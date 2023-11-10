В Женеве объявили лучшие часы мира |Les meilleures montres du monde ont été choisi à Genève

В Швейцарии чтят традиции и не любят менять лошадей на переправе, иными словами, предпочитают проверенные временем формулы революционным новшествам. К таким беспроигрышным формулам относится церемония вручения девятнадцати наград в 15 категориях, предусмотренных в рамках Grand Prix d’Horlogerie de Genève: в Театре Леман, с Реймоном Лоретаном в роли президента премии, с французским актером Эдуардом Баэером в качестве конферансье и с известным британским историком, часовым журналистом и писателем Ником Фоулксом в его так же неизменном чисто британском одеянии в качестве председателя жюри.