Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 30 июля 2020 года   

Когда тренды диктует пандемия|Quand la pandémie dicte les tendances

Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 07. 2020. Просмотров: 134

Фото: Evgeni Tcherkasski, Unsplash

Мест, где ношение маски обязательно, становится все больше, и все чаще люди начинают отдавать предпочтение не одноразовым хирургическим, а многоразовым текстильным маскам. Как их выбрать и на какие критерии стоит обратить внимание?

|

Alors que le nombre d’endroits où le masque devient obligatoire augmente, de plus en plus de personnes commencent à donner la préférence aux masques textiles réutilisables plutôt qu’aux masques chirurgicaux. A quoi faut-il faire attention lorsqu’on choisit le sien?

Число ежедневно регистрируемых новых случаев заболевания Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Так, за последние сутки новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 193 человек, при этом всего с начала эпидемии заболели 34 802 человек, 1703 из них скончались. В остальном мире ситуация также не радует: в ряде стран, которые, как казалось, взяли эпидемию под контроль, наблюдается тревожный рост заболеваемости и смертности, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чуть ли не каждую неделю фиксирует очередной рекорд заражений в мире.

По мере развития эпидемии многие государства ужесточают санитарные нормы и вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Власти Швейцарии долго этому сопротивлялись и, наверное, практически последними в Европе обязали пассажиров общественного транспорта носить маски. Их также нужно надевать в парикмахерских, салонах красоты, массажных кабинетах, во многих больницах и в аэропортах. Некоторые кантоны принимают более жесткие меры, например, в Женеве, Во и Юра, маски обязательны и в магазинах. Кроме того, студентам нужно быть готовыми к тому, что на начинающиеся в сентябре занятия - если они, конечно, возобновятся в обычном режиме, - нужно будет приходить в масках. При этом Минздрав Швейцарии (OFSP) рекомендует пользоваться масками во всех случаях, когда невозможно соблюдать расстояние в полтора метра или когда между людьми нет физического барьера, например, перегородки, напоминая, впрочем, что маски не гарантируют полную защиту, но могут замедлить распространение нового коронавируса.

В общем, перечень мест, где маска становится обязательной, постепенно растет, и все больше людей начинают отдавать предпочтение не хирургическим, а текстильным маскам. В конечном итоге многоразовые маски обходятся значительно дешевле, чем одноразовые, да и выглядят привлекательнее. Если ближайшие несколько месяцев до появления вакцины нам суждено прожить в масках, то пусть это будут не унылые медицинские средства защиты, а, насколько это возможно, стильные аксессуары.

К пошиву масок в последнее время приступили фабрики по производству одежды класса масс-маркет, модные дома из люксового сегмента, локальные марки и студенты школ дизайна. Примеры того, как вписать такую сугубо утилитарную вещь в свой гардероб, ежедневно дают артисты, политики и другие публичные личности. Высший пилотаж в искусстве ношения маски демонстрирует бельгийская королева Матильда, которая появляется на публичных мероприятиях в масках, подобранных в тон ее наряду. Иванка Трамп выбирает маски с цветочным принтом, а для официальных визитов – однотонные с маленьким флагом США. «Enfant terrible» французской моды Жан-Поль Готье остается верным себе даже в разгар эпидемии и носит маски в полоску, как на его любимых тельняшках.

Текстильные маски сейчас можно купить буквально везде: от онлайн-гигантов, таких как Zalando, до маленьких магазинчиков. Какую бы маску вы ни выбрали (однотонную или в цветочек, упаковку из трех штук за 12 франков или одну дизайнерскую за несколько сотен франков), помните о ее главном предназначении – она должна препятствовать распространению вируса.

Напомним, что ни OFSP, ни другие эксперты в области здравоохранения не рекомендуют носить маски, сделанные своими руками, так как они не обеспечивают должной защиты. Минимальные критерии для текстильных масок были разработаны рабочей группой Конфедерации по вопросам Covid-19 в сотрудничестве с Федеральной лабораторией материаловедения (EMPA). Эффективность фильтрации масок должна составлять ≥70% при размере капель до 1 мкм, воздухопроницаемость <60 Па/см2 в соответствии с ISO 9237, отсутствие проникновения жидкости согласно EN 14683:2019+AC:2019. Полный перечень предъявляемых к текстильным маскам требований перечислен в документе научной группы.

Маски, отвечающие национальным рекомендациям, имеют маркировку TESTEX Community Mask. Их производят, среди прочего, такие компании, как Cilander, Sticker Forster Rohner, Inter-Spitzen или Jakob Schlaepfer – больше брендов можно найти на сайте ассоциации производителей текстиля Swisstextiles.ch.

Не забывайте, что текстильные маски можно использовать только определенное количество раз: они, конечно, многоразовые, но не вечные. Также важно стирать маски после каждого использования при подходящей температуре, как правило, минимум 60 градусов.

Добавим, что на днях швейцарское отделение Greenpeace призвало Конфедерацию рекомендовать текстильные маски в качестве стандарта. Представители экологической организации считают, что многоразовые маски могут не только предотвратить нехватку средств защиты, но и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Greenpeace ссылается на опубликованное в журнале Environmental and Science Technology исследование, согласно которому во время пандемии ежемесячно используется около 129 млрд медицинских масок – для утилизации такого объема отходов нужно наращивать мощности мусоросжигательных заводов, а это ведет к увеличению выбросов CO2. В естественной среде пропилен, входящий в состав хирургических масок, может разлагаться в течение нескольких сотен лет.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 78.95
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Тернистый путь к швейцарскому гражданству

 Комиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.

Всего просмотров: 1,351

Штраф за карантин

 В кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?

Всего просмотров: 1,184

Президент Швейцарии посетила Украину

 В рамках государственного визита Симонетта Соммаруга провела переговоры со своим украинским коллегой, Владимиром Зеленским, а также совершила поездку в Донбасский регион.

Всего просмотров: 1,040
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Тернистый путь к швейцарскому гражданству

 Комиссия города Шлирен (кантон Цюрих) отказала в натурализации выходцу из Ирана, который недобрал полбалла во время теста на получение гражданства. Иностранец подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела.

Всего просмотров: 1,351

Huawei, 5G и Швейцария

 Великобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.

Всего просмотров: 856

Штраф за карантин

 В кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?

Всего просмотров: 1,184
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top