Автор: Заррина Салимова, Женева, 11. 05. 2023.
Почему некоторые общественные организации призывают остановить проходящий в Женеве аукцион Christie’s, на который выставлены драгоценности австрийской миллиардерши Хайди Хортен?|
Pourquoi certaines organisations réclament-elles la suspension de la vente aux enchères des bijoux de la milliardaire autrichienne Heidi Horten par Christie's à Genève?
Ювелирная коллекция Хайди Хортен (1941-2022), оценивающаяся в 150-200 млн долларов, поражает воображение и отличается безупречным вкусом и качеством. На женевских торгах представлены более 700 драгоценностей, созданных выдающимися ювелирами разных поколений, включая мастеров таких признанных марок, как Bulgari, Cartier, Tiffany, Harry Winston и Van Cleef & Arpels.
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