Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 23 декабря 2021 года   

«Русские губы» взбудоражили Швейцарию|Les «Russian Lips» agitent la Suisse

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 23. 12. 2021.

Кадр из мультфильма «В синем море, в белой пене...» (Youtube)

Модная техника увеличения губ становится все более популярной среди швейцарок. Специалисты, впрочем, предупреждают, что не стоит доверять кому попало проведение косметических процедур.

|

La technique tendance de l’augmentation des lèvres est de plus en plus populaire auprès des femmes suisses. Les experts mettent toutefois en garde contre le risque de confier des procédures cosmétiques à n’importe qui.

«”Russian Lips” произвели фурор среди молодежи» – заметка с таким заголовком появилась на днях на сайте RTS и сразу же привлекла наше внимание. Если главный информационный портал Романдии рассказывает об этом тренде, значит, дело, как говорится, серьезное.

Мода на «русские губы» зародилась, как нетрудно догадаться, в России несколько лет назад и быстро завоевала популярность во всем мире. Полные, пухлые, упругие и сочные губки в форме сердечка сначала делали себе звезды реалити-шоу, поп-исполнительницы и инфлюэнсеры. Вскоре гламурным дивам из телевизора и социальных сетей стали подражать по всему миру. Как уточняет RTS, губы бантиком привлекают в основном молодых женщин в возрасте от 16 до 25 лет.

Чтобы стать обладательницей рта, как у матрёшки (или скорее, как у карпа, но кто мы такие, чтобы осуждать чужие представления о прекрасном), женщины делают инъекции гиалуроновой кислоты в губы. Сама техника, по сути, не представляет собой ничего нового, но для достижения особенно впечатляющего результата обычно используется более сильные филлеры. Задача специалиста состоит не только в том, чтобы увеличить губы: нужно сделать верхнюю губу немного вздернутой, сохраняя при этом четкий контур, что, как уверяют косметологи, придает лицу кукольность и миловидность.

В Швейцарии подобный укол стоит от 250 до 400 франков – прибыльный бизнес для косметологических кабинетов и салонов красоты. Проблема заключается в том, что инъекции нередко делают те, кто не имеет соответствующей лицензии и подготовки. Согласно швейцарскому законодательству, вводить гиалуроновую кислоту под кожу могут только врачи и квалифицированные медсестры. Неавторизованные практики, впрочем, без стеснения рекламируют свои услуги в социальных сетях, предлагая «надуть губки» за меньшую цену – менее обеспеченные клиентки выбирают подобные недорогие решения, часто подвергая себя риску.

Дело в том, что, решившись на процедуру без информированного согласия, женщины могут навредить собственному здоровью. По словам пластического хирурга из Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) Луиджи Скиральди, к нему все чаще приходят пациентки, сделавшие уколы красоты незаконно. При этом часто они даже не знают, что совершили что-то противоправное. «Никто из этих пациенток не знал, что они рискуют получить серьезные осложнения, которые иногда требуют хирургического вмешательства», - отмечает врач.

Одним из таких осложнений может стать потеря зрения. При неправильном введении препарат может блокировать питающие кожу мелкие сосуды и вызвать некроз. В крайних случаях закупорка лицевой артерии может привести к слепоте. Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы он смог быстро распознавать и начинать лечить эти осложнения.

Кроме того, качество используемого препарата также может вызывать вопросы: некоторые вводят дешевую гиалуроновую кислоту, чаще всего изготовленную из заказанного в Азии поддельного сырья. Это, к слову, также незаконно, поскольку инъекционные препараты на базе гиалуроновой кислоты могут продаваться и использоваться в Швейцарии только при наличии сертификата CE.

Столкнувшись с этой проблемой, департамент здравоохранения кантона Во (DSAS) планирует провести информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности молодых женщин о рисках, связанных с незаконным применением подобных препаратов. Причем кантональный врач даже не может непосредственно воздействовать на тех, кто делает уколы, но полиция и прокуратура могут вмешаться на основании заявления или жалобы.

В общем, дорогие дамы, в погоне за красотой не стоит забывать о главном – собственном здоровье. Мода на «матрёшкины губы», как и все предыдущие тренды в сфере красоты, вскоре пройдет, а осложнения могут остаться с вами надолго. Так стоит ли так рисковать?

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 79.79

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?

 С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.

Всего просмотров: 2,328

Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

Всего просмотров: 1,143

Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всем

 На фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.

Всего просмотров: 865
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

Всего просмотров: 1,143

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,355

Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всем

 На фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.

Всего просмотров: 865
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top