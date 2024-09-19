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четверг, 19 сентября 2024 года   

Сильный франк и швейцарские часы |Le franc fort et les montres suisses

Автор: , Ла-Шо-де-Фон, .

Фото: Convention patronale de l'industrie horlogère suisse (CP)

Представители часовой индустрии обратились к властям с призывом поддержать экспорт.

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Les représentants de l’industrie horlogère appellent les autorités à soutenir l’industrie d’exportation.

В конце сентября Национальный банк Швейцарии должен объявить, оставит ли он ставку на том же уровне или изменит ее в сторону повышения либо понижения. В преддверии этого события представители швейцарской часовой индустрии призвали к ослаблению франка.

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швейцарские часовые компании; швейцарские часы
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