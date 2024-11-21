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пятница, 22 ноября 2024 года   

LVMH, Hermès, Sandoz |LVMH, Hermès, Sandoz

Автор: , Берн, .

Мануфактура Vaucher – сосредоточение интересов многих игроков часовой индустрии. Скриншот видео-ролика Vaucher

Будущее часового подразделения Sandoz держит в напряжении всю часовую индустрию на протяжении уже нескольких месяцев. По последней информации, группа LVMH не намерена участвовать в этой гонке.

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L’avenir du pôle horloger de Sandoz occupe toute l’industrie horlogère depuis des mois. Selon les dernières informations, le groupe LVMH n’a pas l’intention de se lancer dans cette course.

Портфолио фонда Sandoz включает несколько основных секторов: акции фармакоцерна Novartis (приносимые дивиденды делают фонд одним из самых богатых в Швейцарии), отели, включая роскошный Beau-Rivage в Лозанне, а также часовой сегмент Pôle Horloger. В последний входят часовая марка Parmigiani Fleurier, мануфактура по производству механизмов Vaucher и производственная база различных специалистов по циферблатам, корпусам и другим видам высокого часового мастерства. Поскольку ряд ведущих брендов являются стратегическими партнерами, акционерами или ключевыми клиентами Pôle Horloger, перспектива продажи этого подразделения или даже его части вызывает большой интерес и еще больше домыслов, учитывая традиционную для индустрии скрытность (некоторые даже называют ее «омертой»).

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LVMH
Hermès
часовая промышленность швейцарии
Sandoz
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