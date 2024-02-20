Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 20 февраля 2024 года   

Roche и Novartis в борьбе с онкологией |Roche et Novartis dans la lutte contre l’oncologie

Автор: , Базель, .

Башни Roche в Базеле. Фото: Walter Brunner, Unsplash

За два десятилетия базирующиеся в Базеле фармаконцерны стали лидерами инноваций в области лечения раковых заболеваний.

|

En deux décennies, les entreprises pharmaceutiques bâloises sont devenues des leaders de l'innovation dans le traitement du cancer.

В адрес швейцарской фармацевтической промышленности в последнее время нередко звучат упреки в том, что она значительно уступает конкурентам, производящим чрезвычайно популярные и востребованные сегодня препараты для лечения ожирения и диабета. Действительно, в эту гонку Швейцария вступила поздно, зато она значительно опережает остальных в том, что касается инноваций в лечении раковых заболеваний.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Roche
novartis
онкология в Швейцарии
новейшие методы диагностики и лечения рака
Статьи по теме: 
Борьба с онкологией при помощи теории игр
10 советов о том, как предотвратить онкологию молочной железы
Награда за исследования в области онкологии
Онкология в Швейцарии
Реальные данные в борьбе с онкологией
В Швейцарии растет число онкологических заболеваний, но снижается смертность
В Берне онкологи клин клином вышибают
Кибернож в борьбе с онкологией
Новый онкологический центр в Женеве
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 104.88

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Живое дыхание российского современного танца

 Ежегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.

Всего просмотров: 769

Квартирный вопрос в Швейцарии

Федеральный советник Ги Пармелен представил план борьбы с нехваткой жилья. Предложенные меры вызвали энтузиазм далеко не у всех.

Всего просмотров: 580

В Migros грядет реструктуризация

Сокращение рабочих мест, продажа дочерних предприятий, переориентация бизнеса – швейцарский лидер розничной торговли готовится к радикальным переменам.

Всего просмотров: 528
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Расстанется ли Художественный музей Базеля со своим «Таможенником»?

 Несколько франкоязычных изданий Швейцарии уже преподнесли новость о реституции, как если бы вопрос был решен. Однако это далеко не так.

Всего просмотров: 724

Зачем сегодня учить русский?

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

Всего просмотров: 1,736

«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»

 Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.

Всего просмотров: 1,196
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top