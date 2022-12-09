Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 9 декабря 2022 года   

Нанозолото из Средневековья|Le nano-or du Moyen Âge

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 9. 12. 2022.

Барельефная композиция с картинами из Страшного суда, расположенная над входом в Бернский Мюнстер. Фото: Nashagazeta.ch

Не все то золото, что блестит…

|

Tout ce qui brille n’est pas or...

Средневековые скульптуры святых занимают особое место в истории искусства. Фигурки, украшающие древние европейские соборы, служили для неграмотных прихожан источником информации о библейских преданиях: не умеющие читать люди узнавали о житии Святых и главах из Библии, разглядывая барельефы и алтари. Многие детали на скульптурных группах должны были блестеть и сиять – этого эффекта добивались с помощью золочения. Некоторые полагают, что в Средневековье уровень технологий был недостаточно развит, однако это не так. Как выяснили швейцарские исследователи, древние мастера были чрезвычайно изобретательны, используя наноматериалы задолго до развития нанотехнологий.

В Средние века сусальное золото было слишком дорогим для применения в больших масштабах, поэтому художники часто работали с так называемым «цвишгольдом», то есть промежуточным золотом, представляющим собой двустороннюю пленку из золота и серебра. Производство цвишгольда представляло собой долгий и кропотливый процесс, но до недавнего времени данных о том, как именно делался этот материал, практически не было, поскольку старинные мастера держали свои навыки в секрете.

Раскрыть тайну средневекового цвишгольда смогли ученые из Института Пауля Шеррера (PSI), который разрабатывает, строит и эксплуатирует крупные и сложные исследовательские установки и предоставляет их в распоряжение национального и международного научного сообщества. PSI входит в состав группы Федеральных политехнических школ, другими членами которой являются Цюрихский и Лозанснкий Политехи (ETHZ и EPFL), а также Eawag (Швейцарский федеральный институт водных наук и технологий), Empa (Швейцарская федеральная лаборатория испытаний и исследований материалов) и WSL (Швейцарский федеральный институт исследований леса, снега и ландшафта). С помощью одной из самых современных технологий микроскопии искусствовед и специалист в области консервации Цин Ву и физик Бенджамин Уоттс изучили несколько образцов: крошечные кусочки материала из алтаря XV века и деревянных статуй. Алтарь, который, вероятно, был изготовлен около 1420 года в южной Германии и долгое время стоял в горной часовне в Вале, сегодня выставлен в Национальном музее в Цюрихе. В центре алтарной композииции помещена скульптура Марии с младенцем Иисусом на руках. Образец материала взят из складки одеяния Богоматери. Крошечные образцы двух других средневековых скульптур, в свою очередь, были предоставлены Историческим музеем Базеля.

Метод птихографической томографии впервые позволил получить трехмерное изображение внутренней части промежуточного золота и пролить свет на технологию его изготовления. Выяснилось, что золото и серебро отдельно отбивали молотком в тонкие листы, причем золотой был намного тоньше серебряного. Затем два металлических листа были скреплены вместе. Для этого использовались специальные ударные инструменты, а также футляры с несколькими отделениями из различных материалов, в которые вставлялись листы. Процесс был сложным и требовал участия квалифицированных специалистов. Средняя толщина золотого слоя при такой технологии составляла 30 нанометров, в то время как золотые листы, произведенные в тех же регионах и в то же время, имели толщину около 140 нанометров. Другими словами, цвишгольд позволял сэкономить много золота. Тот факт, что кто-то, имея только ручные инструменты, смог создать такой наноматериал, кажется ученым поразительным.

3D-изображения показали не только то, насколько высоко была развита средневековая техника изготовления, но и объясняли, почему реставрация этих произведений искусства так сложна. Дело в том, что серебро может проходить через слой золота. Попадая на поверхность, оно вступает в контакт с водой и серой, содержащейся в воздухе, и подвергается коррозии, поэтому цвишгольд со временем чернеет. Чтобы этого избежать, нужно покрыть материал лаком. Этот недостаток уже был известен мастерам того времени, которые применяли вместо лака смолу, клей или другие органические вещества. Через сотни лет этот защитный слой стерся, однако зная, в чем именно заключается трудность, найти решение этой проблемы будет проще.

Любопытно, что в Средневековье существовала иерархия среди материалов. Поскольку цвишгольд имел более холодный блеск,  художники часто применяли его для волос или бороды статуй, а также для одежды. А вот для нимбов использовалась только сусаль – так что над головами святых сияет настоящее золото.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 66.4

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Саша Филипенко: о себе и о "Кремуляторе" | Sacha Filipenko, sur lui-même et son "Kremulator"
среда, 14 декабря 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Почему Украина недовольна МККК?

 Представители руководства страны все чаще критикуют работу Международного Комитета Красного Креста в самых нелицеприятных выражениях.

Всего просмотров: 1,261

Щедрость по-швейцарски

 Несмотря на инфляцию и рост цен на энергоносители, швейцарские потребители еще никогда не тратили так много на рождественские подарки, как в этом году.

Всего просмотров: 894

Как разделить доходы от нового корпоративного налога?

В ходе проходящей в эти дни зимней парламентской сессии депутаты спорят о распределении средств, которые поступят в бюджет после введения в 2024 году минимальной налоговой ставки для транснациональных корпораций.

Всего просмотров: 797
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 723

Как обойти санкции?

 Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.

Всего просмотров: 2,171

«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцев

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов,  которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.

Всего просмотров: 927
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top