Почему цены на часы растут? | Pourquoi les prix des montres augmentent-ils ?

Автор: Заррина Салимова, Женева, 23.05.2025.
Фото: Christian Wiediger, Unsplash

И как часовые бренды пытаются сохранить маржу и стимулировать продажи?

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Et comment les marques horlogères tentent-elles de maintenir leurs marges et de stimuler les ventes ?

Сектор роскоши переживает не самые лучшие времена: глобальные продажи предметов люкса, в том числе часов, замедляются.

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