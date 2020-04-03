За распространением Covid-19 по миру можно следить с помощью интерактивной карты на сайте Всемирной организации здравоохранения, а мы продолжаем информировать вас о ситуации в Швейцарии и рассказывать о самом главном.

Одна из самых высоких плотностей заражения в Европе

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 2 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждены 18 267 случаев заражения Covid-19, что на 1128 больше, чем днем ранее. Всего было проведено 139 330 тестов, 15% из которых оказались положительными.

В настоящее время Конфедерация имеет один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе - 213 случаев на 100 000 жителей, подчеркивается в бюллетене OFSP. Напомним, что больше всего заразившихся по отношению к общему числу жителей зафиксировано в кантонах Тичино (638,5 случаев на 100 000 человек), Женева (491,3), Во (478,8) и Базель-городской (413,8).

По состоянию на 2 апреля, в Швейцарии скончались 432 человека, прошедших тест на Covid-19 с положительным результатом: 276 мужчин (64%) и 156 женщин (36%). Средний возраст скончавшихся – 82,5 года.

Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами. В частности, согласно неофициальной платформе corona-data.ch, на которой можно следить за статистикой по коронавирусу в Швейцарии в режиме реального времени, число скончавшихся достигло 500 человек.

Меры могут быть ужесточены

Пик эпидемии, конечно, все еще не пройден, однако рост числа заболевших уже не такой резкий, отметил на состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции представитель OFSP Даниэль Кох, добавив, что сейчас в швейцарских госпиталях на искусственной вентиляции лёгких находятся 378 пациентов. По словам Коха, пока рано делать прогнозы о том, как будут развиваться события в течение следующих нескольких недель. Для ослабления или снятия введенных ограничений время также еще не пришло, более того, меры могут быть, наоборот, ужесточены: например, места, в которых собираются слишком много людей, могут закрыть.

Соблюдайте, пожалуйста, правила

«Вызовы для нашего свободного общества очень велики», - сказал на прошедшем вчера брифинге президент Конференции директоров кантональной полиции Штефан Блеттлер. Он призвал всех строго соблюдать предписания правительства и воздержаться от ненужных поездок, в частности, от путешествий по Тичино, Вале, Граубюндену или Бернскому Оберланду. По дороге в Итальянскую Швейцарию проводятся проверки, подчеркнул Блеттлер и добавил, что полиция останавливает и разворачивает «дома на колесах», так как все кемпинг-площадки в Тичино закрыты. Власти настоятельно призывают соблюдать дисциплину во время приближающихся пасхальных каникул и оставаться дома.

Drive-in центр в Берне

Швейцарский Красный Крест открыл в четверг в Берне площадку, где тест на коронавирус можно сделать без направления врача. Для этого нужно сначала заполнить онлайн-анкету: указать пол, возраст, место проживания, а также перечислить имеющиеся симптомы и хронические заболевания. На основе этой анкеты система делает вывод о целесообразности теста и предлагает выбрать время для сдачи анализа. Центр организован по принципу drive-in и открыт только для автомобилистов: заболевший подъезжает к сотруднику на автомобиле, опускает стекло, сдает мазок и уезжает. Ожидается, что в центре смогут проводить до 300 тестов в день. Возможно, этот экспериментальный формат будет использован и в других городах Швейцарии. Подробную информацию можно найти на сайте Красного Креста.

Добавим, что в больницах кантона Цюрих будут тестировать на коронавирус всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Почему в Европе больше смертельных случаев, чем в Китае?

В китайской провинции Хубэй и Италии проживает примерно одинаковое количество людей – 58-60 млн человек. При этом Италия в непропорционально большей степени пострадала от Covid-19. Почему? Большое количество смертельных случаев на территории Апеннинского полуострова может быть связано с демографической структурой населения, пишет RTS, в частности, с тем, что в Италии, как и в других европейских странах, в том числе и в Швейцарии, проживает много пожилых людей, для которых вирус может быть смертельно опасен. По предварительным оценкам, для лиц старше 80 лет вероятность умереть от вызванных Covid-19 осложнений составляет более 14%. Следовательно, чем выше доля пожилого населения в каждой конкретной стране, тем выше будет смертность.

Напомним, что ранее мы рассказывали о составленном Евростатом рейтинге европейских регионов, жители которых могут похвастаться самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни. Первые две строчки заняли испанская провинция Мадрид и швейцарский кантон Тичино. Третье место разделили между собой испанские провинции Ла-Риоха и Кастилия-Леон, а также итальянская провинция Тренто. В первую пятерку вошел и французский регион Иль-де-Франс. Во многих из этих областей и наблюдается сейчас большое число скончавшихся от Covid-19.

Пожениться могут не все

Из-за эпидемии коронавируса свадебные колокола по всей Швейцарии молчат. Во-первых, многие пары предпочли перенести свадьбу, так как Федеральный совет запретил собираться группами больше пяти человек и поставил этим под угрозу семейные торжества, на которые съезжаются десятки людей из других городов. Во-вторых, часы работы швейцарских ЗАГСов сокращены, а регистрация браков во многих кантонах приостановлена. Исключение сделано только для лиц, входящих в группу риска: «экстренный» брак даст партнерам, много лет прожившим в незарегистрированном союзе, многие права, в том числе, права завещать и наследовать имущество. О, прагматичные швейцарцы! Остальным парам остается надеяться, что за время карантина их чувства друг к другу не охладеют и желание связать себя узами брака не исчезнет.

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