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четверг, 15 февраля 2024 года   

Помада, пирсинг и татуировки |Rouge à lèvres, piercings et tatouages

Автор: , Берн, .

© Swiss

После обвинений в сексизме авиакомпания Swiss поменяла требования к внешнему виду для бортпроводников. Мужчинам, например, теперь разрешено красить ногти лаком, а губная помада для женщин больше не обязательна.

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Suite à des reproches de sexisme, la compagnie aérienne Swiss a modifié ses exigences en matière d’apparence pour le personnel de cabine. Les hommes, par exemple, sont désormais autorisés à se vernir les ongles, tandis que le rouge à lèvres n’est plus obligatoire pour les femmes.

Большинство авиакомпаний устанавливают очень строгие правила для экипажа, жестко регламентируя не только униформу, но также допустимые прически, цвет и длину ногтей, наличие макияжа и оттенок губной помады. Но насколько эти – часто сексистские – правила соответствуют реальности, в которой мы сегодня живем? И зависит ли безопасность полета и комфорт пассажиров от длины юбки и высоты каблуков бортпроводниц?

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