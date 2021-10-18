Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 10. 2021.
Число больных раком увеличивается в связи со старением населения. Тем не менее, риск летального исхода при этом диагнозе снижается как для мужчин, так и для женщин – таковы некоторые выводы нового доклада об онкологических заболеваниях в Конфедерации.|
Le nombre de personnes atteintes du cancer augmente en raison du vieillissement de la population. Néanmoins, le risque de mourir du cancer est en baisse chez les hommes comme chez les femmes. Ce sont là quelques-uns des résultats du nouveau rapport sur le cancer en Suisse.
Все больше людей сегодня побеждают рак и все больше онкопациентов если и не излечивается формально, то живут намного дольше, чем ранее – популяризация здорового образа жизни и прогресс в медицине сделали свое дело. Как стало известно из последнего доклада, составленного Федеральной службой статистики, а также Национальным и детским реестром онкологических заболеваний, смертность от рака в Швейцарии фактически снижается.
С одной стороны, число ежегодно регистрируемых случаев онкозаболеваний растет. Так, в течение рассматриваемого периода (с 2013 по 2017 годы) в Конфедерации ежегодно диагностировалось примерно 23 100 новых случаев рака у мужчин и 19 650 у женщин. По сравнению с предыдущими пятью годами это означает увеличение примерно на 3 350 случаев. Предполагается, что в 2021 году число заболеваний достигнет примерно 48 000 случаев: 26 000 среди мужского населения и 22 000 среди женского.
С другой стороны, увеличение заболеваемости в основном связано с ростом числа пожилых людей: после 70 лет риск онкозаболевания удваивается. Однако индивидуальный риск развития рака в любом возрасте не увеличился – у мужчин он даже снижается, а у женщин остается стабильным.
Что касается детей, то за последние два десятилетия среднегодовой показатель заболеваемости увеличился на 0,8% у мальчиков и на 1,4% у девочек и подростков. В то же время смертность в этих возрастных группах снизилась благодаря достижениям в лечении онкологии.
В целом, в Конфедерации доминируют четыре типа рака. У мужчин на рак простаты, рак легких и колоректальный рак приходится 50,3% новых случаев, регистрируемых каждый год. У женщин 51,1% новых случаев приходится на рак молочной железы, рак легких или колоректальный рак. На все остальные виды онкозаболеваний приходится менее 7% новых случаев в год. У детей наиболее распространенными видами рака являются лейкемия, опухоли головного мозга и опухоли, возникающие из незрелых эмбриональных тканей.
Прогресс в лечении заболеваний сказывается на уменьшении риска летального исхода. С 1988 по 2017 годы уровень смертности от рака снизился в среднем на 28% для женщин. Это означает, что у современных женщин риск скончаться от онкологии на треть ниже, чем у женщин того же возраста 30 лет назад. Для мужчин снижение этого риска оказалось еще более значительным – на 39%. Кроме того, пятилетняя выживаемость для мужчин и женщин при всех видах рака вместе взятых составила 64% и 67% соответственно. Это представляет собой увеличение на 3% для обоих полов по сравнению с периодом с 2003 по 2007 годы. Пятилетняя выживаемость детей превышает 85%.
Швейцария имеет хорошие показатели в среднем по Европе. По сравнению с соседними и другими западноевропейскими странами, в стране наблюдаются низкий уровень заболеваемости по всем видам рака вместе взятым и одни из самых низких показателей смертности. Региональное сравнение также показывает, что рак в целом более распространен в Романдии и Тичино, чем в немецкоязычной части страны. Разница особенно ярко выражена в случае опухолей, появление которых связано с употреблением алкоголя и табака.
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