Автор: Надежда Сикорская, Берн, 24. 06. 2022.
Этот вопрос не перестает волновать швейцарские неправительственные организации, а с ними и журналистов.|
Cette question continu à intriguer les ONG suisses et par conséquence, les journalistes.
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