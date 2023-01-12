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четверг, 12 января 2023 года   

Индустрия роскоши надеется на китайских потребителей|L’industrie du luxe compte sur les consommateurs chinois

Автор: Заррина Салимова, Женева, 12. 01. 2023.

Фото: Ivan, Unsplash

Как снятие антиковидных ограничений и открытие границ в Китае повлияет на сектор люкса, в том числе в Швейцарии?

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Comment la levée des restrictions et l’ouverture des frontières de la Chine affecteront-elles le secteur du luxe, y compris en Suisse ?

После трех лет действия жестких ограничительных мер и необходимости соблюдать карантин жители Китая снова могут достать свои паспорта, отправиться в путешествие и, следовательно, начать тратить деньги за рубежом. Индустрия роскоши отреагировала на новость об ослаблении санитарного режима в Поднебесной ростом акций крупнейших модных конгломератов – компании надеются, что китайские потребители снова начнут покупать (скупать?) предметы люкса и наверстают упущенное за годы пандемии.

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