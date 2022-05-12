Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 05. 2022.
Среди швейцарских подростков набирает обороты новый тренд – мода на фальшивые веснушки.|
Une nouvelle tendance – celle des fausses taches de rousseur – gagne du terrain chez les adolescents suisses.
После «русских губ», накладных ресниц, татуированных бровей и акриловых ногтей в Швейцарию пришла мода на искусственные веснушки. В то время как одни мечтают вывести эти маленькие пигментные пятнышки со своего лица, другие хотели бы ими обзавестись и прибегают ради этого к различным ухищрениям. Новый тренд пришел из социальных сетей, в частности, из Tik-Tok. Многим пользовательницам так понравилось примерять фильтры с конопушками, что они захотели их иметь не только онлайн, но и в реальной жизни.
Так было не всегда. Если в Античности женщины с веснушками считались чуть ли не любимицами Солнца и даже богинями, то в более поздние времена пигментные пятна стали предметом смущения. Их отбеливали цианистым калием и прятали под слоями свинцовой пудры, нередко рискуя здоровьем. По мере развития косметических средств средства для выведения веснушек перестали быть опасными для жизни, но сами пятнышки еще долгое время считались нежелательными.
В 1960-е году все изменилось: появилась мода на загар и естественность во всем. Популяризации веснушек способствовала британская модель Твигги, не стеснявшаяся своих конопушек. Постепенно веснушки не только перестали быть недостатком, но стали модным увлечением. Естественные веснушки больше не прячут под густым макияжем – ими гордятся, их считают очаровательными, их подчеркивают. Фурор, например, произвела Меган Маркл, которая попросила своего свадебного визажиста не маскировать ее природную особенность. Во время трансляции торжественной церемонии миллионы людей по всему миру могли видеть сияющее и усыпанное веснушками лицо новоиспеченной герцогини. Селена Гомес, Кайли Дженнер, Эмма Уотсон, Эмма Стоун – список поцелованных солнцем звезд можно продолжать долго.
Любопытно, что мода на веснушки может быть связана с культом молодости. Дело в том, что количество веснушек с возрастом, как правило, уменьшается. Соответственно, веснушчатое лицо – это показатель юности и невинности.
Солнечный свет делает существующие веснушки более темными и провоцирует появление новых. Правда, не у всех. Появление веснушек обусловлено отложением в коже меланина, а их количество определяется наличием меланокортин-1-рецепторного варианта гена MC1R. Тем же, кого мать-природа обделила этим геном, приходится создавать иллюзию веснушчатого лица.
Самые решительные и те, кому надоело каждое утро тратить время на рисование веснушек, прибегают к временным татуировкам. В Швейцарии такая процедура стоит от 200 до 300 франков, сообщает RTS. Краска вводится не так глубоко, как при обычных татуировках. Веснушки постепенно исчезают через полтора года, а если их не подкрашивать, то через три года от них почти ничего не останется. Добавим, что швейцарским подросткам, не достигшим 18-летнего возраста, требуется разрешение родителей, чтобы сделать татуировку – даже если речь идет о веснушках.
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