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четверг, 4 мая 2023 года   

Дом F.P.Journe в Нью-Йорке|La maison F.P.Journe à New York

Автор: Заррина Салимова, Женева-Нью-Йорк, 4. 05. 2023.

Фото: F.P.Journe

Знаменитый женевский часовой бренд открыл новое пространство в модном районе Сохо.

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La célèbre marque horlogère genevoise a ouvert un nouvel espace dans le quartier branché de Soho.

Вот уже более сорока лет Франсуа-Поль Журн изобретает и производит точные часы, которые очаровывают поклонников высокого часового искусства. Сохранению непревзойденного качества и независимости способствует созданная часовщиком вертикальная организация бизнеса, позволяющая контролировать все этапы производства компонентов и их сборку, а также распространение часовых коллекций через собственную международную сеть бутиков, первый из которых открылся в 2003 году в Токио.

Подобно тому, как он создает часы, Франсуа-Поль Журн продумывает и разрабатывает дизайн бутиков в соответствии с ценностями своей женевской мануфактуры, которые можно лаконично описать акронимом AРТ: аутентичность, редкость и талант.

В Нью-Йорке марка F.P.Journe появилась в 2009-м. Ее манхэттенским адресом долгое время был элегантный Верхний Ист-Сайд, а в начале мая бренд переехал в район Сохо - на Мерсер-стрит, 53. Новое пространство площадью 550 квадратных метров – больше, чем просто бутик или витрина. Это уникальное место встречи ценителей высокого часового искусства и настоящий дом, двери которого ведут в эксклюзивный часовой мир вселенной F.P.Journe.

Нью-йоркский дом женевской марки включает большой бар и уютные гостиные. Деревянные полки библиотеки заполнены книгами по истории часового дела. Так и хочется взять одну из них и уютно устроиться в кожаном кресле. Часовые коллекции F.P.Journe демонстрируются в изящно оформленных витринах. Наверху расположены гостеприимная кухня, винотека и большая комната с чередой удобных диванов и столов, где можно устраивать ужины и приемы.

Один из больших проемов украшен великолепной люстрой, созданной мексикано-бразильской художницей Каролиной Фонтура Альзага, получившей международное признание благодаря серии световых скульптур Connect. Ее работы можно также увидеть в бутике женевского бренда в Лос-Анджелесе и в доме F.P.Journe в Майами.

Об индустриальной истории квартала Сохо напоминают сохранившиеся стены из красного кирпича. В 1880-х и 1890-х годах здесь располагались крупные текстильные фабрики. После Второй мировой войны текстильная промышленность переместилась на юг, в результате чего многие большие здания опустели. В некоторых из них разместились склады и типографии, другие были снесены. Как это часто бывает, район возродился благодаря богеме. В 1960-х годах художники начали проявлять интерес к бывшим фабричным помещениям: высокие потолки и пропускающие естественный свет многочисленные окна как нельзя лучше подходили для студий. К тому же аренда тогда была низкой. В 1970-х годов Сохо стал артистическим центром, где располагались лофты, художественные галереи и модные бутики. С архитектурной точки зрения район примечателен зданиями с чугунными элементами. В Нью-Йорке сохранилось около 250 чугунных зданий, и большинство из них находится в Сохо. Сегодня Сохо – это модный район, известный своими арт-центрами, магазинами, отелями и ресторанами.

В течение всего года в нью-йоркском доме F.P.Journe будут организованы мероприятия, посвященные таким важным для марки темам, как гастрономия или дегустация редких вин и других напитков. Команда опытных экспертов позаботится о том, чтобы посетители получили квалифицированные консультации по часовым моделям марки и смогли больше узнать о часовом искусстве.

 

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