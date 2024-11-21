LVMH, Hermès, Sandoz |LVMH, Hermès, Sandoz

Портфолио фонда Sandoz включает несколько основных секторов: акции фармакоцерна Novartis (приносимые дивиденды делают фонд одним из самых богатых в Швейцарии), отели, включая роскошный Beau-Rivage в Лозанне, а также часовой сегмент Pôle Horloger. В последний входят часовая марка Parmigiani Fleurier, мануфактура по производству механизмов Vaucher и производственная база различных специалистов по циферблатам, корпусам и другим видам высокого часового мастерства. Поскольку ряд ведущих брендов являются стратегическими партнерами, акционерами или ключевыми клиентами Pôle Horloger, перспектива продажи этого подразделения или даже его части вызывает большой интерес и еще больше домыслов, учитывая традиционную для индустрии скрытность (некоторые даже называют ее «омертой»).