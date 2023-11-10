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07.11.2023 - 16:15Скончался Йорг Бухерер

В Женеве объявили лучшие часы мира  |Les meilleures montres du monde ont été choisi à Genève

Автор: , Женева, .

Победители!

Вчера вечером в женевском Théâtre du Léman были в 23-й раз объявлены победители самого престижного в мире конкурса в области высокого часового искусства - Гран-при Женевы, GPHG. 

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Attendue chaque année par les professionnels et les passionnés d’horlogerie, la 23e cérémonie de remise des prix du Grand Prix d’Horlogerie de Genève s’est tenue hier soir au Théâtre du Léman à Genève.

В Швейцарии чтят традиции и не любят менять лошадей на переправе, иными словами, предпочитают проверенные временем формулы революционным новшествам. К таким беспроигрышным формулам относится церемония вручения девятнадцати наград в 15 категориях, предусмотренных в рамках Grand Prix d’Horlogerie de Genève: в Театре Леман, с Реймоном Лоретаном в роли президента премии, с французским актером Эдуардом Баэером в качестве конферансье и с известным британским историком, часовым журналистом и писателем Ником Фоулксом в его так же неизменном чисто британском одеянии в качестве председателя жюри.

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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