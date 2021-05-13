Наша Газета уже рассказывала, что, по оценкам швейцарских экспертов, эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, причем как с точки зрения числа инфекций и госпитализаций, так и с точки зрения занятости мест в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, послабления от 19 апреля не оказали негативного влияния на развитие эпидемии. По мнению Федерального совета, существует большая вероятность того, что ситуация в больницах продолжит улучшаться в течение следующих нескольких недель. Это значит, что меры борьбы с коронавирусом могут быть снова смягчены в конце мая – при условии, что кампания по вакцинации будет продолжаться полным ходом. На состоявшемся 12 мая заседании правительство представило для консультаций с кантонами, соответствующими парламентскими комитетами и социальными партнерами ряд предложений по снятию ограничений. Окончательное решение будет принято 26 мая.

Массовые мероприятия

В проходящих в помещениях публичных мероприятиях смогут участвовать 100 человек, на открытом воздухе – 300. Кроме того, помещения могут быть заполнены на половину, а не на треть, как сейчас. Для других мероприятий, таких как собрания ассоциаций или экскурсии, максимальное количество участников теперь составляет 30 человек – как внутри, так и снаружи. Танцевальные вечеринки по-прежнему запрещены. В частных встречах смогут принять участие 10 человек в помещении и 15 – на улице.

Рестораны

Федеральный совет предлагает с 31 мая возобновить работу внутренних залов ресторанов при условии наличия плана защиты. Для того чтобы это послабление вступило в силу в конце мая, количество инфекций должно снизиться или, по крайней мере, стабилизироваться. Условия будут такими же, как и в настоящее время для террас: соблюдение расстояний или наличие перегородок, не более четырех человек за одним столом, регистрация данных всех клиентов, обязательство употреблять пищу и напитки сидя, обязательство носить маску, в том числе за столом, когда люди не едят. На террасах последнее правило будет отменено.

Спорт и культура

В спортивных занятиях теперь смогут участвовать 30 человек вместо 15. Присутствие публики во время соревнований снова будет разрешено, при этом применяются правила проведения массовых мероприятий: 100 человек в помещении и 300 на открытом воздухе. Лимит участников команд был увеличен с 30 до 50 человек для всех командных видов спорта в национальных и региональных лигах. Для этих видов спорта соревнования должны проводиться на открытом воздухе.

Для видов спорта в закрытых помещениях правило остается прежним: без маски смогут собираться вместе не более 15 человек. Для контактных видов спорта в помещении, таких как дзюдо или борьба, количество участников без масок должно быть ограничено фиксированной группой из четырех человек. Федеральный совет также изменил с 15 до 10 квадратных метров размер площади, необходимой на каждого человека для занятия видами спорта, не требующими больших физических усилий, например, йогой.

Термальные купальни и велнес-центры могут вновь открыть свои двери. На одного человека должно приходиться 15 квадратных метров. Маски не обязательны, но расстояния должны соблюдаться.

В любительских видах культурной деятельности смогут участвовать группы до 30 человек, а для спектаклей и репетиций в помещениях и на открытом воздухе лимит увеличен до 50 человек. Для духовых оркестров требования к площади уменьшены с 25 до 10 квадратных метров на человека. Что касается хоров, то они снова могут давать концерты на открытом воздухе, независимо от того, являются ли они профессиональными или нет.

Работа и учеба

Для компаний, которые предлагают регулярные скрининговые тесты, обязательство работать удаленно будет заменено на простую рекомендацию. При этом, Конфедерация возьмет на себя расходы на тесты, в том числе групповые. Как только все желающие будут вакцинированы, правило об удаленной работе будет смягчено.

Отменено ограничение в 50 человек для занятий в университетах. Высшие школы должны разработать план тестирования в соответствии с кантональной стратегией и получить согласие кантона. Аудитории могут быть заполнены наполовину, все должны соблюдать дистанцию и носить маски.

Отмена карантина для вакцинированных

Правительство предлагает с 31 мая отменить карантин для тех, кто переболел или вакцинировался. Предполагается, что эти лица больше не заразны. Продолжительность действия этого правила и вакцины, которые будут учитываться, еще не определены. Речь идет как о карантине для контактных лиц, так и для путешественников.

В связи с предстоящими летними каникулами Федеральный совет также адаптирует рекомендации по организации поездок: во всех регионах мира существует риск заражения коронавирусом. Людям, желающим выехать за границу, следует перед отъездом ознакомиться с информацией Минздрава. Не рекомендуется выезжать в регионы, где циркулируют новые разновидности вируса, причем эти территории будут перечислены отдельно.

Трехэтапная модель

После консультаций с кантонами правительство приняло модель выхода из санитарного кризиса. Так, первый (защитный) этап будет длиться до тех пор, пока все уязвимые люди, желающие пройти вакцинацию, не будут полностью привиты. Ожидается, что он завершится в конце мая. Во время второй (стабилизационной) фазы все взрослое население будет иметь доступ к вакцинации. Третья фаза (нормализационная) начнется, когда все взрослые, желающие пройти вакцинацию, смогут это сделать. Однако даже в этом случае вирус будет продолжать циркулировать.

Федеральный совет предполагает дальнейшие послабления. 26 мая он примет решение относительно мероприятий с участием более 1000 человек, а также планирует провести консультации по поводу следующего этапа снятия ограничений в середине июня.