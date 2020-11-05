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четверг, 5 ноября 2020 года   

В оперу в кроссовках|En opéra en sneakers

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 5. 11. 2020. Просмотров: 261

(GTG)

Стремясь привлечь молодежную аудиторию, Большой театр Женевы пошел на создание популярной в ее среде фирменной обуви.

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Dans le but d’attirer le jeune public, le Grand Théâtre de Genève est allé jusqu’à la création des chaussures de sport avec son logo.

Был в советские времена такой анекдот. Встречаются две старые театралки, и одна другой рассказывает о недавнем походе в Большой театр (московский), на оперу «Евгений Онегин». «Представляете, душечка, Онегин был на сцене в джинсах, и Татьяна, и даже генерал Гремин. Только Ленский во фраке. За это его и убили». Смешно? Как сказать. Автор еще застала то прекрасное на самом деле время, когда поход в Большой театр был событием – если вечерние туалеты мелькали уже редко, то в парикмахерскую все дамы предварительно ходили в обязательном порядке и сменную обувь зимой в собой брали. И даже когда джинсы в СССР только еще появились и считались верхом крутизны, появление в них в красно-бархатном партере вызывало неодобрительное поднятие бровей.

Много арий пропето с тех пор, и как традиционные, доставляющие простое, без примесей, наслаждение постановки стали редкостью, так и политика театрального руководства пережила разворот чуть ли не на 180 градусов.

Наша Газета уже не раз писала о проблеме старения аудитории, которая остро стоит перед всем «классическим» сектором культуры. Чтобы удостовериться в этом, не надо тратить деньги на дорогостоящие исследования, достаточно просто посмотреть по сторонам, оказавшись на симфоническом концерте: средний возраст слушателей давно перевалил за бальзаковский!

В прошлом году Наша Газета подробно рассказала вам о намерениях нового руководства Большого театра Женевы во главе с Авьелем Каном приблизить оперу к народу, сделать ее более доступной и завлечь в нее молодежь. Практически любой ценой.

Вслед за Кафе на пляже, бранчами, аперитивами и прочими «завлекунчиками» теперь появились кроссовки – видимо, предполагается, что желание отправиться на спектакль «на своих двоих» диктуется типом обуви! Сами по себе кроссовки стандартно-симпатичные. Их не шьют в мастерских театра, а выпускают на фабриках популярного испанского бренда Camper, созданного в 1975 году и выделяющегося среди себе подобных целенаправленным сотрудничеством с дизайнерами – голландским коллективом Elvis Wesley, аргентинским художником Альфредо Аберли и его российским коллегой Гошей Рубчинским.

Дизайн оперных кроссовок был поручен швейцарскому художнику-иллюстратору Матиасу Форбаху, известному под псевдонимом FICHTRE – мы рассказывали о нем в связи с расписанным им самолетом авиакомпании SWISS, партнера Праздника виноделов.  По информации от сотрудников Большого театра Женевы, Матиас исходил – интересно, в какой обуви? – коридоры и кулуары старинного здания на площади де Нёв, полы которых пропитаны театральными запахами и красками, чтобы придумать особые цвета и красители для новых кроссовок.  



На ознакомление ушло несколько месяцев, но зато теперь БТЖ, недавно названный немецким специализированным журналом лучшим оперным театром Европы, гордо представляет новый продукт, получивший труднопереводимое прозвище «ink-credible sneaker», подчеркивая таким необычным образом свою нацеленность на «созидание, сюрприз и открытость», как говорится в официальном коммюнике.

Будете в опере, обратите внимание на ноги сотрудников – на всех будут новые кроссовки! А если и вам захочется такие же, ограниченная серия продается в онлайн. Правда, когда теперь можно будет взбежать в них по мраморным ступенькам, неизвестно - театр, как и все женевские учреждения культуры, закрыт до конца ноября.

Позволим себе завершить еще одной старой басней московского Большого театра. Были в его оркестре в прошлом веке три сидевших рядом скрипача, все три – Яши. И вот поссорились два крайних Яши, общаются только через того, чей пюпитр между ними. Идет спектакль, Яша справа сфальшивил, на что Яша слева немедленно отреагировал через центрового посредника: «Яша, скажи Яше – белая манишка звука не берет!» Придерживаясь в искусстве традиционных ценностей, мы тоже считаем, что модными ботинками в оперу не заманишь – куда надежнее делать ставку на талантливые постановки и качественных исполнителей. Но это, как всегда, наше личное мнение.

 

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