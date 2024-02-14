Помада, пирсинг и татуировки |Rouge à lèvres, piercings et tatouages

Большинство авиакомпаний устанавливают очень строгие правила для экипажа, жестко регламентируя не только униформу, но также допустимые прически, цвет и длину ногтей, наличие макияжа и оттенок губной помады. Но насколько эти – часто сексистские – правила соответствуют реальности, в которой мы сегодня живем? И зависит ли безопасность полета и комфорт пассажиров от длины юбки и высоты каблуков бортпроводниц?