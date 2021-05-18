Кампания по иммунизации идет в Швейцарии полным ходом: на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, ритм вакцинации увеличился на 33%. На данный момент полную вакцинацию прошли 1 184 138 человек, что означает, что 13,7% населения уже получили две дозы вакцины. Кроме того, 1 143 216 человек получили первую инъекцию. Что же нужно учитывать перед вакцинацией?

Сколько стоит прививка и можно ли самому выбрать препарат?

Вакцинация против Covid-19 бесплатна для резидентов Швейцарии. Расходы покрываются за счет средств системы обязательного медицинского страхования, Конфедерации и кантонов. Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic утвердил три вакцины: Comirnaty® (Pfizer/Biontech), Moderna и Janssen (Johnson & Johnson). Однако для массовой бесплатной иммунизации используются только две – Pfizer/Biontech и Moderna. Выбрать препарат невозможно, так как решающим фактором является наличие той или иной вакцины. Обе одобренные мРНК-вакцины эквивалентны по эффективности и безопасности. Так, эффективность вакцины Pfizer/Biontech против тяжелой формы Covid-19 составляет до 80% через 14 дней после первой инъекции и и 95% через 14 дней после второй. Примерно такую же эффективность имеет и Moderna. Информацию об организации вакцинации каждый кантон публикует на своем сайте.

Как долго сохраняется эффект?

В сети сейчас можно встретить много домыслов по поводу того, что вакцина защищает от инфекции только на полгода. Это не совсем так. Дело в том, что исследования эффективности препаратов до сих пор продолжаются и будут длиться еще годы. Сейчас, по истечении полугода после начала наблюдений, известно, что вакцины продолжают действовать все эти месяцы. Так, компании Moderna и Pfizer/Biontech сообщают, что эффективность их вакцин по-прежнему составляет более 90% через шесть месяцев после введения второй дозы. Таким образом, они защищают минимум на полгода, а скорее всего, и на более длительное время.

Можно ли заразиться после вакцинации?

Заболеть Covid-19 непосредственно в результате прививки невозможно: в отличие от «живых» вакцин, мРНК-препараты не содержат вирусов и поэтому не могут вызывать инфекцию. Однако нужно помнить, что вакцинация не предотвращает инфекцию на 100%. Кроме того, прививки иногда менее эффективны у пожилых людей. Наконец, свою роль играют и варианты вируса, которые, вероятно, более опасны и более заразны. Так, 129 из 1,2 млн полностью вакцинированных людей в Швейцарии заразились Covid-19 после второй инъекции, сообщает NZZ am Sonntag. Поэтому по-прежнему важно соблюдать правила гигиены и поведения, чтобы сдержать распространение коронавируса. При появлении симптомов необходимо обязательно сдать тест.

Какие привилегии уже имеют вакцинированные люди в Швейцарии?

Полностью вакцинированные лица могут быть освобождены кантональными властями от карантина после тесного контакта с человеком, у которого обнаружен положительный результат на коронавирус. В настоящее время это исключение действует только в течение первых шести месяцев после вакцинации, поскольку пока нет научных данных о сохранении защиты после этого периода. Кроме того, вы можете не соблюдать дистанцию и не носить маску при личных встречах с другими полностью вакцинированными людьми. Наконец, согласно предложению правительства, с 31 мая вакцинированные люди должны быть освобождены и от карантина после поездок в страны «красной зоны». Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Добавим, что полностью вакцинированными считаются люди, получившие обе дозы препарата, причем после второй инъекции прошло 14 дней. К этой же категории относятся люди, перенесшие подтвержденную с помощью теста коронавирусную инфекцию и после этого получившие одну дозу, причем с момента вакцинации должно пройти 14 дней.

Любопытно, что, по сообщениям TagesAnzeiger, Covid-сертификат в Швейцарии сначала смогут получить только те, кто прошел вакцинацию, а тем, кто имеет отрицательный результат теста или уже переболел коронавирусом, придется некоторое время подождать.

Какие побочные эффекты могут возникнуть?

Сразу после инъекции могут появиться усталость, температура, боль в мышцах или головные боли. В редких случаях у людей наблюдалась аллергическая реакция. Серьезные и продолжительные побочные эффекты после введения мРНК-вакцин пока не известны. По оценкам Swissmedic, на тысячу введенных доз приходится примерно одно сообщение о побочных эффектах. По последним данным, в Швейцарии 76 человек скончались через короткий или длительный промежуток времени после прививки. Средний возраст скончавшихся составил 82 года, и у большинства из них были серьезные заболевания. Последние данные свидетельствуют о том, что летальные исходы были вызваны заболеваниями, не связанными с вакцинацией.

Если у вас высокая температура или вы плохо себя чувствуете, то лучше отложить вакцинацию. Сразу после прививки стоит соблюдать умеренность во всем. Так, алкоголь в разумных количествах не ухудшает иммунный ответ и не усиливает побочные эффекты, уточняет SRF. Интенсивные спортивные нагрузки сразу после вакцинации не рекомендуются.

Вакцинация беременных женщин, как правило, не рекомендуется. Однако это может быть целесообразным при некоторых формах хронических заболеваний с высоким риском серьезного развития Covid-19.

Могут ли подростки вакцинироваться без разрешения родителей?

Вакцинация детей до 16 лет в настоящее время не проводится, но не исключена в будущем. Компания Pfizer подала в Swissmedic заявку на одобрение использования ее вакцины Comirnaty® для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. В настоящее время препарат одобрен для лиц старше 16 лет. В Швейцарии любой человек, способный здраво рассуждать, может принимать касающиеся его медицинские решения без ограничения по возрасту, сообщает RTS. Врачи, впрочем, отдают предпочтение диалогу с родителями. Добавим, что принудить человека к вакцинации нельзя.

От редакции: Ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинации можно найти на специальной странице федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG).