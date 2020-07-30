Число ежедневно регистрируемых новых случаев заболевания Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Так, за последние сутки новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 193 человек, при этом всего с начала эпидемии заболели 34 802 человек, 1703 из них скончались. В остальном мире ситуация также не радует: в ряде стран, которые, как казалось, взяли эпидемию под контроль, наблюдается тревожный рост заболеваемости и смертности, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чуть ли не каждую неделю фиксирует очередной рекорд заражений в мире.

По мере развития эпидемии многие государства ужесточают санитарные нормы и вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Власти Швейцарии долго этому сопротивлялись и, наверное, практически последними в Европе обязали пассажиров общественного транспорта носить маски. Их также нужно надевать в парикмахерских, салонах красоты, массажных кабинетах, во многих больницах и в аэропортах. Некоторые кантоны принимают более жесткие меры, например, в Женеве, Во и Юра, маски обязательны и в магазинах. Кроме того, студентам нужно быть готовыми к тому, что на начинающиеся в сентябре занятия - если они, конечно, возобновятся в обычном режиме, - нужно будет приходить в масках. При этом Минздрав Швейцарии (OFSP) рекомендует пользоваться масками во всех случаях, когда невозможно соблюдать расстояние в полтора метра или когда между людьми нет физического барьера, например, перегородки, напоминая, впрочем, что маски не гарантируют полную защиту, но могут замедлить распространение нового коронавируса.

В общем, перечень мест, где маска становится обязательной, постепенно растет, и все больше людей начинают отдавать предпочтение не хирургическим, а текстильным маскам. В конечном итоге многоразовые маски обходятся значительно дешевле, чем одноразовые, да и выглядят привлекательнее. Если ближайшие несколько месяцев до появления вакцины нам суждено прожить в масках, то пусть это будут не унылые медицинские средства защиты, а, насколько это возможно, стильные аксессуары.

К пошиву масок в последнее время приступили фабрики по производству одежды класса масс-маркет, модные дома из люксового сегмента, локальные марки и студенты школ дизайна. Примеры того, как вписать такую сугубо утилитарную вещь в свой гардероб, ежедневно дают артисты, политики и другие публичные личности. Высший пилотаж в искусстве ношения маски демонстрирует бельгийская королева Матильда, которая появляется на публичных мероприятиях в масках, подобранных в тон ее наряду. Иванка Трамп выбирает маски с цветочным принтом, а для официальных визитов – однотонные с маленьким флагом США. «Enfant terrible» французской моды Жан-Поль Готье остается верным себе даже в разгар эпидемии и носит маски в полоску, как на его любимых тельняшках.

Текстильные маски сейчас можно купить буквально везде: от онлайн-гигантов, таких как Zalando, до маленьких магазинчиков. Какую бы маску вы ни выбрали (однотонную или в цветочек, упаковку из трех штук за 12 франков или одну дизайнерскую за несколько сотен франков), помните о ее главном предназначении – она должна препятствовать распространению вируса.

Напомним, что ни OFSP, ни другие эксперты в области здравоохранения не рекомендуют носить маски, сделанные своими руками, так как они не обеспечивают должной защиты. Минимальные критерии для текстильных масок были разработаны рабочей группой Конфедерации по вопросам Covid-19 в сотрудничестве с Федеральной лабораторией материаловедения (EMPA). Эффективность фильтрации масок должна составлять ≥70% при размере капель до 1 мкм, воздухопроницаемость <60 Па/см2 в соответствии с ISO 9237, отсутствие проникновения жидкости согласно EN 14683:2019+AC:2019. Полный перечень предъявляемых к текстильным маскам требований перечислен в документе научной группы.

Маски, отвечающие национальным рекомендациям, имеют маркировку TESTEX Community Mask. Их производят, среди прочего, такие компании, как Cilander, Sticker Forster Rohner, Inter-Spitzen или Jakob Schlaepfer – больше брендов можно найти на сайте ассоциации производителей текстиля Swisstextiles.ch.

Не забывайте, что текстильные маски можно использовать только определенное количество раз: они, конечно, многоразовые, но не вечные. Также важно стирать маски после каждого использования при подходящей температуре, как правило, минимум 60 градусов.

Добавим, что на днях швейцарское отделение Greenpeace призвало Конфедерацию рекомендовать текстильные маски в качестве стандарта. Представители экологической организации считают, что многоразовые маски могут не только предотвратить нехватку средств защиты, но и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Greenpeace ссылается на опубликованное в журнале Environmental and Science Technology исследование, согласно которому во время пандемии ежемесячно используется около 129 млрд медицинских масок – для утилизации такого объема отходов нужно наращивать мощности мусоросжигательных заводов, а это ведет к увеличению выбросов CO2. В естественной среде пропилен, входящий в состав хирургических масок, может разлагаться в течение нескольких сотен лет.

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