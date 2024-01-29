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понедельник, 29 января 2024 года   

Реальные данные в борьбе с онкологией |Les données en vie réelle dans la lutte contre l’oncologie

Автор: , Цюрих, .

Фото: Nicolas Zonvi, USZ

Базельский фармаконцерн Roche, Цюрихский университетский госпиталь (USZ) и Цюрихский университет (UZH) заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы изучить возможности использования баз данных в лечении онкологических пациентов.

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Roche, l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ) et l’Université de Zurich (UZH) ont conclu un partenariat afin d’étudier comment les données en vie réelle peuvent être partagées, dans le but final d’être intégrées aux pratiques cliniques courantes.

При назначении лекарственных препаратов или видов лечения врачи, как правило, основываются на данных клинических испытаний, полученных в экспериментальных условиях. Но в последнее время все большее значение приобретают так называемые данные реального мира (Real World Data, RWD), под которыми понимается информация из разных источников о результатах лечения разнородных групп пациентов в реальных условиях.

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Roche
университетский госпиталь цюрих
Цюрихский университет
онкология
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