
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