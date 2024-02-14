Автор: Заррина Салимова, Берн, 14.02.2024.
После обвинений в сексизме авиакомпания Swiss поменяла требования к внешнему виду для бортпроводников. Мужчинам, например, теперь разрешено красить ногти лаком, а губная помада для женщин больше не обязательна.|
Suite à des reproches de sexisme, la compagnie aérienne Swiss a modifié ses exigences en matière d’apparence pour le personnel de cabine. Les hommes, par exemple, sont désormais autorisés à se vernir les ongles, tandis que le rouge à lèvres n’est plus obligatoire pour les femmes.
Большинство авиакомпаний устанавливают очень строгие правила для экипажа, жестко регламентируя не только униформу, но также допустимые прически, цвет и длину ногтей, наличие макияжа и оттенок губной помады. Но насколько эти – часто сексистские – правила соответствуют реальности, в которой мы сегодня живем? И зависит ли безопасность полета и комфорт пассажиров от длины юбки и высоты каблуков бортпроводниц?
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