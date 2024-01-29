Реальные данные в борьбе с онкологией |Les données en vie réelle dans la lutte contre l’oncologie

При назначении лекарственных препаратов или видов лечения врачи, как правило, основываются на данных клинических испытаний, полученных в экспериментальных условиях. Но в последнее время все большее значение приобретают так называемые данные реального мира (Real World Data, RWD), под которыми понимается информация из разных источников о результатах лечения разнородных групп пациентов в реальных условиях.