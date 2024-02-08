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четверг, 8 февраля 2024 года   

Экспорт швейцарских часов на рекордном уровне. Снова |Les exportations horlogères suisses atteignent à nouveau un niveau record

Автор: , Берн, .

Rolex - одна из самых известных и дорогих швейцарских часовых марок. Фото: Nashagazeta.ch

На каких рынках особенно заметен рост? И часы каких ценовых сегментов наиболее популярны?

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Quels marchés ont été les moteurs de la croissance? Et quelles sont les catégories de prix les plus prisées?

Сильный франк, инфляция, не самые радужные экономические перспективы и вялый потребительский климат – несмотря на все эти негативные факторы экспорт швейцарских часов третий год подряд бьет рекорды.

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швейцарские часы
экспорт швейцарских часов
часовое производство Швейцарии
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