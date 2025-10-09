Расположенный в получасе езды от Берна Фонд Абегг славится своей богатейшей коллекцией исторического текстиля и уникальной экспертизой в области консервации и реставрации текстильных изделий. Помимо постоянной экспозиции, музей каждый год радует новой временной выставкой, позволяющей заглянуть в его необъятные фонды. Выставка этого года посвящена текстилю империи Великих Моголов – государства, существовавшего на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и части Афганистана с начала XVI века до середины XIX века.
В рамках выставки можно увидеть прекрасные цветные ткани с фигурными и цветочными узорами, многие из которых выставляются впервые. Один из самых впечатляющих экспонатов – бархатная ткань с изображением элегантно одетой дамы. Она стоит в профиль в окружении цветущих ветвей и вдыхает аромат цветка. У ее ног – юный гепард, приготовившийся к игривому прыжку. Основа ткани покрыта золотыми нитями, в украшениях дамы можно разглядеть и серебряные. В ворсе бархата используется не менее восьми различных цветов. Такие роскошные бархатные ткани появились под влиянием иранских ткачей, которые принесли в Индию персидские стилевые элементы и технические нововведения, например, замену нитей ворса во время ткачества. В Европе эта техника не была известна, и даже сегодня неясно, как именно действовали иранские и индийские ткачи.
Что касается индийской одежды эпохи Великих Моголов, то на выставке представлены два экземпляра XVIII века – шарф и пояс из шелка с богатым узором. Оба настолько длинные, что их пришлось свернуть! Они относятся к числу самых сложных с точки зрения техники ткачества текстильных изделий, поскольку сотканы из одного куска ткани с различными узорами для центральной части, боковой каймы и декоративных полей на концах. Разглядывать красочных павлинов и попугаев среди цветочных лоз невероятно интересно. В целом, индийские ткачи черпали вдохновение в природе, но затем превращали природные образцы в фантазийные художественные формы, которые соответствовали изысканному вкусу придворного общества. Такие драгоценные пояса и шарфы носили в основном принцы и высокопоставленные государственные служащие.
Ткани использовались не только для производства одежды, но и для декорирования помещений. Деревянная мебель для сидения практически не использовалась, и обстановка индийских дворцов состояла в основном из текстильных изделий, о чем напоминают включенные в экспозицию ковер, композиционно напоминающий персидский, а также занавес с монументальным растительным мотивом с некогда блестящими золотыми цветами. В мире сохранилось лишь несколько индийских бархатных тканей такого типа, как этот занавес. Предполагается, что этот шедевр ткацкого искусства висел между колоннами королевского приемного зала.
В заключительной витрине представлен прелюбопытнейший экспонат – текстильная упаковка для придворной корреспонденции. Письма отправлялись в красных шелковых мешочках, закрывались шнуровкой и запечатывались: оформление писем и выбор ткани для мешочков-конвертов отражали отношения между отправителем и получателем.
Если вы решите-таки добраться до музея, то обязательно осмотрите и постоянную экспозицию. Некоторые экземпляры полны загадок. Так, на занавесе с изображением оленей (инв. № 5682) мы обнаружили странную надпись не неизвестном нам (ни опрошенным нами лингвистам) языке. Как пояснили нам в пресс-службе, надпись в настоящее время является предметом исследований: вероятно, речь идет об одном из древних языков Персии. При планировании посещения музея рекомендуем заранее записаться по телефону на экскурсию по расположенной рядом вилле, где жила чета Абегг, основавшая одноименный Фонд – музеев с такими изысканными интерьерами в Швейцарии не так и много.
От редакции: Выставка «Расцвет Индии – текстиль из империи Великих Моголов» проходит до 9 ноября. Подробную информацию можно найти на сайте abegg-stiftung.ch.