Covid-19: возможна ли аллергия на вакцину?

Число людей, желающих привиться против Covid-19, достигло в Швейцарии рекордного уровня. Согласно проведенному Цюрихским университетом опросу, 55,1% респондентов «очень вероятно» или «вероятно» сделали бы прививку, тогда как более четверти (27,8%) не хотели бы этого делать, а 17,1% еще не определились, сообщает Sonntagsblick. Месяцем ранее только 41,3% опрошенных хотели пройти вакцинацию, а 39,2% не намерены были вакцинироваться.

Многим желающим, впрочем, придется запастись терпением. Из-за задержек с поставками доз до конца февраля в Швейцарии вакцинацию смогут пройти только 650 000 человек вместо запланированных 1,3 млн, пишет NZZ am Sonntag. Напомним, что нехватка препаратов затрагивает всю Европу, и Конфедерация не стала исключением, несмотря на то, что активное вещество для вакцины Moderna производится на швейцарском заводе Lonza, а базельский фармаконцерн Novartis планирует начать производство вакцины Pfizer/Biontech в Штайне.

По данным от 29 января, в Швейцарию доставлены 531 860 доз вакцин Moderna и BioNTech, около половины из них уже были использованы. Оба препарата должны вводиться двукратно с определенным временным промежутком. Наблюдающиеся в настоящее время задержки с поставками доз могут поставить под угрозу график иммунизации, увеличив время между введением двух инъекций и, тем самым, возможно, снизив эффективность вакцины. В интервью телеканалу SRF федеральный советник Ален Берсе заявил, что «мы пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить вторую дозу».

Кроме тех, кто хотел бы скорее привиться, в Конфедерации немало и тех, кто опасается проходить вакцинацию, например, из-за наличия аллергии. Насколько обоснованы эти страхи? Ответ на этот вопрос дал швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic, который в пятницу опубликовал предварительные результаты по аллергическим реакциям на авторизованные в Конфедерации вакцины против Covid-19 от Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Moderna.

Наиболее частые побочные эффекты идентичны тем, что наблюдаются после прививок против гриппа, в том числе реакции в месте инъекций, озноб, головные и мышечные боли. На международном уровне дискуссии экспертов сосредоточены на аллергических и особенно анафилактических реакциях. Так, в США, где к 23 декабря 2020 года было введено около 1,9 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, зарегистрированы 4393 побочных явления, включая 21 анафилактическую реакцию, что составляет 1,1 случая на 100 000 вакцинаций. Что касается Moderna, то на сегодняшний день зарегистрировано 10 анафилактических реакций, то есть 0,25 случая на 100 000 прививок. Эксперты Swissmedic пришли к выводу, что эти реакции очень редки. Более того, в 81% случаев, связанных с вакциной Pfizer/BioNTech, речь шла о пациентах, страдающих аллергией на лекарства, укусы насекомых или пищевые продукты. У 18 человек симптомы появились в течение 30 минут после инъекции, в остальных трех случаях – между 34 и 150 минутами. После введения препарата Moderna симптомы, характерные для анафилактической реакции, наблюдались в среднем через 7,5 минут, а в 90% случаев – через 15 минут после инъекции. Кроме того, имеющиеся на сегодняшний день данные не свидетельствуют о повышенном риске возникновения аллергических реакций у лиц, страдающих аллергическим ринитом и/или астмой.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Swissmedic рекомендует медработникам перед любой вакцинацией узнавать, есть ли у человека в анамнезе аллергические/анафилактические реакции или гиперчувствительность к какому-либо из компонентов вакцины. Если о наличии подобных реакций неизвестно, то за каждым пациентом все равно нужно наблюдать в течение, по крайней мере, 15 минут после введения препарата, чтобы проследить за возможными симптомами. При вакцинации склонных к аллергии пациентов необходимо следовать рекомендациям по наблюдению и предварительному лечению Швейцарского общества аллергологии и иммунологии (SSAI). Персонал центров вакцинации должен уметь распознавать и лечить типичные симптомы аллергической/анафилактической реакции, поэтому на месте должен быть комплект для оказания первой помощи. Аллергический ринит, пищевая аллергия и астма не являются противопоказаниями к вакцинации, сообщают эксперты организации.

Добавим, что, согласно исследованию рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, максимально быстрая вакцинация как можно большего числа людей важна не только для защиты здоровья населения, но и с экономической точки зрения, так как каждый день пандемии "стоит" Швейцарии от 50 до 100 млн франков ВВП. Пандемия, тем временем, после небольшого замедления, возможно, снова набирает обороты: по последним данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), показатель репродукции вируса снова поднялся до 0,97. Напомним, что с 4 декабря в среднем по стране R-значение не превышало 1.