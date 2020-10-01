Автор: Надежда Сикорская, Женева, 1. 10. 2020. Просмотров: 84
Представители 37 стран поставили свои подписи под открытым письмом, обращенным к лидерам фармацевтической индустрии, требуя, чтобы лекарство от новой болезни было доступным для всех и бесплатным.|
Les habitants de 37 pays ont mis leurs signatures sous une lettre ouverte adressée aux leaders de l’industrie pharmaceutique en plaidant pour le traitement accessible pour tout.
Период полного взаимопонимания и всеобщего единения перед лицом общего врага, нового коронавируса, закончился: налицо раскол как в гражданском обществе (одна часть которого ратует за ужесточение ограничительных мер, а другая выходит на митинги против обязательного ношения масок), так и в профессиональном – кто первым создаст чудодейственную вакцину, тот, как говорится, сорвет банк. И тут уж каждый за себя. При этом в то время, как одни на вакцину уповают, другие – и это видно, в частности, из комментариев читателей Нашей Газеты – вовсе не собираются воспользоваться этим последним достижением медицины. Одним словом, сколько людей, столько и мнений.
Коммерциализация всего, что связано с коронавирусом, налицо, в частности, в Швейцарии: о раздаче бесплатных масок (ставших обязательными почти повсеместно) речь не идет, зато прислушавшийся к призывам правительства о гражданской сознательности человек, добровольно отправляющийся на сдачу теста, должен выложить 170 франков, не покрываемых страховкой. Думаем, добровольцев будет все меньше.
Здравый смысл подсказывает, что стоит, наверное, прислушаться к тем, что пережил заболевание сам или наблюдал страдания близких – Наша Газета рассказывала о трагедии талантливого российского физика. Именно эта категория граждан стоит за инициативой под названием «народная вакцина».
Об открытом письме, собравшем около тысячи подписей – среди которых мы отметили имена граждан Азербайджана, России и Таджикистана, - мы узнали от коллег из Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД, или ЮНЭЙДС, чья штаб-квартира расположена в Женеве – не так давно Наша Газета рассказывала, что переживаемый миром санитарный кризис напрямую касается и их основной деятельности.
Письмо «организовано» People’s Vaccine Alliance – всемирной коалицией организаций и активистов. На этот раз среди подписантов – «простые смертные», чудом смерти от коронавируса избежавшие: таких 242 человека от Южной Африки до Финляндии и от Новой Зеландии до Бразилии. Письмо также подписали 190 человек из 46 стран, потерявших из-за коронавируса родственников, и 572 человека с серьезными проблемами со здоровьем, что «помещает» их в группу риска при столкновении с CoVid-19. Учитывая, что пандемия унесла уже более миллиона (!) жизней, странно, что не собрано в разы больше подписей.
Это письмо – вторая попытка заставить сильных мира сего «возлюбить ближнего», независимо от состояния его счета в банка. Первая была сделана в мае этого года, накануне Всемирной Ассамблеи здравоохранения, которая прошла в онлайн-режиме и о которой Наша Газета подробно рассказывала. Тогда 140 мировых лидеров и экспертов, включая десяток глав государств, обратились к руководителям всех стран с призывом объединить усилия ради создания «народной вакцины» против нового коронавируса.
По всей вероятности, особого эффекта призыв не дал, иначе не появилось бы второе открытое письмо, также распространенное в политически подходящий момент: накануне прошедшего вчера в Нью-Йорке, на полях Генеральной ассамблеи ООН, совещания на высоком уровне, посвященного пандемии. Возможно, дополнительным толчком к новой акции стала распространенная ранее в этом месяце гуманитарной организацией Oxfam информация о том, что небольшая группа богатых стран, представляющая только 13% мирового населения, уже закупила больше половины (51%) доз вакцины, разрабатываемой ведущими компаниями.
Обратим внимание на свидетельство жительницы Таджикистана, 43-летней Дилафруз Гафуровой, которую цитирует ЮНЭЙДС. «Мой муж и я заразились этой болезнью. Рассчитывать мы могли только на себя, поскольку больницы были переполнены… Доставать нужные лекарства было крайне трудно, - рассказала она. Я – мать четверых детей… Я боялась оставить их сиротами, случись что-то со мной. Я подписываю это письмо, чтобы помочь другим людям получить вакцину. Не все в мире могут сделать это просто потому, что не могут себе этого позволить. Им едва хватает средств на ежедневные нужды».
Подписанты опасаются, что на деле фармацевтические монополии ограничат производство эффективной вакцины небольшим числом производителей, помешав массовому ее распространению. Помимо претензий общего плана, в письме сформулировано конкретное требование: по мнению его авторов, корпорации должны немедленно передать все права на вакцину в WHO COVID-19 Technology Access Pool – фонд связанных с борьбой с коронавирусом технологий, созданный Всемирной организацией здоровья (ВТО), чей головной офис также расположен в Женеве. Думаем, ожидать такого шага со стороны фармацевтических гигантов довольно наивно, но попытка, как известно, не пытка.
Винни Бьянима, занимающая пост исполнительного директора ЮНЭЙДС и одновременно заместителя генерального секретаря ООН, так прокомментировала инициативу: «В рамках борьбы со СПИДом мы наблюдали, что, когда лекарство нашлось, наиболее обеспеченные люди в наиболее обеспеченных странах смогли восстановить свое здоровье, в то время как миллионы в развивающихся странах были оставлены умирать. Мы не должны повторить такую же ошибку, когда будет найдена вакцина от коронавируса. Право на здоровье – фундаментальное право человека, реализация которого не должна зависеть от того, сколько денег у вас в кармане, или какого цвета ваша кожа. Вакцина должны стать всеобщим достоянием, бесплатно доступным для каждого».
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