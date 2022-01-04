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вторник, 4 января 2022 года   

Марки 2.0|Timbres 2.0

Автор: Заррина Салимова, Женева, 4. 01. 2022.

(с) La Poste

Швейцарские криптомарки вызвали ажиотаж среди филателистов и криптоколлекционеров, готовых заплатить за редкие цифровые экземпляры тысячи франков.

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Les crypto-timbres suisses ont fait sensation auprès des philatélistes et des cryptocollectionneurs prêts à débourser plusieurs milliers de francs pour des exemplaires numériques rares.

Почта Швейцарии смогла преодолеть разрыв между реальным и цифровым миром и для филателистов. По крайне мере, так утверждает само учреждение в официальном коммюнике. Каким же образом? Выпустив первую швейцарскую криптомарку Swiss Crypto Stamp!

Наша Газета регулярно рассказывает о новинках швейцарской блокчейн и финтех-области – от уплаты налогов криптовалютой до токенизации реальных активов. В частности, несколько лет назад жители Швейцарии купили вскладчину картину Пикассо: 25 000 интернет-пользователей приобрели 40 000 долей (фактически «токенов») по 50 франков каждая и стали совместными владельцами полотна музейного уровня. Принцип использования криптомарки также основан на блокчейн-технологии, а ее выпуск можно назвать важной вехой в истории швейцарской филателии.

Swiss Crypto Stamp состоит из двух частей. С одной стороны, это обычная осязаемая самоклеящаяся почтовая марка с изображением Маттерхорна и луны на голубом фоне, стоимостью 8,90 франков. Как и любая другая марка, она может быть использована для франкирования почтовых отправлений.

С другой стороны, с каждой криптомаркой связана ее цифровая версия. Цифровое изображение представляет собой одну из тринадцати доступных тем и зарегистрировано в блокчейне. Некоторые из используемых тем часто повторяются, а другие встречаются гораздо реже и поэтому более желанны для филателистов. Так, существует 65 000 экземпляров самой распространенной цифровой темы и только 50 экземпляров – самой редкой. В момент покупки невозможно было узнать, какой цифровой дизайн имеет марка. Цифровой двойник физической марки можно увидеть только онлайн с помощью QR-кода, опубликованного рядом с бумажной версией.

Марки были разработаны в сотрудничестве с расположенной в Цуге ИТ-компанией Inacta, причем сама Почта Швейцарии не имеет собственной блокчейн-платформы. Криптомарки можно коллекционировать, обменивать и продавать – в режиме онлайн. Swiss Crypto Stamp выпущены в форме NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен). Речь идет о сертификате уникальности цифрового объекта – это, упрощенно говоря, код, который подтверждает, что тот, кому принадлежит токен, владеет сертификатом на объект. Все марки с одинаковым сюжетом формируют группу на блокчейне, следовательно, каждая из этих групп образует NFT. В рамках одной группы существуют Fungible Tokens (цифровые почтовые марки, которые можно обменять, купить или продать). 

По своей сути, Swiss Crypto Stamp – это дематериализованный предмет коллекционирования и способ инвестировать средства. Так, марки, запущенные 25 ноября ограниченным тиражом в 175 000 экземпляров, вызвали такой ажиотаж, что сайт Почты Швейцарии временно столкнулся с техническими сложностями. Три четверти всех марок были раскуплены в первые три часа после старта продаж, а вскоре не осталось уже ни одного экземпляра. Некоторые владельцы редчайших цифровых версий уже сделали себе небольшое состояние на перепродаже. В начале декабря, например, купленная за 8,90 франков криптомарка была выставлена на онлайн-аукцион Ricardo и продана за 37 500 франков! В какой еще сфере можно получить такую прибыль буквально за десять дней? Сейчас стартовые цены на марки на интернет-аукционах варьируются от одного до 125 000 франков.

Добавим также, что с января остававшиеся неизменными в течение восемнадцати лет цены на обычные почтовые марки выросли – на 10 сантимов для писем класса A и на 5 сантимов для класса B. Управляющий директор Почты Швейцарии Роберто Чирилло назвал повышение цен умеренным, уточнив, что оно обойдется каждому домохозяйству примерно на сумму стоимости одной чашки кофе в год. Организации защиты прав потребителей с господином Чирилло, впрочем, не согласны. Почтовые тарифы на письма в Швейцарии и так одни из самых высоких в мире, многие ящики для писем демонтируются, почтовые отделения закрываются – в общем, качество почтовых услуг, по мнению правозащитников, снижается, что никак не вяжется с повышением цен.

Вот такой парадокс: пока одни зарабатывают десятки тысяч франков за несколько дней с помощью криптомарок и невзаимозаменяемых токенов, другие негодуют из-за повышения цен на несколько сантимов на обычные бумажные марки. Что ж, разрыв между реальным и цифровым миром, видимо, по-прежнему огромен.

 

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