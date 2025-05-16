В мире женского нижнего белья в последние годы происходит тихая революция: женщины все чаще выбирают собственный комфорт и отдают предпочтение не классическим бюстгальтерам на косточках, а бралетам, спортивным бра и другим моделям с мягкой конструкцией чашки. Прощайте, жесткие «анжелики» и ненавистные «пуш-апы», здравствуйте, удобные лифчики! Тенденция докатилась и до швейцарской армии, которую, впрочем, интересуют не модные соображения, а элементарная техника безопасности.
По сообщениям RTS, армия разослала женщинам-военнослужащим письмо, в котором настоятельно рекомендовала носить спортивные бра. Дело в том, что бюстгальтеры с металлическими каркасами не годятся для прохождения военной службы и просто травмоопасны. Как поясняют специалисты, любой металлический предмет между верхней частью тела и пуленепробиваемым жилетом может представлять повышенную опасность при возникновении ударной волны, попадания осколков или пуль – в этом случае риска перфорации грудной клетки или пневмоторакса возрастает.
Не говоря уже о том, что ношение правильно подобранного бра повышает спортивные результаты и уменьшает подвижность груди при физической активности. Не так давно исследователи Портсмутского университета выяснили, что сильные нагрузки на грудь могут привести к повреждению коллагена. У самой груди очень мало внутренней анатомической поддержки, а ее основной опорой является кожа. Если коллагеновые волокна в коже повреждены или даже разорваны, это может привести к обвисанию груди и появлению необратимых растяжек. Без нужной поддержки женщины также могут столкнуться с болями в спине после физических упражнений. Спортивный бюстгальтер снижает нагрузку на грудь и позволяет избежать неприятных последствий.
Расходы на приобретение нового «обмундирования» возмещаются: на эти цели федеральный департамент обороны будет выделять женщинам сто франков каждые три года. В армии сознательно решили не выдавать спортивные бра напрямую, оставив за дамами право выбора этого предмета гардероба. В конце концов, лифчик – это не носки, и никто, кроме самой женщины, не знает, какая модель чашки лучше всего отвечает индивидуальным потребностям.
По состоянию на 2024 год, в швейцарской армии служило почти 2800 женщин, что составляет менее 2% от общей численности личного состава. Департамент обороны планирует увеличить эту долю до 10% к 2030 году. Чтобы сделать военную службу более привлекательной для женщин, армия в последние годы приняла множество мер, в том числе в области внешнего вида. Долгое время, например, военная экипировка не соответствовала потребностям женщин. Еще несколько лет назад им приходилось носить мужские брюки! Новые брюки для женщин были протестированы только в 2021 году, а затем были включены в комплект обмундирования.