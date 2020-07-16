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четверг, 16 июля 2020 года   

От нити к платью|De la fibre à la robe

Автор: Заррина Салимова, Санкт-Галлен, 16. 07. 2020. Просмотров: 252

Комбинезон Krizia. MATERIAL MATTERS. Von der Faser zur Mode Foto: Mirjam Graf

До 21 февраля 2021 года в Музее текстиля Санкт-Галлена проходит выставка, посвященная влиянию новых тканей и материалов на моду.

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L’exposition «Material matters. De la fibre à la mode» présentée jusqu’au 21 février 2021 au Musée du textile de Saint-Gall s’interroge sur l’influence que peuvent avoir sur la mode les nouveaux tissus et matières textiles.

Швейцария не очень часто радует качественными модными выставками, но есть в Конфедерации, по крайней мере, один музей, кураторы которого знают об истории костюма, наверное, все. Речь идет о Музее текстиля в Санкт-Галлене – городе, который когда-то был центром текстильной промышленности и прославился на весь мир своими тонкими кружевами и изысканной вышивкой.

Ежегодно музей, в коллекции которого насчитывается более 56 000 экспонатов, устраивает тематические выставки, позволяющие нам заглянуть в его богатейшие архивы. Выставка этого года «Material matters. De la fibre à la mode» («Материал имеет значение. От волокон к моде») организована в сотрудничестве с отделением дизайна Люцернского университета прикладных наук и искусств и Федеральной лабораторией материаловедения Empa.

Популярный фасон одежды и актуальная форма аксессуаров определяются не только модными тенденциями, но и тем, из какого материала изготовлены предметы гардероба. Именно ткань всегда была ключевым фактором в дизайне, ведь, придумывая новые силуэты, кутюрье и портные отталкиваются, в первую очередь, от свойств материала. В то же время, существует и обратный процесс: не только наличие доступных материалов влияет на моду, но и наоборот. Когда какой-то вид текстиля находится на пике моды, спрос на него в модной индустрии растет, мощности для его производства наращиваются, создаются новые рабочие места, и, таким образом, мода оказывает влияние на экономическое, социальное и технологическое развитие.

С этой точки зрения очень интересна история хлопка. Долгое время в Европе преобладали такие натуральные ткани, как лен или шерсть. С развитием коммерции и установлением торговых связей с новыми странами на европейском рынке появились экзотические материалы, например, считавшиеся предметами роскоши шелк и хлопок. С XVIII века хлопок стал более доступным и вскоре превратился в одну из движущих сил индустриализации. Это отразилось и на Санкт-Галлене, где ранее процветала торговля льном, а к началу XIX века основой экономики стала обработка хлопка. К 1850 году хлопок считался самым важным текстильным сырьем в мире по объемам производства. Из предмета роскоши, изначально предназначавшегося для изысканной одежды, он превратился в материал для пошива повседневных вещей, таких как джинсы или футболки. Любопытный факт: примерно до 1950-х годов футболки оставались предметом нижнего белья, а их растущей популярности способствовали голливудские звезды, в частности, Марлон Брандо, появившийся в белой футболке в фильмах «Трамвай „Желание“» и «Дикарь».

В истории моды есть много примеров того, как внедрение новых материалов и технологические открытия приводили к модным инновациям. Настоящая революция в моде произошла в том момент, когда были открыты синтетические волокна. Прочный нейлон заменил сползающие и собирающиеся складками шелковые чулки, вискоза и ацетат пришли на замену дорогим и дефицитным шелку и хлопку, а полиамид и полиэстер формировали моду в годы экономического чуда после Второй мировой войны.

Нефтяной кризис 1970-х годов привел к экономическому спаду, временному отказу от потребительской культуры и повышению экологической сознательности. Начались (и с тех пор продолжаются) дискуссии о преимуществах и недостатках синтетических и натуральных волокон. Прекрасно осознавая, что в свете современного общественного дискурса об окружающей среде и гиперпотреблении выставка об истории текстиля не может ограничиваться только модными аспектами, кураторы построили специальный «кабинет волокон».

Приятный на ощупь хлопок, благородно сияющий шелк, теплая шерсть: достаточно бросить беглый взгляд на этикетку, чтобы узнать состав одежды, которую мы собираемся купить или которая уже висит в нашем шкафу. Но что скрывается за этой поверхностной информацией? Из какого сырья сделана ткань, каким способом и насколько экологичны производственные процессы? Ответы на эти вопросы можно узнать, изучив интерактивный информационный стенд, посвященный теме экологических последствий получения и переработки натурального и искусственного текстильного сырья, волокон, пряжи и тканей.

Подробную информацию о часах работы музея можно найти на сайте textilmuseum.ch.

 

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