Наша Газета подробно рассказывала о новом отделении радиационной онкологии, открывшемся в женевской частной Клинике Больё (Clinique Générale-Beaulieu), входящей в одну из крупнейших в Швейцарии групп частных клиник Swiss Medical Network. Новейшее оборудование, которым оснащен центр, дает возможность лечить все виды онкологических заболеваний с максимальной точностью. Онкоотделение гарантирует безопасность пациентов и высокопрофессиональное, внимательное медицинское обслуживание, адаптированное под индивидуальные потребности каждого больного и его ближайшего окружения.

И вот подоспела очередная новость: 4 мая команда специалистов по лучевой терапии Клиники Больё под руководством профессора Оскара Мацингера успешно провела первое в мире радиохирургическое лечение с помощью системы CyberKnife от Accuray, а также комплекса планирования лечения RayStation и онкологической информационной системы RayCare от RaySearch. Сеанс проводился с помощью приложения RayTreat для CyberKnife.

Этот метод терапии является важной вехой в совместном исследовательском проекте отделения радиационной онкологии клиники Больё и компаний RaySearch и Accuray. Напомним, что в 2019 году группа Swiss Medical Network первой в мире (!) подписала соглашение на приобретение систем Accuray и RaySearch, о которых стоит рассказать подробнее.

Система CyberKnife Accuray управляется роботом и может, воздействуя извне, уничтожать опухоли с субмиллиметровой точностью, что позволяет минимизировать дозу для здоровых тканей. CyberKnife сочетает в себе передовое роботизированное лечение и сложную технологию отслеживания движения для динамического наведения пучка по движущейся опухоли и коррекции смещения, что позволяет специалистам сверхточно доставлять большие дозы излучения и индивидуализировать лечение.

Что касается RaySearch Laboratories, то эта компания была основана в 2000 году как спин-офф Каролинского института в Стокгольме, одного из ведущих европейских медицинских университетов. RaySearch разрабатывает инновационные программные решения для улучшения лечения рака. Сегодня программное обеспечение компании используют более 800 клиник в более чем 40 странах.

Клиника Больё применяет RayCare и RayStation от RaySearch уже более года. Система RayStation сочетает в себе уникальные функции, такие как возможности адаптивной терапии, многокритериальная оптимизация, ведущие на рынке алгоритмы оптимизации плана лечения для брахитерапии HDR и терапии внешним пучком фотонов, электронов и протонов, а также ионов гелия и углерода. Такая гармонизация планирования лечения улучшает уход за онкобольными. А RayCare – это онкологическая информационная система, которая была разработана для поддержки множества сложных логистических задач, с которыми сталкиваются современные клиники. RayCare эффективно координирует проведение лучевой терапии и предлагает расширенные функции для автоматизации клинического рабочего процесса и адаптивной лучевой терапии. Шаг за шагом системы внедрялись и интегрировались в повседневную работу, и сегодня специалисты Клиники Больё управляют всеми аспектами лечения на всех аппаратах с помощью программного обеспечения RaySearch, что дает полную картину лечения пациентов.

Другими словами, разработки Accuray и RaySearch представляют собой последнее слово в лечении рака, благодаря им этот диагноз перестает быть смертным приговором.

Добавим, что клиники группы Swiss Medical Network объединяют высококвалифицированных специалистов во всех областях медицины и предлагают первоклассное стационарное лечение как швейцарским, так и иностранным пациентам. Swiss Medical Network состоит из 23 клиник, 46 амбулаторных центров и 15 центров компетенции, расположенных в 15 кантонах Швейцарии.