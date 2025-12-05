Фармаиндустрия и швейцарская экономика | L’industrie pharmaceutique et l’économie suisse

Автор: Заррина Салимова, Базель, 05.12.2025.
Башни Roche на фоне панорамы Базеля. Фото: Jean-Nicolas Fahrenberg, Unsplash

Политика протекционизма, концентрация фармацевтического производства в США, снижение конкурентоспособности, неопределенность – швейцарская фармацевтическая промышленность, остающаяся одним из столпов экономики страны, сталкивается сегодня с серьезными вызовами.

|

Politique protectionniste, concentration de la production pharmaceutique aux États-Unis, baisse de compétitivité, incertitude : l’industrie pharmaceutique suisse, l’un des piliers de l’économie du pays, est aujourd’hui confrontée à de sérieux défis.

Химико-фармацевтическая промышленность относится к системообразующим отраслям швейцарской экономики и считается одним из главных двигателей швейцарского экспорта. Швейцарии, в сравнении с другими европейскими странами, удалось сохранить сильный вторичный сектор: вклад промышленности в ВВП остается высоким (24,7% в 2024 году). При этом в период с 2008 по 2018 годы именно фармацевтическая промышленность обеспечила треть реального роста ВВП.

фармацевтика швейцария
фармакологическая промышленность
фармацевтическая промышленность Швейцарии
фармацевтические компании Швейцарии
