С начала пандемии Наша Газета пристально следит за трудностями, которые переживает швейцарская часовая индустрия. Коронавирус нанес удар по швейцарской часовой промышленности и, в конечном итоге, усугубил уже существующие проблемы, став катализатором давно назревших перемен. Более гибкие игроки рынка смогли адаптироваться к кризису и остаться на плаву, но для такой крупной часовой ярмарки, как Baselworld, пандемия стала, вероятно, началом конца.

Напомним, что проблемы у Baselworld начались задолго до санитарного кризиса: многие крупные игроки, включая Swatch Group, покинули эту площадку, что значительно пошатнуло престиж ярмарки. В частности, в заявлениях брендов нередко подчеркивалось, что свой маркетинговый бюджет они предпочитают распределить более эффективным способом и что формат часовых выставок больше не отвечает потребностям времени. Стремясь перезапустить Baselworld, организаторы в 2019 году договорились о сотрудничестве с женевским часовым салоном Watches and Wonders (ранее SIHH). Отказавшись от конкуренции и перетягивания внимания на себя, оба салона должны были согласовать даты проведения с 2020 года. Из-за коронавируса этим планам не суждено было сбыться: в результате Baselworld был сначала отменен, а затем перенесен на начало 2022 года. На днях стало известно, что запланированное мероприятие снова не состоится.

«Мы с сожалением сообщаем, что выставка Baselworld 2022 не состоится. Мы пришли к выводу, что для перезапуска необходимо больше времени», - говорится в заявлении компании MCH Group, организующей базельский часовой салон. Решение было принято после обсуждений с представителями часовых брендов и розничных сетей. Организаторы пришли к выводу, что «запуск новой концепции для нового целевого сегмента особенно сложен ввиду дальнейшего ухудшения ситуации с Covid-19 и вызванной этим неуверенности среди покупателей». По оценкам MCH Group, рынок для ярмарки, которая объединяла бы специализированные и средние бренды с независимыми розничными торговцами, существует, но для этого необходимо провести более точный анализ, что требует больше времени.

Добавим, в 2020-м экспорт швейцарских часов показал беспрецедентное снижение со времени финансового кризиса в 2008 году, но в этом году показатели экспорта достигли докризисных показателей. При этом выросли продажи часов класса люкс, тогда как сегменты начального и среднего уровня, которые развиваются не так быстро, пока не вернулись к допандемическим показателям. Эта ситуация еще раз демонстрирует, что сегодня в отрасли лидируют самые престижные бренды, такие как Rolex, Cartier (Richemont), Omega (Swatch Group), Patek Philippe или Audemars Piguet. И многие из них еще до пандемии отказались от участия в Baselworld.

Будущее базельской выставки кажется туманным. Не добавляет оптимизма и объявление об уходе управляющего директора Baselworld Мишеля Лориса-Меликоффа, который занял свой пост в 2018 году.

Подводя итог, можно сказать, что негласное соревнование между двумя швейцарскими часовыми столицами, Женевой и Базелем, пока выигрывает город Кальвина. Женева смогла адаптироваться к кризису: в городе, несмотря на санитарные ограничения, прошел ряд важных для индустрии мероприятий, объединяющих часовщиков, продавцов и журналистов, например, децентрализованные презентации часовых новинок в рамках Geneva Watch Days и вручение «часового Оскара». У брендов, которые еще не знают, где представить свои новые продукты в следующем году, теперь нет выбора - вероятно, многие из них приедут в Женеву, например, для участия в выставке Watches and Wonders, которая пройдет с 30 марта по 5 апреля и в которой примут участие около 40 экспонентов, причем некоторые из них ранее покинули Baselworld. В конце концов, это может сильнее укрепить позиции Женевы и сформировать новую традицию, что еще больше затруднит возвращение Baselworld после трехлетнего отсутствия.