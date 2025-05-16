Бюстгальтер и национальная безопасность | Le soutien-gorge et la sécurité nationale

Автор: Заррина Салимова, Берн, 16.05.2025.
Женщины в швейцарской армии. Фото: VBS/DDPS, CC BY-NC-ND

Швейцарская армия озаботилась вопросом выбора подходящего нижнего белья для служащих в ее рядах женщин.

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L’armée suisse se préoccupe du choix des sous-vêtements pour les femmes engagées dans ses rangs.

В мире женского нижнего белья в последние годы происходит тихая революция: женщины все чаще выбирают собственный комфорт и отдают предпочтение не классическим бюстгальтерам на косточках, а бралетам, спортивным бра и другим моделям с мягкой конструкцией чашки. Прощайте, жесткие «анжелики» и ненавистные «пуш-апы», здравствуйте, удобные лифчики! Тенденция докатилась и до швейцарской армии, которую, впрочем, интересуют не модные соображения, а элементарная техника безопасности.

По сообщениям RTS, армия разослала женщинам-военнослужащим письмо, в котором настоятельно рекомендовала носить спортивные бра. Дело в том, что бюстгальтеры с металлическими каркасами не годятся для прохождения военной службы и просто травмоопасны. Как поясняют специалисты, любой металлический предмет между верхней частью тела и пуленепробиваемым жилетом может представлять повышенную опасность при возникновении ударной волны, попадания осколков или пуль – в этом случае риска перфорации грудной клетки или пневмоторакса возрастает.

Не говоря уже о том, что ношение правильно подобранного бра повышает спортивные результаты и уменьшает подвижность груди при физической активности. Не так давно исследователи Портсмутского университета выяснили, что сильные нагрузки на грудь могут привести к повреждению коллагена. У самой груди очень мало внутренней анатомической поддержки, а ее основной опорой является кожа. Если коллагеновые волокна в коже повреждены или даже разорваны, это может привести к обвисанию груди и появлению необратимых растяжек. Без нужной поддержки женщины также могут столкнуться с болями в спине после физических упражнений. Спортивный бюстгальтер снижает нагрузку на грудь и позволяет избежать неприятных последствий.

Расходы на приобретение нового «обмундирования» возмещаются: на эти цели федеральный департамент обороны будет выделять женщинам сто франков каждые три года. В армии сознательно решили не выдавать спортивные бра напрямую, оставив за дамами право выбора этого предмета гардероба. В конце концов, лифчик – это не носки, и никто, кроме самой женщины, не знает, какая модель чашки лучше всего отвечает индивидуальным потребностям.

По состоянию на 2024 год, в швейцарской армии служило почти 2800 женщин, что составляет менее 2% от общей численности личного состава. Департамент обороны планирует увеличить эту долю до 10% к 2030 году. Чтобы сделать военную службу более привлекательной для женщин, армия в последние годы приняла множество мер, в том числе в области внешнего вида. Долгое время, например, военная экипировка не соответствовала потребностям женщин. Еще несколько лет назад им приходилось носить мужские брюки! Новые брюки для женщин были протестированы только в 2021 году, а затем были включены в комплект обмундирования.

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Добавим, что женщины в Швейцарии не обязаны проходить военную службу, но могут пойти в армию по собственному желанию. Обычно службу начинают проходить в возрасте до 24 лет, а женщины старше 24 лет могут подать письменное заявление. При приеме на службу женщины проходят тот же тест на физическую подготовку, что и мужчины, и в школе рекрутов физические нагрузки для всех одинаковы. В возрасте 18 лет женщины получают приглашение для участия в ознакомительном дне. Пока это происходит на добровольных началах, но в будущем практика может измениться. В январе стало известно, что Федеральный совет планирует сделать так называемый «день армейской ориентации» обязательным для женщин, как это уже происходит для мужчин. Правительственная конференция по вопросам военной службы, гражданской обороны и пожарной охраны и Швейцарская ассоциация военных обществ приветствуют этот план, цель которого состоит в том, чтобы побудить больше женщин проходить армейскую службу. Идея уже однажды провалилась: в 2018 году работа над проектом была прекращена, поскольку кантоны выступили против. 
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