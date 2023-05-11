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четверг, 11 мая 2023 года   

Бриллианты и нацистское прошлое |Les diamants et le passé nazi

Автор: Заррина Салимова, Женева, 11. 05. 2023.

Хайди Хортен и «Бриолет Индии». Фото: Christie’s

Почему некоторые общественные организации призывают остановить проходящий в Женеве аукцион Christie’s, на который выставлены драгоценности австрийской миллиардерши Хайди Хортен?

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Pourquoi certaines organisations réclament-elles la suspension de la vente aux enchères des bijoux de la milliardaire autrichienne Heidi Horten par Christie's à Genève?

Ювелирная коллекция Хайди Хортен (1941-2022), оценивающаяся в 150-200 млн долларов, поражает воображение и отличается безупречным вкусом и качеством. На женевских торгах представлены более 700 драгоценностей, созданных выдающимися ювелирами разных поколений, включая мастеров таких признанных марок, как Bulgari, Cartier, Tiffany, Harry Winston и Van Cleef & Arpels.

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