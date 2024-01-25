Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 25.01.2024.
Выпускающая спортивную обувь швейцарская компания On, в которую инвестировал «король тенниса» Роджер Федерер, попала под шквал критики после того, как стало известно о невысокой стоимости производства кроссовок и огромной марже предприятия.|
Le fabricant suisse de chaussures de sport On, qui compte comme actionnaire Roger Federer, est sous le feu des critiques depuis que l’on sait que les coûts de production sont bas et que les marges de l’entreprise sont énormes.
Все, к чему имеет отношение Роджер Федерер, мгновенно становится популярным. Так случилось и с основанной в 2010 году в Цюрихе обувной маркой On. В 2019 году титулованный теннисист инвестировал в нее средства, стал лицом компании и даже участвовал в разработке некоторых моделей. Дела предприятия пошли в гору, и в 2021 году фирма вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Описывая формулу успеха бренда, многие говорили о таких составляющих, как швейцарское качество, удобные кроссовки и, конечно, обаяние Федерера. Как недавно выяснили швейцарские журналисты, здесь не хватает еще одного важного параметра – очень высокой маржи при низкой себестоимости.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Иммигранты – в города, резиденты – в пригородыНовые данные, обнародованные Федеральной статистической службой Швейцарии, позволяют говорить об интересной тенденции, причины которой не так очевидны, как может показаться на первый взгляд.
От Комитаса до Параджанова27 января Ансамбль Гурджиева (Армения) даст единственный концерт в Женеве – не пропустите.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Добавить комментарий