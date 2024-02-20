Roche и Novartis в борьбе с онкологией |Roche et Novartis dans la lutte contre l’oncologie

В адрес швейцарской фармацевтической промышленности в последнее время нередко звучат упреки в том, что она значительно уступает конкурентам, производящим чрезвычайно популярные и востребованные сегодня препараты для лечения ожирения и диабета. Действительно, в эту гонку Швейцария вступила поздно, зато она значительно опережает остальных в том, что касается инноваций в лечении раковых заболеваний.