Текстильные сокровища империи Великих Моголов | Les trésors textiles de l’Empire moghol

Автор: Заррина Салимова, Риггисберг, 09.10.2025.
Бархатная ткань с изображением дамы в саду (фрагмент). Западная Индия (Гуджарат), начало XVII века. Шелк и металлические нити. Фонд Абегг, инв. № 437 © Abegg-Stiftung (Foto: Christoph von Viràg)

В Фонде Абегг до 9 ноября еще можно успеть увидеть выставку, посвященную производству тканей в эпоху правления династии Моголов.

|

La Fondation Abegg présente jusqu’au 9 novembre une exposition consacrée à la production textile sous la dynastie moghole.

Расположенный в получасе езды от Берна Фонд Абегг славится своей богатейшей коллекцией исторического текстиля и уникальной экспертизой в области консервации и реставрации текстильных изделий. Помимо постоянной экспозиции, музей каждый год радует новой временной выставкой, позволяющей заглянуть в его необъятные фонды. Выставка этого года посвящена текстилю империи Великих Моголов – государства, существовавшего на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и части Афганистана с начала XVI века до середины XIX века.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Одним из символов высокой культуры Моголов и их развитого чувства прекрасного считается мавзолей Тадж-Махал, построенный в индийском городе Агра по приказу падишаха Шах-Джахана, скорбевшего о любимой жене Мумтаз-Махал, скончавшейся в родах. А вот текстильное производство того времени гораздо менее известно, хотя оно было чуть ли не крупнейшей промышленной отраслью империи. В Фонде Абегг собрана небольшая, но очень качественная коллекция шелковых тканей периода Могулов, что само по себе примечательно. Дело в том, что текстильных изделий из шелка того времени сохранилось немного. С одной стороны, тропический муссонный климат Индии не способствует долгому хранению такой хрупкой ткани. С другой, в отличие от хлопчатобумажных, шелковые ткани с узорами не были экспортными товарами и были предназначены для использования при императорском дворе. В лучшем случае они попадали в другие страны в качестве подарков иностранным правителям. Только в XIX и XX веках эти драгоценные ткани попали в музейные коллекции.
Бархатная ткань с цветочным орнаментом (фрагмент). Индия (Ахмедабад или Дели), середина XVII века. Шелк и металлические нити. Фонд Абегг, инв. № 5802

В рамках выставки можно увидеть прекрасные цветные ткани с фигурными и цветочными узорами, многие из которых выставляются впервые. Один из самых впечатляющих экспонатов – бархатная ткань с изображением элегантно одетой дамы. Она стоит в профиль в окружении цветущих ветвей и вдыхает аромат цветка. У ее ног – юный гепард, приготовившийся к игривому прыжку. Основа ткани покрыта золотыми нитями, в украшениях дамы можно разглядеть и серебряные. В ворсе бархата используется не менее восьми различных цветов. Такие роскошные бархатные ткани появились под влиянием иранских ткачей, которые принесли в Индию персидские стилевые элементы и технические нововведения, например, замену нитей ворса во время ткачества. В Европе эта техника не была известна, и даже сегодня неясно, как именно действовали иранские и индийские ткачи.

Бархатная ткань с изображением дамы в саду. Западная Индия (Гуджарат), начало XVII века. Шелк и металлические нити. Фонд Абегг, инв. № 437 © Abegg-Stiftung (Foto: Christoph von Viràg)

Что касается индийской одежды эпохи Великих Моголов, то на выставке представлены два экземпляра XVIII века – шарф и пояс из шелка с богатым узором. Оба настолько длинные, что их пришлось свернуть! Они относятся к числу самых сложных с точки зрения техники ткачества текстильных изделий, поскольку сотканы из одного куска ткани с различными узорами для центральной части, боковой каймы и декоративных полей на концах. Разглядывать красочных павлинов и попугаев среди цветочных лоз невероятно интересно. В целом, индийские ткачи черпали вдохновение в природе, но затем превращали природные образцы в фантазийные художественные формы, которые соответствовали изысканному вкусу придворного общества. Такие драгоценные пояса и шарфы носили в основном принцы и высокопоставленные государственные служащие.

Кайма с павлинами и попугаями. Западная или Центральная Индия, середина XIX века. Хлопок, шелк и металлические нити. Фонд Абегг, инв. № 1540 © Abegg-Stiftung (Foto: Christoph von Viràg)

Ткани использовались не только для производства одежды, но и для декорирования помещений. Деревянная мебель для сидения практически не использовалась, и обстановка индийских дворцов состояла в основном из текстильных изделий, о чем напоминают включенные в экспозицию ковер, композиционно напоминающий персидский, а также занавес с монументальным растительным мотивом с некогда блестящими золотыми цветами. В мире сохранилось лишь несколько индийских бархатных тканей такого типа, как этот занавес. Предполагается, что этот шедевр ткацкого искусства висел между колоннами королевского приемного зала.

В заключительной витрине представлен прелюбопытнейший экспонат – текстильная упаковка для придворной корреспонденции. Письма отправлялись в красных шелковых мешочках, закрывались шнуровкой и запечатывались: оформление писем и выбор ткани для мешочков-конвертов отражали отношения между отправителем и получателем.

Шелковый мешочек для писем. Северо-западная Индия (Раджастхан), 1-я половина XIX века. Шелк и металлические нити, сургуч. Фонд Абегг, инв. № 6021a © Abegg-Stiftung (Foto: Christoph von Viràg)

Если вы решите-таки добраться до музея, то обязательно осмотрите и постоянную экспозицию. Некоторые экземпляры полны загадок. Так, на занавесе с изображением оленей (инв. № 5682) мы обнаружили странную надпись не неизвестном нам (ни опрошенным нами лингвистам) языке. Как пояснили нам в пресс-службе, надпись в настоящее время является предметом исследований: вероятно, речь идет об одном из древних языков Персии. При планировании посещения музея рекомендуем заранее записаться по телефону на экскурсию по расположенной рядом вилле, где жила чета Абегг, основавшая одноименный Фонд – музеев с такими изысканными интерьерами в Швейцарии не так и много.

От редакции: Выставка «Расцвет Индии – текстиль из империи Великих Моголов» проходит до 9 ноября. Подробную информацию можно найти на сайте abegg-stiftung.ch.

фонд абегг
музеи Швейцарии
выставки в швейцарии
стиль мода швейцария
Статьи по теме
Когда Андалусия называлась Аль-Андалус…
Люкс на Ниле
Тайны работы реставраторов текстиля: новая выставка в музее Абегг
Искусство старинной сервировки
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.25
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 101.79
Погода
Афиша
Бархатная ткань с изображением дамы в саду (фрагмент). Западная Индия (Гуджарат), начало XVII века
Скажите маме
Эрнст Людвиг Кирхнер. Русские танцоры, 1909

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Популярное за неделю
7 octobre – jour des espoirs brisés

Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat perpétré par le Hamas, un attentat qui a eu pour effet de repousser indéfiniment la possibilité d'une paix au Moyen-Orient, je souhaite vous présenter le livre d'une femme qui sait de quoi elle parle.

Всего просмотров: 2748
Все (?) привидения в гости к нам

В Художественном музее Базеля – новая тематическая выставка. На сей раз в фокусе кураторов – привидения. Рассказываем о том, какое отношение призраки имеют к визуальному искусству и кому может быть интересно на это посмотреть.

Всего просмотров: 2087

Самое читаемое

Деньги не пахнут, но … линяют

Заявляя о своей перегруженности, Федеральное бюро по борьбе с отмыванием денег (MROS) призвало банки передавать властям меньше подозрительной информации. Однако те, кто будет следовать этому предписанию, рискуют подвергнуться уголовному наказанию. Как понять этот парадокс?

Всего просмотров: 555
7 октября – день убитых надежд

Сегодня, в годовщину совершенного ХАМАСом теракта, отдалившего на неопределенный срок возможность мира на Ближнем Востоке, мы хотим рассказать вам о книге человека, знающего о ситуации не понаслышке.

Всего просмотров: 968