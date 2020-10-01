Период полного взаимопонимания и всеобщего единения перед лицом общего врага, нового коронавируса, закончился: налицо раскол как в гражданском обществе (одна часть которого ратует за ужесточение ограничительных мер, а другая выходит на митинги против обязательного ношения масок), так и в профессиональном – кто первым создаст чудодейственную вакцину, тот, как говорится, сорвет банк. И тут уж каждый за себя. При этом в то время, как одни на вакцину уповают, другие – и это видно, в частности, из комментариев читателей Нашей Газеты – вовсе не собираются воспользоваться этим последним достижением медицины. Одним словом, сколько людей, столько и мнений.

Коммерциализация всего, что связано с коронавирусом, налицо, в частности, в Швейцарии: о раздаче бесплатных масок (ставших обязательными почти повсеместно) речь не идет, зато прислушавшийся к призывам правительства о гражданской сознательности человек, добровольно отправляющийся на сдачу теста, должен выложить 170 франков, не покрываемых страховкой. Думаем, добровольцев будет все меньше.

Здравый смысл подсказывает, что стоит, наверное, прислушаться к тем, что пережил заболевание сам или наблюдал страдания близких – Наша Газета рассказывала о трагедии талантливого российского физика. Именно эта категория граждан стоит за инициативой под названием «народная вакцина».

Об открытом письме, собравшем около тысячи подписей – среди которых мы отметили имена граждан Азербайджана, России и Таджикистана, - мы узнали от коллег из Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД, или ЮНЭЙДС, чья штаб-квартира расположена в Женеве – не так давно Наша Газета рассказывала, что переживаемый миром санитарный кризис напрямую касается и их основной деятельности.

Письмо «организовано» People’s Vaccine Alliance – всемирной коалицией организаций и активистов. На этот раз среди подписантов – «простые смертные», чудом смерти от коронавируса избежавшие: таких 242 человека от Южной Африки до Финляндии и от Новой Зеландии до Бразилии. Письмо также подписали 190 человек из 46 стран, потерявших из-за коронавируса родственников, и 572 человека с серьезными проблемами со здоровьем, что «помещает» их в группу риска при столкновении с CoVid-19. Учитывая, что пандемия унесла уже более миллиона (!) жизней, странно, что не собрано в разы больше подписей.

Это письмо – вторая попытка заставить сильных мира сего «возлюбить ближнего», независимо от состояния его счета в банка. Первая была сделана в мае этого года, накануне Всемирной Ассамблеи здравоохранения, которая прошла в онлайн-режиме и о которой Наша Газета подробно рассказывала. Тогда 140 мировых лидеров и экспертов, включая десяток глав государств, обратились к руководителям всех стран с призывом объединить усилия ради создания «народной вакцины» против нового коронавируса.

По всей вероятности, особого эффекта призыв не дал, иначе не появилось бы второе открытое письмо, также распространенное в политически подходящий момент: накануне прошедшего вчера в Нью-Йорке, на полях Генеральной ассамблеи ООН, совещания на высоком уровне, посвященного пандемии. Возможно, дополнительным толчком к новой акции стала распространенная ранее в этом месяце гуманитарной организацией Oxfam информация о том, что небольшая группа богатых стран, представляющая только 13% мирового населения, уже закупила больше половины (51%) доз вакцины, разрабатываемой ведущими компаниями.

Обратим внимание на свидетельство жительницы Таджикистана, 43-летней Дилафруз Гафуровой, которую цитирует ЮНЭЙДС. «Мой муж и я заразились этой болезнью. Рассчитывать мы могли только на себя, поскольку больницы были переполнены… Доставать нужные лекарства было крайне трудно, - рассказала она. Я – мать четверых детей… Я боялась оставить их сиротами, случись что-то со мной. Я подписываю это письмо, чтобы помочь другим людям получить вакцину. Не все в мире могут сделать это просто потому, что не могут себе этого позволить. Им едва хватает средств на ежедневные нужды».

Фармацевтические корпорации обвиняются в письме в том, что «продолжают действовать как всегда, то есть защищая монополии и отказываясь делиться результатами исследований и ноу-хау. «Мы видим, что вирус распространяется по миру с ужасающей скоростью. Единственный шанс остаться в безопасности – сделать так, чтобы все, кто нуждаются в вакцине от коронавируса, получили ее, - говорится в открытом письме. – А это возможно только в том случае, если такие корпорации, как ваша, поделятся имеющейся информацией, чтобы вакцина могла производиться в больших количествах как можно большим числом лабораторий. Ни одна отдельно взятая корпорация не сможет произвести достаточно порций вакцин и достаточно быстро, чтобы обеспечить всех нуждающихся. Нам нужна «народная вакцина», а не коммерческая».

Подписанты опасаются, что на деле фармацевтические монополии ограничат производство эффективной вакцины небольшим числом производителей, помешав массовому ее распространению. Помимо претензий общего плана, в письме сформулировано конкретное требование: по мнению его авторов, корпорации должны немедленно передать все права на вакцину в WHO COVID-19 Technology Access Pool – фонд связанных с борьбой с коронавирусом технологий, созданный Всемирной организацией здоровья (ВТО), чей головной офис также расположен в Женеве. Думаем, ожидать такого шага со стороны фармацевтических гигантов довольно наивно, но попытка, как известно, не пытка.

Винни Бьянима, занимающая пост исполнительного директора ЮНЭЙДС и одновременно заместителя генерального секретаря ООН, так прокомментировала инициативу: «В рамках борьбы со СПИДом мы наблюдали, что, когда лекарство нашлось, наиболее обеспеченные люди в наиболее обеспеченных странах смогли восстановить свое здоровье, в то время как миллионы в развивающихся странах были оставлены умирать. Мы не должны повторить такую же ошибку, когда будет найдена вакцина от коронавируса. Право на здоровье – фундаментальное право человека, реализация которого не должна зависеть от того, сколько денег у вас в кармане, или какого цвета ваша кожа. Вакцина должны стать всеобщим достоянием, бесплатно доступным для каждого».

А вы как думаете, дорогие читатели?

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.