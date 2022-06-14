Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 06. 2022.
По предположениям некоторых неправительственных организаций, несмотря на санкции, российское золото может продолжать поступать на швейцарский рынок через дубайских посредников.|
Selon certaines ONG, malgré les sanctions, l’or russe pourrait continuer à entrer sur le marché suisse par le biais d’intermédiaires basés à Dubaï.
Импорт российского золота в Швейцарию в прошлом году составил 17 тонн - на сумму почти миллиард франков, а затем рухнул в результате войны в Украине. Напомним, что Россия занимает второе место в мире по производству золота. Ежегодно в стране добывается более 340 тонн драгоценного металла на сумму около 20 млрд долларов. Впечатляют также объемы золота, которое Банк России накопил в своих резервах: имея почти 2300 тонн золота, он является пятым по величине обладателем золотых запасов в мире.
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