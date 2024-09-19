Сильный франк и швейцарские часы |Le franc fort et les montres suisses

В конце сентября Национальный банк Швейцарии должен объявить, оставит ли он ставку на том же уровне или изменит ее в сторону повышения либо понижения. В преддверии этого события представители швейцарской часовой индустрии призвали к ослаблению франка.