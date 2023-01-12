Индустрия роскоши надеется на китайских потребителей |L’industrie du luxe compte sur les consommateurs chinois

После трех лет действия жестких ограничительных мер и необходимости соблюдать карантин жители Китая снова могут достать свои паспорта, отправиться в путешествие и, следовательно, начать тратить деньги за рубежом. Индустрия роскоши отреагировала на новость об ослаблении санитарного режима в Поднебесной ростом акций крупнейших модных конгломератов – компании надеются, что китайские потребители снова начнут покупать (скупать?) предметы люкса и наверстают упущенное за годы пандемии.