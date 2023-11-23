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22.11.2023 - 14:45Федеральный совет определился по вопросу ХАМАСа

За часами – в бутик |Acheter une montre dans une boutique

Автор: , Берн, .

Часы в витрине одного из бутиков на цюрихской Банхофштрассе. Фото: Christian Wiediger, Unsplash

Несмотря на наблюдаемый во время пандемии бум онлайн-продаж, розничные магазины по-прежнему популярны среди покупателей часов.

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Malgré l'essor des ventes en ligne observé pendant la pandémie, les boutiques restent populaires auprès des acheteurs de montres.

Одним из побочных эффектов пандемии стала «принудительная» цифровизация, затронувшая все сферы жизни, но больше всего – коммерцию. Бурный рост онлайн-продаж заставил некоторых экспертов начать сомневаться в будущем физических магазинов и предсказывать их скорую неминуемую кончину. Сейчас можно с уверенностью сказать: в отношении часовых бутиков эти мрачные прогнозы не сбылись.

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