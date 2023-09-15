Автор: Заррина Салимова, Берн, 15.09.2023.
Корреспонденты телеканала SRF выяснили, как драгоценные камни могут попасть из России в Швейцарию, несмотря на войну в Украине.|
Les journalistes de SRF ont découvert comment les pierres précieuses russes peuvent se retrouver en Suisse malgré la guerre.
«Продаете ли вы бриллианты из России?» – с таким вопросом корреспонденты программы Kassensturz обратились к сотрудникам швейцарских ювелирных магазинов. И вот что выяснилось.
Сексуальные злоупотребления в лоне католической церкви ШвейцарииИсторики из Цюрихского университета (UZH), впервые получившие доступ к архивным церковным материалам, задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века.
Украинка получила престижную швейцарскую научную наградуПрофессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.
В Швейцарии появятся летающие такси?Ориентированный сегодня на самых обеспеченных путешественников, со временем этот новый вид мобильности должен стать доступен для всех.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Украинка получила престижную швейцарскую научную наградуПрофессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.
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