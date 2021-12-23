«”Russian Lips” произвели фурор среди молодежи» – заметка с таким заголовком появилась на днях на сайте RTS и сразу же привлекла наше внимание. Если главный информационный портал Романдии рассказывает об этом тренде, значит, дело, как говорится, серьезное.

Мода на «русские губы» зародилась, как нетрудно догадаться, в России несколько лет назад и быстро завоевала популярность во всем мире. Полные, пухлые, упругие и сочные губки в форме сердечка сначала делали себе звезды реалити-шоу, поп-исполнительницы и инфлюэнсеры. Вскоре гламурным дивам из телевизора и социальных сетей стали подражать по всему миру. Как уточняет RTS, губы бантиком привлекают в основном молодых женщин в возрасте от 16 до 25 лет.

Чтобы стать обладательницей рта, как у матрёшки (или скорее, как у карпа, но кто мы такие, чтобы осуждать чужие представления о прекрасном), женщины делают инъекции гиалуроновой кислоты в губы. Сама техника, по сути, не представляет собой ничего нового, но для достижения особенно впечатляющего результата обычно используется более сильные филлеры. Задача специалиста состоит не только в том, чтобы увеличить губы: нужно сделать верхнюю губу немного вздернутой, сохраняя при этом четкий контур, что, как уверяют косметологи, придает лицу кукольность и миловидность.

В Швейцарии подобный укол стоит от 250 до 400 франков – прибыльный бизнес для косметологических кабинетов и салонов красоты. Проблема заключается в том, что инъекции нередко делают те, кто не имеет соответствующей лицензии и подготовки. Согласно швейцарскому законодательству, вводить гиалуроновую кислоту под кожу могут только врачи и квалифицированные медсестры. Неавторизованные практики, впрочем, без стеснения рекламируют свои услуги в социальных сетях, предлагая «надуть губки» за меньшую цену – менее обеспеченные клиентки выбирают подобные недорогие решения, часто подвергая себя риску.

Дело в том, что, решившись на процедуру без информированного согласия, женщины могут навредить собственному здоровью. По словам пластического хирурга из Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) Луиджи Скиральди, к нему все чаще приходят пациентки, сделавшие уколы красоты незаконно. При этом часто они даже не знают, что совершили что-то противоправное. «Никто из этих пациенток не знал, что они рискуют получить серьезные осложнения, которые иногда требуют хирургического вмешательства», - отмечает врач.

Одним из таких осложнений может стать потеря зрения. При неправильном введении препарат может блокировать питающие кожу мелкие сосуды и вызвать некроз. В крайних случаях закупорка лицевой артерии может привести к слепоте. Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы он смог быстро распознавать и начинать лечить эти осложнения.

Кроме того, качество используемого препарата также может вызывать вопросы: некоторые вводят дешевую гиалуроновую кислоту, чаще всего изготовленную из заказанного в Азии поддельного сырья. Это, к слову, также незаконно, поскольку инъекционные препараты на базе гиалуроновой кислоты могут продаваться и использоваться в Швейцарии только при наличии сертификата CE.

Столкнувшись с этой проблемой, департамент здравоохранения кантона Во (DSAS) планирует провести информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности молодых женщин о рисках, связанных с незаконным применением подобных препаратов. Причем кантональный врач даже не может непосредственно воздействовать на тех, кто делает уколы, но полиция и прокуратура могут вмешаться на основании заявления или жалобы.

В общем, дорогие дамы, в погоне за красотой не стоит забывать о главном – собственном здоровье. Мода на «матрёшкины губы», как и все предыдущие тренды в сфере красоты, вскоре пройдет, а осложнения могут остаться с вами надолго. Так стоит ли так рисковать?