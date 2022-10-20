Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 20 октября 2022 года   

Гурманство по Мишлену |La gourmandise selon Michelin

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 20. 10. 2022.

Новые звезды швейцарской гастрономии на церемонии в EHL Photo © EHL

Среди 138 швейцарских ресторанов, включенных в знаменитый путеводитель за 2022 год, один удостоился третьей звезды, еще пять получили по второй, а 30 впервые стали «звездными».

|

Parmi les 138 restaurants étoilés suisses de la sélection 2022, une adresse fait son entrée parmi les 3 étoiles, cinq nouveaux restaurants intègrent les 2 étoiles, et 30 établissements sont fraîchement étoilés.

Что бы ни происходило в мире, интерес к высокой гастрономии не затихает столики в лучших швейцарских ресторанах по-прежнему приходится заказывать заблаговременно. Можно предположить, что число желающих попасть в них только возрастет: 17 октября в знаменитой Лозаннской школе гостиничного менеджмента (EHL), о которой Наша Газета не раз рассказывала, состоялась торжественная церемония, в рамках которой были оглашены новые обладатели желанных мишленовских звезд, признанного во всем мире знака качества. Учитывая интересы нашей аудитории, мы внимательно следим и за этой сферой жизни, так что названия некоторых заведений нашим читателям уже известны, а потому сконцентрируемся на главных новостях, тем более что для Швейцарии этот год стал рекордным. Из 546 ресторанов, включенных в Guide MICHELIN Suisse, целых 138 «звездные»: один удостоился третьей звезды, еще пять получили по второй и 30 – по первой. Кроме этого, 34 ресторана получили отличие Bib Gourmand – этой премией Michelin награждает с 1997 года заведения, предлагающие лучшие обеды или ужины из трех блюд за разумную цену. А еще 11 заведения удостоились Зеленой звезды Michelin – за их приверженность устойчивой гастрономии на основе местных продуктов.

«То, как развивается швейцарская гастрономическая сцена несмотря на трудные времена, достойно восхищения, – подчеркнула на церемонии в EHL директор международного отдела Guide MICHELIN Гвендал Пулленек. Во время визитов в Швейцарию наши инспекторы были очарованы разнообразием, качеством и новаторством местных рестораторов. Особое впечатление произвели на них молодые шеф-повара, чьи таланты еще больше расцвели по сравнению с предыдущим годом».

Шеф-повар Свен Вассмер, царящий в роскошном гастрономическом ресторане «Memories» в не менее роскошном отеле Grand Resort в Бад-Рагаце, кантон Санкт-Галлен, поднялся еще на одну ступень мишленовского Олимпа, получив третью звезду. Требовательное жюри вновь оценило его «безудержный энтузиазм, безукоризненный профессионализм, умение сосредотачиваться на главном, аутентичный и уникальный стиль, а также отбор лучших продуктов».

Стоит добавить к этой «характеристике с места работы», что Свен Вассмер, уроженец кантона Аргау, творит в «новой кухне» («nouvelle cuisine») c 2015 года. Вместе со своей супругой Амандой, профессиональным управляющим рестораном и сомелье, он делится с посетителями своим видением современной кухни, которая, в его случае, черпает вдохновение из биоразнообразия окружающих Альп: Свен виртуозно переносит съедобные сокровища с горных склонов в тарелки. Дикие ягоды, травы и грибы делают его гастрономические творения поистине неподражаемыми. Тем, кто любит не только сам вкусно поесть, но и угостить других, рекомендуем книгу Свена Вассмера «Моя альпийская кухня» («Ma cuisine alpine»), в который собраны сорок из его оригинальных рецептов.

В выпуске швейцарского гида за этот год – 25 ресторанов с двумя звездами, пять из которых впервые попали в эту категорию. Эксперты особо отмечают успех Skin’s – the restaurant, расположенного на первом этаже бывшего завода, в самом обычном квартале недалеко от вокзала Ленцбурга, кантон Аргау: ему удалось добиться сразу двух мишленовских звезд уже вскоре после открытия, пленив строгих судей современной кухней, в которой смешаны международные и региональные вкусы. Улучшил свой показатель и La Brezza – двумя одноименными ресторанами, один из которых расположен в кантоне Граубюнден, а другой в кантоне Тичино, руководит шеф-повар Марко Кампанелла: зимой он предлагает свои меню, включая отдельное веганское, в Арозе, а летом в Асконе. Второй звезды удостоились также рестораны roots в Базеле благодаря вегетарианскому меню шеф-повара Паскаля Стеффена, и IGNIV Zürich by Andreas Caminada, находящийся в отеле Marktgasse в историческом центре Цюриха на правом берегу Лиммата, – эксперты MICHELIN оценили подход молодого повара Даниэля Зайндлхофера, предлагающего посетителям сложносочиненные, но доступные по цене блюда, а также региональные вина.

Наконец, 30 новых ресторанов получили свою звездочку впервые, доведя число «однозвездных» швейцарских ресторанов до 109 абсолютный рекорд для Швейцарии, по праву гордящейся разнообразными местными колоритами своей кухни. Взыскательные инспекторы MICHELIN обратили внимание на совокупный талант молодой команды ресторана «Aux Trois Amis» в Бьенне, кантон Берн, явный прогресс THE VIEW в Лугано, оригинальность кулинарных находок Мишель Мейер, работающей в знаменитом концертном зале KKL в Люцерне. В Церматте их интерес привлекло космополитное меню Brasserie Uno, а в Цюрихе – KLE, руководимый Зинебом Хаттабом и ставший первым стопроцентно веганским рестораном, получившим звезду Мишлена. В Женеве этой чести удостоились L’Atelier Robuchon, расположенный в недавно открывшемся люксовом отеле Woodward на набережной Вильсона, и La Micheline, что в комплексе вокзала Gare des Eaux-Vives.

Ну что, потекли слюнки? Приятного аппетита!

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 61.6

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Семья Баренбойм в Швейцарских Альпах

 Фестиваль «Музыка в Андерматте» приглашает любящих горы меломанов на поистине необыкновенные концерты. Да еще со скидкой для наших читателей!

Всего просмотров: 1,345

Как производить газ из отходов?

 Водуазский стартап разработал технологию, которая могла бы заменить значительную часть используемого в Швейцарии российского газа.

Всего просмотров: 1,259

За сокрытие лица в общественном месте ответят франком

 На прошлой неделе Федеральный совет передал в парламент текст нового закона, закрепляющего результаты прошлогоднего голосования.

Всего просмотров: 1,017
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Сотня лучших и 700 примкнувших к ним

 11 октября в Высшей политехнической школе Лозанны состоялся Форум 100. Главный редактор Нашей Газеты приняла в нем участие и задала федеральной советнице Карен Келлер-Суттер вопрос на злобу дня.

Всего просмотров: 1,440

Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летие

 Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.

Всего просмотров: 1,191

Швейцария готовится к ядерной угрозе

 Правительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.

Всего просмотров: 1,931
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top