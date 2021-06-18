Настоящая драма с участием швейцарских футболистов разыгралась во время проходящего в эти дни Евро-2020. Напомним, что организаторы намеренно решили сохранить название перенесенного в прошлом году из-за пандемии коронавируса турнира, чтобы напомнить о трудностях, которые пережила европейская «футбольная семья» в 2020 году. Кто же ожидал, что главной проблемой для швейцарской сборной на этом чемпионате станет неожиданная негативная реакция на цвет волос некоторых игроков!

Началось все во вторник, когда члены национальной футбольной команды Конфедерации Гранит Джака и Мануэль Аканджи появились на тренировке в Риме с платиновыми волосами. Такая радикальная смена имиджа у двух жгучих брюнетов тут же привлекла внимание прессы, а выяснившиеся позже обстоятельства и вовсе вызвали бурю дискуссий в швейцарских СМИ. Как оказалось, за модное преображение футболистов ответственен некий звездный парикмахер, прилетевший по приглашению игроков за день до злополучной тренировки и «наколдовавший» на их головах платиновый блонд, оттенку которого позавидовала бы сама Мэрилин Монро.

В то время как франкоязычная часть Швейцарии спокойно отнеслась к покраске волос футболистов, журналисты немецкоязычной части не скрывали своего недовольства. Трудно даже сказать, что их в большей мере потрясло: факт смены имиджа (мужчина покрасил волосы, о боже!) или то, что ради прихоти спортсмены вызвали в Рим парикмахера, когда, наверняка, можно было бы обратиться к кому-то из местных. Некоторые спортивные комментаторы и вовсе считают, что это признаки упадка в сборной, мол, игроки вышли из-под контроля, и неизвестно, куда смотрит тренер.

В принципе шумиха в прессе окончилась бы ничем, если бы в среду швейцарцы не проиграли итальянцам с болезненным счетом 0:3. И тут капитану Граниту Джаке припомнили все: и его прическу, и то, что в последний свободный уик-энд чемпионата он сделал себе новую татуировку. «Нужно было думать об игре, а не о волосах», «Лучше бы больше тренировались вместо того, чтобы прически менять», «Этого проигрыша не случилось бы, если бы вы не покрасили волосы» - вот лишь некоторые комментарии, которые разгневанные болельщики оставили футболистам в социальных сетях.

Но справедливо ли винить во всех неудачах прическу капитана команды? В конце концов, футболисты играют не волосами! Что-то нам подсказывает, что если бы Швейцария выиграла в этом матче, то такой реакции на смену цвета волос не последовало бы. Ведь многие футболисты как раз славятся тем, что очень внимательно относятся к внешнему виду и тщательно ухаживают за собой. Взять хотя бы идеальную укладку Дэвида Бэкхема, с фотографией которого приходят к парикмахеру многие молодые люди и просят сделать так же. А глядя на идеальный ровный цвет лица Криштиану Роналду и форму его бровей, любая знакомая с косметическими процедурами женщина сразу скажет, что этого нельзя добиться без помощи специалистов.

Ни Джака, ни Аканджи никак не отвечают на нападки в социальных медиа. Наверное, готовятся к следующему матчу с Турцией, который состоится в это воскресенье в Баку. Может быть, они появятся на стадионе с новыми тату или пирсингом?

Добавим, что Гранит Джака отличился на поле не в первый раз – и мы имеем в виду не его игру. Во время ЧМ-2018 он, будучи по происхождению албанцем из Косово, отпраздновал гол в ворота сборной Сербии жестом, символизирующим герб Албании – двуглавого орла. Этот жест не понравился ни сербским болельщикам, ни некоторым консервативным швейцарским политикам, потребовавшим и вовсе отменить двойное гражданство для игроков «Нати». Но пока до этого дело не дошло, и Джака остается главным enfant terrible швейцарской сборной.