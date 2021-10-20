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Новый онкологический центр в Женеве|Un nouveau centre oncologique à Genève

Автор: НГ, Женева, 20. 10. 2021.

Медицинская сеть Swiss Medical Network представляет отделение, открывшееся в Клинике Больё.

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Swiss Medical Network présente le nouveau centre pluridisciplinaire du cander qui a ouvert ses portes à la Clinique Générale Beaulieu.

Только два дня назад мы рассказывали вам об онкологической ситуации в Швейцарии. Кому интересна эта тема, вернется к статье, суммировать которую можно так: несмотря на то, что рост случаев онкозаболеваний растет, смертность от них снижается – прежде всего, благодаря прогрессу в медицине. Но «прогресс» - понятие абстрактное, а мы хотим рассказать вам сегодня о совершенно конкретном примере того, как продвигается борьба с болезнью, которой так боимся мы все.

Жители Женевы больше года наблюдали за стройкой, проходившей вокруг частной Клиники Болье (Clinique Générale-Beaulieu), входящей в сеть Swiss Medical Network. Многих раздражали причиняемые ею неудобства и отсрочки, объясняемые пандемией коронавирус. Но ждать стоило! Теперь на месте так надоевших всем лесов и заграждений новехонькое отделение радиационной онкологии,вошедшее в состав Швейцарской онкологической сети и ставшее неотъемлемой частью главного онкологического центра в Женеве.Его деятельность направлена на развитие самых передовых технологий в этой областипараллельно с обеспечением максимальной безопасности пациентов и высокопрофессионального, внимательного медицинского обслуживания, адаптированного под индивидуальные потребности каждого больного и его ближайшего окружения.

Для тех, кому посчастливилось не сталкиваться с этой проблематикой, поясним, что лучевая терапия, или радиотерапия, – это метод лечения рака, применяющийся наряду с хирургическим и системным лечением (химиотерапиейгормонотерапиейиммунотерапией и т. д.) путем воздействия высокоинтенсивным ионизирующим излучением точно на опухоль. Раковые клетки чувствительны к излучению: под воздействием рентгеновских лучей они погибают и прекращают делиться, что блокирует или замедляет рост злокачественной опухоли. В лучевой терапии применяется междисциплинарный подход: пациентов ведет команда специалистов, которые совместно обсуждают каждый случай заболевания и сообща разрабатывают оптимальный алгоритм лечения. Параллельно проводится поддерживающая терапия, которая заключается в оказании всесторонней и координированной помощи при возникновении осложнений, сопровождающих заболевание. Выбор Клиники Больё не был случайным.

- Мы решили вернуть радиационную онкологию в Клинику Больё, поскольку здесь уже работают наши коллеги: онкологи, хирурги, урологи, гинекологи Присутствие в одном месте стольких специалистов позволяет нам создать многопрофильный междисциплинарный онкологический центр, - объяснил концепцию директор нового отделения профессор Оскар Мацингер. Новейшее оборудование, которым оснащен центр, дает возможность лечить все виды онкологических заболеваний с максимальной точностью.

Рассказывая о приобретенной технике, профессор Мацингер обращает внимание прежде всего на два аппарата. Один из них предназначен специально для радиотерапии, функция его сравнима с функцией сканнера в радиологии. Аппарат этот вращается вокруг пациента, позволяя проводить облучение со всех сторон, с максимальной точностью доставляя дозы в формате 3-D. Этот аппарат используется в большинстве случаев для лечения рака груди, простаты и других распространенных типов рака.

Кроме того, была приобретена система Cyberknife ®, или Кибернож, сочетающая в себе роботизированное лечение и технологию отслеживания дыхательных движений для динамического наведения пучка по движущейся опухоли, что позволяет с высокой точностью доставлять большие дозы излучения. Это - единственный в Женеве аппарат для радиохирургии, одного из методов лучевой терапии (радиотерапии), заключающейся в однократном облучении патологического очага высокой дозой ионизирующего излучения. По словам профессора Маценгера, система эта отличается таким уровнем точности, что за 3-5 сеансов позволяет доставить пациенту дозу облучения, на которую раньше требовалось до десяти недель процедур.

Мы искренне надеемся, что нашим читателям не понадобятся эти чудеса медицинской техники, но если вдруг вы будете знать, куда обратиться. Будьте здоровы!

 

 

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