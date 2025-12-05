Химико-фармацевтическая промышленность относится к системообразующим отраслям швейцарской экономики и считается одним из главных двигателей швейцарского экспорта. Швейцарии, в сравнении с другими европейскими странами, удалось сохранить сильный вторичный сектор: вклад промышленности в ВВП остается высоким (24,7% в 2024 году). При этом в период с 2008 по 2018 годы именно фармацевтическая промышленность обеспечила треть реального роста ВВП.