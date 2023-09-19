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вторник, 19 сентября 2023 года   

Награда за исследования в области онкологии |La recherche oncologique récompensée

Автор: , Берн, .

Лауреат Никола Ачето (в центре) с Георгом Штюсси (президентом Швейцарской лиги против рака) и Нэнси Хайнс (президентом научного комитета). Фото: liguecancer.ch

Швейцарская лига борьбы с раком присудила премию Роберта Веннера Никола Ачето за его исследования образования метастазов.

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La Ligue suisse contre le cancer a décerné le prix Robert Wenner à Nicola Aceto pour ses travaux sur le cancer métastatique.

Сезон швейцарских научных наград продолжается. Не так давно мы рассказывали о лауреатах премий Лациса и Марселя Бенуа. Теперь же стало известно о награждении профессора Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ) Никола Ачето премией Роберта Веннера, присуждаемой Швейцарской лигой борьбы с раком молодым ученым, работающим в области профилактики, скрининга и борьбы с онкологическими заболеваниями.

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