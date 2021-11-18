Автор: Заррина Салимова, Базель, 18. 11. 2021.
Часовой салон Baselworld отменен в третий раз. По словам организаторов, для запуска новой концепции выставки необходимо больше времени.|
Le salon de l’horlogerie Baselworld a été annulé pour la troisième fois. Selon les organisateurs, la relance a besoin de plus de temps.
С начала пандемии Наша Газета пристально следит за трудностями, которые переживает швейцарская часовая индустрия. Коронавирус нанес удар по швейцарской часовой промышленности и, в конечном итоге, усугубил уже существующие проблемы, став катализатором давно назревших перемен. Более гибкие игроки рынка смогли адаптироваться к кризису и остаться на плаву, но для такой крупной часовой ярмарки, как Baselworld, пандемия стала, вероятно, началом конца.
Напомним, что проблемы у Baselworld начались задолго до санитарного кризиса: многие крупные игроки, включая Swatch Group, покинули эту площадку, что значительно пошатнуло престиж ярмарки. В частности, в заявлениях брендов нередко подчеркивалось, что свой маркетинговый бюджет они предпочитают распределить более эффективным способом и что формат часовых выставок больше не отвечает потребностям времени. Стремясь перезапустить Baselworld, организаторы в 2019 году договорились о сотрудничестве с женевским часовым салоном Watches and Wonders (ранее SIHH). Отказавшись от конкуренции и перетягивания внимания на себя, оба салона должны были согласовать даты проведения с 2020 года. Из-за коронавируса этим планам не суждено было сбыться: в результате Baselworld был сначала отменен, а затем перенесен на начало 2022 года. На днях стало известно, что запланированное мероприятие снова не состоится.
«Мы с сожалением сообщаем, что выставка Baselworld 2022 не состоится. Мы пришли к выводу, что для перезапуска необходимо больше времени», - говорится в заявлении компании MCH Group, организующей базельский часовой салон. Решение было принято после обсуждений с представителями часовых брендов и розничных сетей. Организаторы пришли к выводу, что «запуск новой концепции для нового целевого сегмента особенно сложен ввиду дальнейшего ухудшения ситуации с Covid-19 и вызванной этим неуверенности среди покупателей». По оценкам MCH Group, рынок для ярмарки, которая объединяла бы специализированные и средние бренды с независимыми розничными торговцами, существует, но для этого необходимо провести более точный анализ, что требует больше времени.
Будущее базельской выставки кажется туманным. Не добавляет оптимизма и объявление об уходе управляющего директора Baselworld Мишеля Лориса-Меликоффа, который занял свой пост в 2018 году.
Подводя итог, можно сказать, что негласное соревнование между двумя швейцарскими часовыми столицами, Женевой и Базелем, пока выигрывает город Кальвина. Женева смогла адаптироваться к кризису: в городе, несмотря на санитарные ограничения, прошел ряд важных для индустрии мероприятий, объединяющих часовщиков, продавцов и журналистов, например, децентрализованные презентации часовых новинок в рамках Geneva Watch Days и вручение «часового Оскара». У брендов, которые еще не знают, где представить свои новые продукты в следующем году, теперь нет выбора - вероятно, многие из них приедут в Женеву, например, для участия в выставке Watches and Wonders, которая пройдет с 30 марта по 5 апреля и в которой примут участие около 40 экспонентов, причем некоторые из них ранее покинули Baselworld. В конце концов, это может сильнее укрепить позиции Женевы и сформировать новую традицию, что еще больше затруднит возвращение Baselworld после трехлетнего отсутствия.
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