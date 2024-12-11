«Дуга часовщиков»: от Женевы до Шаффхаузена |«L’arc horloger»: de Genève à Schaffhouse

На границе между Швейцарией и Францией расположен регион, славящийся своими вековыми часовыми традициями, производством автоматонов и музыкальных шкатулок. Речь идет о территории, называемой «Юрской дугой», «дугой часовщиков», «часовой аркой» или «страной часовщиков», т.е. о городских центрах механики и часового производства, расположенных от Женевы до Шаффхаузена и от Безансона до Биля/Бьенна. В 2020 году часовое искусство и механическое мастерство этого региона были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а четыре года спустя для сохранения и продвижения ноу-хау была создана франко-швейцарская ассоциация Arc Horloger.