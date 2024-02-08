Экспорт швейцарских часов на рекордном уровне. Снова |Les exportations horlogères suisses atteignent à nouveau un niveau record

Сильный франк, инфляция, не самые радужные экономические перспективы и вялый потребительский климат – несмотря на все эти негативные факторы экспорт швейцарских часов третий год подряд бьет рекорды.