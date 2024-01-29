Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 29.01.2024.
Базельский фармаконцерн Roche, Цюрихский университетский госпиталь (USZ) и Цюрихский университет (UZH) заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы изучить возможности использования баз данных в лечении онкологических пациентов.|
Roche, l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ) et l’Université de Zurich (UZH) ont conclu un partenariat afin d’étudier comment les données en vie réelle peuvent être partagées, dans le but final d’être intégrées aux pratiques cliniques courantes.
При назначении лекарственных препаратов или видов лечения врачи, как правило, основываются на данных клинических испытаний, полученных в экспериментальных условиях. Но в последнее время все большее значение приобретают так называемые данные реального мира (Real World Data, RWD), под которыми понимается информация из разных источников о результатах лечения разнородных групп пациентов в реальных условиях.
Кроссовки On: произвести подешевле, продать подороже?Выпускающая спортивную обувь швейцарская компания On, в которую инвестировал «король тенниса» Роджер Федерер, попала под шквал критики после того, как стало известно о невысокой стоимости производства кроссовок и огромной марже предприятия.
Кто ворует русские книги?Женевская библиотеке стала одной из жертв криминальной банды, орудующей в Европе.
EPFL планирует ограничить число иностранных студентовКоличество учащихся на первом курсе бакалавриата может быть сокращено до трех тысяч человек. Ограничения планируется ввести на четыре года – с возможностью продления в случае необходимости.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Добавить комментарий