В доковидные времена ежегодный европейский календарь ярмарок современного искусства открывался зимой салоном artgenève в Женеве и продолжался летом в Монако. Коронавирус спутал многие планы и сдвинул графики сотен культурных мероприятий, но, к счастью, пятый выпуск artmonte-carlo в этом году состоялся.

На ярмарке, которая прошла с 15 по 18 июля в Форуме Гримальди в Монако под патронажем князя Альбера II, были представлены стенды 26 ведущих международных галерей современного искусства, таких как Hauser & Wirth, Pace, White Cube, kamel mennour, Perrotin, Air de Paris, Almine Rech, Esther Schipper, Galerie kreo и Carpenters Workshop. Кроме того, публика могла полюбоваться скульптурами Ксавье Вейлана и Бертрана Лавье под открытым небом, а также заглянуть на выставку-ретроспективу Альберто Джакометти в Форуме Гримальди.

Главное арт-событие на Лазурном берегу проходит при поддержке женевского часового бренда F.P. Journe, с последними часовыми новинками которого посетители салона уже традиционно могли ознакомиться в части Форума Гримальди, носящей имя Сергея Дягилева. Напомним, что часовой бренд представлен на арт-выставке не просто так: F.P. Journe уже в пятый раз вручил премию Solo artmonte-carlo, которая присуждается за лучшую персональную выставку, организованную одной из галерей-участниц салона.

В состав жюри премии в этом году вошли три крупнейшие фигуры международной арт-сцены: главный куратор Музея современного искусства Великого герцога Жана (Mudam Luxembourg) Клеман Минигетти, а также директор и главный куратор Нового национального музея Монако (NMNM) Бьорн Дальстрем и Селия Бернаскони. Обладателем престижной награды стала галерея Nathalie Obadia, представившая на artmonte-carlo работу «Oiseaux du paradis» (фр.: райские птицы) Гийома Леблона. По условиям премии, произведение художника будет приобретено брендом F.P. Journe и передано в дар NMNM.

Родившийся в 1971 году во французском городе Лилль художник Гийом Леблан живет и работает в Париже и Нью-Йорке. Получил образование в Школе изящных искусств в Лионе, затем в Рейксакадемии в Амстердаме; регулярно выставляется в Европе и последние десять лет работает на международном уровне.

Гиойома Леблана часто называют скульптором «нового поколения», так как он экспериментирует с широким спектром техник и материалов, включая песок, камень, дерево, воду, гипс, латунь, глину, с помощью которых он создает тщательно продуманные «пейзажи». Леблон нередко использует найденные предметы, которые позволяют ему связать свое творчество с течением времени. Так, он собирает и хранит различные объекты, иногда оставляя их надолго в своей студии, прежде чем использовать, – этот своеобразный «протокол» является частью археологии настоящего. Как отмечают арт-критики, скульптуры Леблона воздействуют на все органы чувств зрителя и даже изменяют его восприятие пространства и времени, подчеркивая физические возможности форм и материалов.

Добавим, что получившая приз галерея Nathalie Obadia, считающаяся крупным игроком в области современного искусства, скоро переедет на Фобур-Сент-Оноре в Париже – рядом с бутиком F.P. Journe.