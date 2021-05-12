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среда, 12 мая 2021 года   

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад|L’épidémie de coronavirus est en recul en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 05. 2021.

Террасы открылись, но штурмом их никто не берет... Фото: Nashagazeta.ch

По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

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Selon la Task force de la Confédération, les paramètres épidémiologiques généraux – nombre de cas, d’hospitalisations, taux d’occupation des unités de soins intensifs, nombre de décès – pointent vers un ralentissement de l’épidémie.

Накануне проходящего сегодня заседания Федерального совета, на котором министры должны обсудить возможность дальнейших послаблений, научная консультационная группа Конфедерации по вопросам Covid-19 опубликовала отчет о сложившейся санитарной ситуации, заявив, что эпидемия, судя по всему, идет на спад.

Почти 1400 новых случаев за 24 часа

Согласно санитарному бюллетеню от 11 мая, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 1375 заражений, 73 госпитализации и четыре летальных исхода. В течение последних четырнадцати дней зафиксирован 241,01 новый случай на 100 000 жителей. Индекс воспроизводства вируса, рассчитываемый с задержкой около десяти дней, составил 0,9.

Есть несколько признаков того, что ситуация улучшается, сообщили во вторник эксперты Конфедерации, подчекнув, впрочем, что количественно оценить динамику эпидемии трудно из-за изменений в кампаниях по скринингу и вакцинации, однако анализ сточных вод также подтверждает положительную тенденцию. Так, число новых случаев заражения снизилось на 15%, госпитализаций – на 29%, а летальных исходов – на 26%.

Эффект от кампании по вакцинации наиболее заметен в возрастной группе старше 75 лет. Если во время второй волны на этих людей приходилось около 50% госпитализаций, то в апреле – лишь 20-25%. С другой стороны, госпитализация людей в возрасте до 65 лет выросла с менее 30% в октябре прошлого года до более 60% в апреле. Однако сейчас во всех возрастных группах наблюдается тенденция к снижению.

Прививки и побочные эффекты

По сравнению с предыдущей неделей темпы вакцинации ускорились на 21%, а в среднем в период с 3 по 9 мая проводилось 62 542 вакцинации в день. На сегодняшний день полностью вакцинированы 1 077 581 человек. Это означает, что 12,5% населения уже получили две дозы, тогда как 1 087 610 человек – только первую прививку. В общей сложности 521 353 дозы вакцины были доставлены в кантоны, но еще не были использованы. Кроме того, 72 950 доз находятся в резерве Конфедерации.

По оценкам швейцарского органа надзора за лекарственными средствами Swissmedic, на тысячу введенных доз приходится примерно одно сообщение о побочных эффектах. Всего в Swissmedic до конца прошлой недели поступили 1953 заявления о возможных побочных реакциях, 64,1% из них считаются легкими, а 35,9% – серьезными. Повышенная температура, головная боль, дыхательная недостаточность, дерматоз относятся к наиболее часто регистрируемым реакциям в серьезных случаях. Swissmedic также сообщает об ознобе, усталости, гиперчувствительности, анафилактических реакциях, тошноте, рвоте, мышечных болях, общем недомогании и гипертензии. Любопытно, что большинство жалоб поступило от женщин (69,2%), тогда как на мужчин пришлось 27,8% случаев. В остальных 3,1% пол человека не был указан.

76 человек скончались через короткий или длительный промежуток времени после прививки. Средний возраст скончавшихся составил 82 года, и у большинства из них были серьезные заболевания. Эти отчеты были проанализированы с особой тщательностью, но по некоторым из них результаты вскрытия еще не получены. Последние данные свидетельствуют о том, что летальные исходы были вызваны заболеваниями, не связанными с вакцинацией (инфекции, сердечно-сосудистые события или заболевания легких и дыхательных путей и т.д). В настоящее время нет международных доказательств того, что мРНК-вакцины привели к увеличению числа летальных исходов.

В общей сложности 870 сообщений касались вакцины производства Pfizer/BioNTech, а 1016 – Moderna. Эти данные, впрочем, не меняют положительного соотношения пользы и риска обеих используемых мРНК-вакцин, заключают эксперты Swissmedic. При этом в пятницу компания Pfizer подала в Swissmedic заявку на одобрение использования ее вакцины «Comirnaty®» для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. В настоящее время препарат одобрен для лиц старше 16 лет. Напомним, что ранее швейцарские эксперты высказывались в пользу вакцинации детей.

Долгосрочные последствия Covid-19

В Швейцарии работает платформа Long Covid Altea, объединяющая врачей, исследователей и переболевших коронавирусом пациентов. Цель этой структуры – узнать больше о долгосрочных последствиях болезни, позволить пострадавшим и специалистам обмениваться опытом и знаниями.

Врачи все чаще говорят о синдроме «длительного ковида» или «постковидном синдроме», когда речь идет о пациентах, страдаюших от различных симптомов даже через несколько недель или месяцев после выздоровления. Неясно, скольких людей в Швейцарии это касается, однако, по приблизительным оценкам, по меньшей мере, у 10% всех инфицированных людей симптомы проявляются еще в течение двенадцати недель.

Несколько исследований уже установили связь между синдромом хронической усталости и инфекционными заболеваниями. Эксперты считают, что вспышка коронавируса может привести к росту случаев необъяснимого хронического истощения, также известного как миалгический энцефаломиелит.

Многоразовые одноразовые маски

В начале эпидемии в Швейцарии эксперты говорили, что маски носить не нужно – достаточно соблюдать дистанцию. Затем оказалось, что маски все-таки стоит носить, причем медицинские нужно менять каждые четыре часа. Позже поступила информация о том, что их можно носить до восьми часов. А сейчас лозаннские исследователи выяснили, что хирургические маски после использования нужно оставить на «проветривание» на семь дней, после чего их можно носить снова – причем до десяти раз! Эх, сколько тысяч масок было зря выброшено в мусорное ведро за год эпидемии…

Всем нужны хорошие новости

Согласно опросу сайта Comparis, коронакризис все еще негативно сказывается на моральном духе швейцарцев, среди которых по-прежнему остается сильным страх потерять работу. Связанные с коронавирусом опасения есть у трети населения, что на 9%, больше, чем в мае 2020 года. Озабоченность особенно высока среди жителей Романдии и людей с низким уровнем дохода. Не менее 41% франкоязычных респондентов заявили, что они обеспокоены, по сравнению с 29% в немецкоязычной Швейцарии. Этот показатель увеличивается до 49% среди тех, чей ежемесячный доход составляет 4 000 франков или меньше, и снижается до 21% среди тех, кто зарабатывает более 8 000 франков в месяц. Несмотря на растущее беспокойство, финансовая ситуация, похоже, улучшается. Как и в прошлом году, более 70% опрошенных заявили, что могут комфортно жить на свои доходы, тогда как материальное положение 22% респондентов ухудшилось по сравнению с прошлым годом.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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