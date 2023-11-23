Автор: Заррина Салимова, Берн, 23.11.2023.
Несмотря на наблюдаемый во время пандемии бум онлайн-продаж, розничные магазины по-прежнему популярны среди покупателей часов.|
Malgré l'essor des ventes en ligne observé pendant la pandémie, les boutiques restent populaires auprès des acheteurs de montres.
Одним из побочных эффектов пандемии стала «принудительная» цифровизация, затронувшая все сферы жизни, но больше всего – коммерцию. Бурный рост онлайн-продаж заставил некоторых экспертов начать сомневаться в будущем физических магазинов и предсказывать их скорую неминуемую кончину. Сейчас можно с уверенностью сказать: в отношении часовых бутиков эти мрачные прогнозы не сбылись.
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