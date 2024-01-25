Кроссовки On: произвести подешевле, продать подороже? |Chaussures On: produire moins cher, vendre plus cher?

Все, к чему имеет отношение Роджер Федерер, мгновенно становится популярным. Так случилось и с основанной в 2010 году в Цюрихе обувной маркой On. В 2019 году титулованный теннисист инвестировал в нее средства, стал лицом компании и даже участвовал в разработке некоторых моделей. Дела предприятия пошли в гору, и в 2021 году фирма вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Описывая формулу успеха бренда, многие говорили о таких составляющих, как швейцарское качество, удобные кроссовки и, конечно, обаяние Федерера. Как недавно выяснили швейцарские журналисты, здесь не хватает еще одного важного параметра – очень высокой маржи при низкой себестоимости.