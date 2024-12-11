Автор: Заррина Салимова, Ла-Шо-де-Фон, 11.12.2024.
В Ла-Шо-де-Фоне создана новая трансграничная ассоциация часовщиков Arc Horloger, призванная сохранить традиции часового мастерства и механического искусства, включенные четыре года назад в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.|
Une nouvelle association transfrontalière a été créée à La Chaux-de-Fonds pour préserver les savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art, inscrites depuis quatre ans au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
На границе между Швейцарией и Францией расположен регион, славящийся своими вековыми часовыми традициями, производством автоматонов и музыкальных шкатулок. Речь идет о территории, называемой «Юрской дугой», «дугой часовщиков», «часовой аркой» или «страной часовщиков», т.е. о городских центрах механики и часового производства, расположенных от Женевы до Шаффхаузена и от Безансона до Биля/Бьенна. В 2020 году часовое искусство и механическое мастерство этого региона были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а четыре года спустя для сохранения и продвижения ноу-хау была создана франко-швейцарская ассоциация Arc Horloger.
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