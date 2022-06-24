Откуда берется российское золото? |D’où provient l’or russe ?

Десять дней назад Наша Газета поделилась с вами предположениями ряда швейцарских неправительственных организаций, подозревающих, что, несмотря на антироссийские санкции, золото из России продолжает поступать в Швейцарию – через Дубай. Несмотря на опровержения крупнейших швейцарских аффинажных заводов и недоумение Государственного секретариата по экономике (Seco), загадка до сих пор не разгадана, и не далее, как вчера телеканал RTS вернулся к этому вопросу в своей популярной утренней программе La Matinale.

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