Российские бриллианты в швейцарских ювелирных магазинах? |Des diamants russes dans les joailleries suisses?

«Продаете ли вы бриллианты из России?» – с таким вопросом корреспонденты программы Kassensturz обратились к сотрудникам швейцарских ювелирных магазинов. И вот что выяснилось.