Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 18 мая 2022 года   

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ / PUBLIREPORTAGE

Кибернож в борьбе с онкологией|Le CyberKnife dans la lutte contre le cancer

Автор: НГ, Женева, 18. 05. 2022.

Чудо-аппарат CyberkKnife. Фото: Nashagazeta.ch

Команда отделения радиационной онкологии Клиники Больё (Clinique Générale-Beaulieu) провела первое радиохирургическое лечение на аппарате CyberKnife с помощью системы RaySearch.

|

L’équipe du service de radio-oncologie de la Clinique Générale-Beaulieu a réalisé le premier traitement de radiochirurgie délivré avec le CyberKnife par la suite RaySearch.

Наша Газета подробно рассказывала о новом отделении радиационной онкологии, открывшемся в женевской частной Клинике Больё (Clinique Générale-Beaulieu), входящей в одну из крупнейших в Швейцарии групп частных клиник Swiss Medical Network. Новейшее оборудование, которым оснащен центр, дает возможность лечить все виды онкологических заболеваний с максимальной точностью. Онкоотделение гарантирует безопасность пациентов и высокопрофессиональное, внимательное медицинское обслуживание, адаптированное под индивидуальные потребности каждого больного и его ближайшего окружения.

И вот подоспела очередная новость: 4 мая команда специалистов по лучевой терапии Клиники Больё под руководством профессора Оскара Мацингера успешно провела первое в мире радиохирургическое лечение с помощью системы CyberKnife от Accuray, а также комплекса планирования лечения RayStation и онкологической информационной системы RayCare от RaySearch. Сеанс проводился с помощью приложения RayTreat для CyberKnife.

Этот метод терапии является важной вехой в совместном исследовательском проекте отделения радиационной онкологии клиники Больё и компаний RaySearch и Accuray. Напомним, что в 2019 году группа Swiss Medical Network первой в мире (!) подписала соглашение на приобретение систем Accuray и RaySearch, о которых стоит рассказать подробнее.

Система CyberKnife Accuray управляется роботом и может, воздействуя извне, уничтожать опухоли с субмиллиметровой точностью, что позволяет минимизировать дозу для здоровых тканей. CyberKnife сочетает в себе передовое роботизированное лечение и сложную технологию отслеживания движения для динамического наведения пучка по движущейся опухоли и коррекции смещения, что позволяет специалистам сверхточно доставлять большие дозы излучения и индивидуализировать лечение.

Что касается RaySearch Laboratories, то эта компания была основана в 2000 году как спин-офф Каролинского института в Стокгольме, одного из ведущих европейских медицинских университетов. RaySearch разрабатывает инновационные программные решения для улучшения лечения рака. Сегодня программное обеспечение компании используют более 800 клиник в более чем 40 странах.

Клиника Больё применяет RayCare и RayStation от RaySearch уже более года. Система RayStation сочетает в себе уникальные функции, такие как возможности адаптивной терапии, многокритериальная оптимизация, ведущие на рынке алгоритмы оптимизации плана лечения для брахитерапии HDR и терапии внешним пучком фотонов, электронов и протонов, а также ионов гелия и углерода. Такая гармонизация планирования лечения улучшает уход за онкобольными. А RayCare – это онкологическая информационная система, которая была разработана для поддержки множества сложных логистических задач, с которыми сталкиваются современные клиники. RayCare эффективно координирует проведение лучевой терапии и предлагает расширенные функции для автоматизации клинического рабочего процесса и адаптивной лучевой терапии. Шаг за шагом системы внедрялись и интегрировались в повседневную работу, и сегодня специалисты Клиники Больё управляют всеми аспектами лечения на всех аппаратах с помощью программного обеспечения RaySearch, что дает полную картину лечения пациентов.

Другими словами, разработки Accuray и RaySearch представляют собой последнее слово в лечении рака, благодаря им этот диагноз перестает быть смертным приговором. 

Добавим, что клиники группы Swiss Medical Network объединяют высококвалифицированных специалистов во всех областях медицины и предлагают первоклассное стационарное лечение как швейцарским, так и иностранным пациентам. Swiss Medical Network состоит из 23 клиник, 46 амбулаторных центров и 15 центров компетенции, расположенных в 15 кантонах Швейцарии.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 63.77

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кантон Во снижает налоги

Большой совет кантона Во проголосовал за предложение о налоговых послаблениях в размере пяти пунктов с 2023 года. Противники снижения налогов, впрочем, считают, что от этого выиграют только люди с высокими доходами.

Всего просмотров: 1,387

Украинский мандат швейцарского депутата

 Национальный советник от Либеральной партии (PLR/FDP) Дамьен Котье в составе специальной делегации от Совета Европы отправится в Украину, чтобы расследовать предполагаемые военные преступления.

Всего просмотров: 1,200

Книжная ярмарка в Женеве: об отсутствующих поговорят

 Несмотря на отсутствие российских авторов, Россия будет на слуху в течение всех пяти дней главного литературного события года в нашем городе.

Всего просмотров: 1,194
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Почему США недовольны Швейцарией?

 Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.

Всего просмотров: 1,896

Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?

 С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.

Всего просмотров: 1,454

Украинские беженцы и швейцарская бюрократия

 Швейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.

Всего просмотров: 3,309
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top