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четверг, 25 января 2024 года   

Кроссовки On: произвести подешевле, продать подороже? |Chaussures On: produire moins cher, vendre plus cher?

Автор: , Цюрих, .

Роджер Федерер во время презентации новой модели кроссовок On в 2020 году (с) On

Выпускающая спортивную обувь швейцарская компания On, в которую инвестировал «король тенниса» Роджер Федерер, попала под шквал критики после того, как стало известно о невысокой стоимости производства кроссовок и огромной марже предприятия.

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Le fabricant suisse de chaussures de sport On, qui compte comme actionnaire Roger Federer, est sous le feu des critiques depuis que l’on sait que les coûts de production sont bas et que les marges de l’entreprise sont énormes.

Все, к чему имеет отношение Роджер Федерер, мгновенно становится популярным. Так случилось и с основанной в 2010 году в Цюрихе обувной маркой On. В 2019 году титулованный теннисист инвестировал в нее средства, стал лицом компании и даже участвовал в разработке некоторых моделей. Дела предприятия пошли в гору, и в 2021 году фирма вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Описывая формулу успеха бренда, многие говорили о таких составляющих, как швейцарское качество, удобные кроссовки и, конечно, обаяние Федерера. Как недавно выяснили швейцарские журналисты, здесь не хватает еще одного важного параметра – очень высокой маржи при низкой себестоимости.

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Роджер Федерер
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