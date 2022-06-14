Российское золото в Швейцарии? |De l’or russe en Suisse?

Импорт российского золота в Швейцарию в прошлом году составил 17 тонн - на сумму почти миллиард франков, а затем рухнул в результате войны в Украине. Напомним, что Россия занимает второе место в мире по производству золота. Ежегодно в стране добывается более 340 тонн драгоценного металла на сумму около 20 млрд долларов. Впечатляют также объемы золота, которое Банк России накопил в своих резервах: имея почти 2300 тонн золота, он является пятым по величине обладателем золотых запасов в мире.