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суббота, 16 сентября 2023 года   

Российские бриллианты в швейцарских ювелирных магазинах? |Des diamants russes dans les joailleries suisses?

Автор: , Берн, .

Фото: Sina Katirachi, Unsplash

Корреспонденты телеканала SRF выяснили, как драгоценные камни могут попасть из России в Швейцарию, несмотря на войну в Украине.

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Les journalistes de SRF ont découvert comment les pierres précieuses russes peuvent se retrouver en Suisse malgré la guerre.

«Продаете ли вы бриллианты из России?» – с таким вопросом корреспонденты программы Kassensturz обратились к сотрудникам швейцарских ювелирных магазинов. И вот что выяснилось.

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