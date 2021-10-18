Все больше людей сегодня побеждают рак и все больше онкопациентов если и не излечивается формально, то живут намного дольше, чем ранее – популяризация здорового образа жизни и прогресс в медицине сделали свое дело. Как стало известно из последнего доклада, составленного Федеральной службой статистики, а также Национальным и детским реестром онкологических заболеваний, смертность от рака в Швейцарии фактически снижается.

С одной стороны, число ежегодно регистрируемых случаев онкозаболеваний растет. Так, в течение рассматриваемого периода (с 2013 по 2017 годы) в Конфедерации ежегодно диагностировалось примерно 23 100 новых случаев рака у мужчин и 19 650 у женщин. По сравнению с предыдущими пятью годами это означает увеличение примерно на 3 350 случаев. Предполагается, что в 2021 году число заболеваний достигнет примерно 48 000 случаев: 26 000 среди мужского населения и 22 000 среди женского.

С другой стороны, увеличение заболеваемости в основном связано с ростом числа пожилых людей: после 70 лет риск онкозаболевания удваивается. Однако индивидуальный риск развития рака в любом возрасте не увеличился – у мужчин он даже снижается, а у женщин остается стабильным.

Что касается детей, то за последние два десятилетия среднегодовой показатель заболеваемости увеличился на 0,8% у мальчиков и на 1,4% у девочек и подростков. В то же время смертность в этих возрастных группах снизилась благодаря достижениям в лечении онкологии.

В целом, в Конфедерации доминируют четыре типа рака. У мужчин на рак простаты, рак легких и колоректальный рак приходится 50,3% новых случаев, регистрируемых каждый год. У женщин 51,1% новых случаев приходится на рак молочной железы, рак легких или колоректальный рак. На все остальные виды онкозаболеваний приходится менее 7% новых случаев в год. У детей наиболее распространенными видами рака являются лейкемия, опухоли головного мозга и опухоли, возникающие из незрелых эмбриональных тканей.

С 2013 по 2017 год в среднем 9 400 мужчин и 7 650 женщин умирали от рака каждый год. Таким образом, в Швейцарии доля связанных с онкологическими заболеваниями летальных исходов составляет 30% для мужчин и 23% для женщин. От рака легких умирает 3200 человек в год, что делает его ведущей причиной смертности при онкодиагнозе.

Прогресс в лечении заболеваний сказывается на уменьшении риска летального исхода. С 1988 по 2017 годы уровень смертности от рака снизился в среднем на 28% для женщин. Это означает, что у современных женщин риск скончаться от онкологии на треть ниже, чем у женщин того же возраста 30 лет назад. Для мужчин снижение этого риска оказалось еще более значительным – на 39%. Кроме того, пятилетняя выживаемость для мужчин и женщин при всех видах рака вместе взятых составила 64% и 67% соответственно. Это представляет собой увеличение на 3% для обоих полов по сравнению с периодом с 2003 по 2007 годы. Пятилетняя выживаемость детей превышает 85%.

Швейцария имеет хорошие показатели в среднем по Европе. По сравнению с соседними и другими западноевропейскими странами, в стране наблюдаются низкий уровень заболеваемости по всем видам рака вместе взятым и одни из самых низких показателей смертности. Региональное сравнение также показывает, что рак в целом более распространен в Романдии и Тичино, чем в немецкоязычной части страны. Разница особенно ярко выражена в случае опухолей, появление которых связано с употреблением алкоголя и табака.