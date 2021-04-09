7 февраля 1971 года жительницы Швейцарии получили право участвовать в выборах народных представителей и быть ими избранными. В честь пятидесятилетия этого важного политического события по всей стране проходят юбилейные мероприятия. Не стал исключением и Музей текстиля в Санкт-Галлене, посвятивший выставку стилю женщин, находившихся у власти в разные исторические периоды.

Даже пять сотен лет назад одежда правителей не была их личным делом: выбор наряда всегда находился в центре общественного внимания и нередко становился поводом для публичных дебатов. На экспозиции представлены платья, ткани и аксессуары с 1549 года до наших дней, которые носили австрийская императрица Елизавета, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и американская первая леди Жаклин Кеннеди. Эти наряды иллюстрируют то, как женщины на протяжении столетий стратегически использовали моду для достижения политических целей.

До Французской революции власть считалась дарованной Богом и была сосредоточена в руках высших аристократических кругов, представителям которых она доставалась по праву рождения. Великолепная одежда из изысканных тканей, драгоценные украшения и другие знаки отличия символизировали статус, богатство и влияние их обладателей. Церемониальный наряд, который был неотъемлемой частью гардероба правящего класса, должен был отражать «божественный миропорядок», само существование которого, естественно, не подвергалось сомнению. Использование декоративных элементов, материалов и цветов строго регламентировалось специальными нормами. Например, искусно изготовленные кружевные воротники, которые можно увидеть в музее, на протяжении многих веков предназначались исключительно для дворянства и духовенства.

Ярким примером может служить платье, в котором изображена королева Елизавета I на «Радужном портрете». Обилие драгоценных камней и жемчуга говорит о высочайшем статусе дамы, воротник с «лучами» и оранжевые тона должны представить королеву в образе солнца, каждый из вышитых на ее платьев цветков означает какую-то область ее земель, расположенная на рукаве змея символизирует мудрость, а повторяющийся рисунок в виде глаз и ушей на накидке указывает на то, что правительница видит и слышит все, что происходит в ее королевстве.

Социальные и политические потрясения Французской революции отразились и на выборе одежды новых правителей. Символы монархического «Старого порядка» стали непригодными, и их вскоре заменили новые модные тенденции. В этом контексте следует упомянуть последнюю императрицу Франции Евгению (1828-1920 гг.). Она была супругой Наполеона III, пришедшего к власти в результате государственного переворота в 1851 году. К нему многие относились как к выскочке, а ее упрекали в том, что она не была особой королевской крови. Евгения, считавшаяся законодательницей мод в Европе, умела элегантно отвлекать внимание от этих пересудов с помощью роскошных платьев. На выставке можно увидеть ее бальное платье, кружево для которого мастерицы плели вручную – на это ушло 36 месяцев!

Если монархи с помощью одежды старались подчеркнуть свою непохожесть на народ, то политики, избираемые в демократических странах на определенный срок, стремятся стать ближе к электорату. Костюмы парламентариев должны говорить об их принадлежности к широкой социальной группе, а не подчеркивать отличия от нее. Слишком очевидная демонстрация роскоши не одобряется, так как для политика существует опасность, что его будут воспринимать отстраненным и недосягаемым.

Распространенным способом показать солидарность с народом сегодня являются «случайные» выходы в неформальной одежде – в бейсболке, костюме для рыбалки или спортивных брюках. Стоит отметить, что этот «трюк» появился не вчера. В конце XVIII века королева Франции Мария-Антуанетта вызвала скандал, когда позировала для официального портрета в обычном белом платье, как простая пейзанка. Художнице Элизабет Виже-Лебрен пришлось создать вторую версию картины, где Мария-Антуанетта была изображена в придворном платье, соответствующем ее положению. От смерти на гильотине и народного гнева эти модные заигрывания несчастную королеву, впрочем, не спасли.

Отдельная часть выставки посвящена историческим модным выходам швейцарских женщин-политиков. Так, в 2001 году представительница Социалистической партии Анита Фетц появлялась на дебатах в парламенте по поводу вступления Швейцарии в ООН в красной футболке со швейцарским крестом. Таким образом депутат хотела выразить свою привязанность к стране и противодействовать присвоению национальной символики другими политическими сторонами. В свое время шумиху в СМИ наделала и федеральная советница Дорис Лойтхард, пришедшая в 2016 году на открытие Готардского туннеля в белом дырчатом пальто, которое журналисты тут же сравнили с сыром эмменталь.

В целом, женщины имеют более широкий спектр возможностей позиционировать себя на политической сцене через гардероб, тогда как их коллеги-мужчины до сих пор одеваются в однообразные черные, серые или синие костюмы и, в лучшем случае, позволяют себе надеть яркий галстук или разноцветные носки. В то же время многие женщины в политике придерживаются стратегии адаптации к мужской моде, предпочитая строгие деловые костюмы. Одной из самых ярких представительниц этого стиля была «железная леди» Маргарет Тэтчер, которая всегда выглядела так, как будто на ней был элегантный бронекостюм, защищающий ее от враждебности политического (преимущественно, мужского) мира.

Выставка открыта до 6 февраля 2022 года. Подробную информацию о часах работы музея можно найти на сайте textilmuseum.ch.