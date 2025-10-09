Расположенный в получасе езды от Берна Фонд Абегг славится своей богатейшей коллекцией исторического текстиля и уникальной экспертизой в области консервации и реставрации текстильных изделий. Помимо постоянной экспозиции, музей каждый год радует новой временной выставкой, позволяющей заглянуть в его необъятные фонды. Выставка этого года посвящена текстилю империи Великих Моголов – государства, существовавшего на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и части Афганистана с начала XVI века до середины XIX века.

Бархатная ткань с цветочным орнаментом (фрагмент). Индия (Ахмедабад или Дели), середина XVII века. Шелк и металлические нити. Фонд Абегг, инв. № 5802

Одним из символов высокой культуры Моголов и их развитого чувства прекрасного считается мавзолей Тадж-Махал, построенный в индийском городе Агра по приказу падишаха Шах-Джахана, скорбевшего о любимой жене Мумтаз-Махал, скончавшейся в родах. А вот текстильное производство того времени гораздо менее известно, хотя оно было чуть ли не крупнейшей промышленной отраслью империи.В Фонде Абегг собрана небольшая, но очень качественная коллекция шелковых тканей периода Могулов, что само по себе примечательно. Дело в том, что текстильных изделий из шелка того времени сохранилось немного. С одной стороны, тропический муссонный климат Индии не способствует долгому хранению такой хрупкой ткани. С другой, в отличие от хлопчатобумажных, шелковые ткани с узорами не были экспортными товарами и были предназначены для использования при императорском дворе. В лучшем случае они попадали в другие страны в качестве подарков иностранным правителям. Только в XIX и XX веках эти драгоценные ткани попали в музейные коллекции.

В рамках выставки можно увидеть прекрасные цветные ткани с фигурными и цветочными узорами, многие из которых выставляются впервые. Один из самых впечатляющих экспонатов – бархатная ткань с изображением элегантно одетой дамы. Она стоит в профиль в окружении цветущих ветвей и вдыхает аромат цветка. У ее ног – юный гепард, приготовившийся к игривому прыжку. Основа ткани покрыта золотыми нитями, в украшениях дамы можно разглядеть и серебряные. В ворсе бархата используется не менее восьми различных цветов. Такие роскошные бархатные ткани появились под влиянием иранских ткачей, которые принесли в Индию персидские стилевые элементы и технические нововведения, например, замену нитей ворса во время ткачества. В Европе эта техника не была известна, и даже сегодня неясно, как именно действовали иранские и индийские ткачи.

Бархатная ткань с изображением дамы в саду. Западная Индия (Гуджарат), начало XVII века. Шелк и металлические нити. Фонд Абегг, инв. № 437 © Abegg-Stiftung (Foto: Christoph von Viràg)

Что касается индийской одежды эпохи Великих Моголов, то на выставке представлены два экземпляра XVIII века – шарф и пояс из шелка с богатым узором. Оба настолько длинные, что их пришлось свернуть! Они относятся к числу самых сложных с точки зрения техники ткачества текстильных изделий, поскольку сотканы из одного куска ткани с различными узорами для центральной части, боковой каймы и декоративных полей на концах. Разглядывать красочных павлинов и попугаев среди цветочных лоз невероятно интересно. В целом, индийские ткачи черпали вдохновение в природе, но затем превращали природные образцы в фантазийные художественные формы, которые соответствовали изысканному вкусу придворного общества. Такие драгоценные пояса и шарфы носили в основном принцы и высокопоставленные государственные служащие.

Кайма с павлинами и попугаями. Западная или Центральная Индия, середина XIX века. Хлопок, шелк и металлические нити. Фонд Абегг, инв. № 1540 © Abegg-Stiftung (Foto: Christoph von Viràg)

Ткани использовались не только для производства одежды, но и для декорирования помещений. Деревянная мебель для сидения практически не использовалась, и обстановка индийских дворцов состояла в основном из текстильных изделий, о чем напоминают включенные в экспозицию ковер, композиционно напоминающий персидский, а также занавес с монументальным растительным мотивом с некогда блестящими золотыми цветами. В мире сохранилось лишь несколько индийских бархатных тканей такого типа, как этот занавес. Предполагается, что этот шедевр ткацкого искусства висел между колоннами королевского приемного зала.

В заключительной витрине представлен прелюбопытнейший экспонат – текстильная упаковка для придворной корреспонденции. Письма отправлялись в красных шелковых мешочках, закрывались шнуровкой и запечатывались: оформление писем и выбор ткани для мешочков-конвертов отражали отношения между отправителем и получателем.

Шелковый мешочек для писем. Северо-западная Индия (Раджастхан), 1-я половина XIX века. Шелк и металлические нити, сургуч. Фонд Абегг, инв. № 6021a © Abegg-Stiftung (Foto: Christoph von Viràg)

Если вы решите-таки добраться до музея, то обязательно осмотрите и постоянную экспозицию. Некоторые экземпляры полны загадок. Так, на занавесе с изображением оленей (инв. № 5682) мы обнаружили странную надпись не неизвестном нам (ни опрошенным нами лингвистам) языке. Как пояснили нам в пресс-службе, надпись в настоящее время является предметом исследований: вероятно, речь идет об одном из древних языков Персии. При планировании посещения музея рекомендуем заранее записаться по телефону на экскурсию по расположенной рядом вилле, где жила чета Абегг, основавшая одноименный Фонд – музеев с такими изысканными интерьерами в Швейцарии не так и много.