Только два дня назад мы рассказывали вам об онкологической ситуации в Швейцарии. Кому интересна эта тема, вернется к статье, суммировать которую можно так: несмотря на то, что рост случаев онкозаболеваний растет, смертность от них снижается – прежде всего, благодаря прогрессу в медицине. Но «прогресс» - понятие абстрактное, а мы хотим рассказать вам сегодня о совершенно конкретном примере того, как продвигается борьба с болезнью, которой так боимся мы все.

Онкология в Швейцарии

Швейцарские онкологи получили премию GIST

10 советов о том, как предотвратить онкологию молочной железы

Онкорадиология: новейшие достижения в лечении рака

Для тех, кому посчастливилось не сталкиваться с этой проблематикой, поясним, что лучевая терапия, или радиотерапия, – это метод лечения рака, применяющийся наряду с хирургическим и системным лечением (химиотерапией, гормонотерапией, иммунотерапией и т. д.) путем воздействия высокоинтенсивным ионизирующим излучением точно на опухоль. Раковые клетки чувствительны к излучению: под воздействием рентгеновских лучей они погибают и прекращают делиться, что блокирует или замедляет рост злокачественной опухоли. В лучевой терапии применяется междисциплинарный подход: пациентов ведет команда специалистов, которые совместно обсуждают каждый случай заболевания и сообща разрабатывают оптимальный алгоритм лечения. Параллельно проводится поддерживающая терапия, которая заключается в оказании всесторонней и координированной помощи при возникновении осложнений, сопровождающих заболевание. Выбор Клиники Больё не был случайным.

- Мы решили вернуть радиационную онкологию в Клинику Больё, поскольку здесь уже работают наши коллеги: онкологи, хирурги, урологи, гинекологи… Присутствие в одном месте стольких специалистов позволяет нам создать многопрофильный междисциплинарный онкологический центр, - объяснил концепцию директор нового отделения профессор Оскар Мацингер. – Новейшее оборудование, которым оснащен центр, дает возможность лечить все виды онкологических заболеваний с максимальной точностью.

Рассказывая о приобретенной технике, профессор Мацингер обращает внимание прежде всего на два аппарата. Один из них предназначен специально для радиотерапии, функция его сравнима с функцией сканнера в радиологии. Аппарат этот вращается вокруг пациента, позволяя проводить облучение со всех сторон, с максимальной точностью доставляя дозы в формате 3-D. Этот аппарат используется в большинстве случаев – для лечения рака груди, простаты и других распространенных типов рака.

Кроме того, была приобретена система Cyberknife ®, или Кибернож, сочетающая в себе роботизированное лечение и технологию отслеживания дыхательных движений для динамического наведения пучка по движущейся опухоли, что позволяет с высокой точностью доставлять большие дозы излучения. Это - единственный в Женеве аппарат для радиохирургии, одного из методов лучевой терапии (радиотерапии), заключающейся в однократном облучении патологического очага высокой дозой ионизирующего излучения. По словам профессора Маценгера, система эта отличается таким уровнем точности, что за 3-5 сеансов позволяет доставить пациенту дозу облучения, на которую раньше требовалось до десяти недель процедур.

Мы искренне надеемся, что нашим читателям не понадобятся эти чудеса медицинской техники, но если вдруг – вы будете знать, куда обратиться. Будьте здоровы!