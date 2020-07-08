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среда, 8 июля 2020 года   

Борьба со СПИДом и Covid-19|La lutte contre le sida et la Covid-19

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 8. 07. 2020. Просмотров: 227

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В борьбе со СПИДом достигнут существенный, но неравномерный прогресс - этим объясняется отставание от целевых показателей на 2020 год, подчеркивается в опубликованном 6 июня докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), штаб-квартира которой расположена в Женеве. Ситуация может осложниться, если распространение коронавируса помешает борьбе с ВИЧ.|
Dans la lutte contre le sida des avancés notables ont été faites, mais des disparités existent ce qui empêchera d’atteindre les objectifs mondiaux de la riposte au VIH fixés pour 2020, relate le nouveau rapport (publié le 6 juin) de l’ONUSIDA dont le siège est situé à Genève. La situation pourrait s’aggraver si la pandémie de Covid-19 empêche la lutte contre le VIH.

С 2015 года в мире зафиксировано на 3,5 млн больше заражений ВИЧ и на 820 тыс. больше смертей из-за СПИДа, чем если бы достижение целей на 2020 год шло по намеченному плану. Кроме того, пандемия Covid-19 может вызвать замедление борьбы с ВИЧ на 10 и более лет. В официальном коммюнике приведены слова исполнительного директора ЮНЭЙДС Винни Бьянима о том, что уже спасены миллионы жизней, однако дискриминация и повсеместные проявления неравенства – главные барьеры на пути к искоренению СПИДа. В докладе «Не упустить момент» отмечается, что в прошлом году от вызванных СПИДом болезней умерли 690 тыс. человек, а 12,6 млн из 38 млн ВИЧ-инфицированных не имели доступа к необходимому лечению.

К настоящему времени 14 государств достигли целевых показателей 90–90–90 (90% ВИЧ-инфицированных знают свой статус, из них 90% получают антиретровирусное лечение, у 90% пациентов достигнута подавленная вирусная нагрузка). В число этих государств входит маленькое африканское королевство Эсватини – страна, которая при самой высокой распространенности ВИЧ в мире (27% в 2019 году) обогнала установленные показатели и достигла уровней 95–95–95 (цель к 2030 году). Такого же результата добилась и Швейцария, которая в этом случае оказалась в необычном для нее списке, поскольку большинство в нем составляют государства Азии и Африки. К сожалению, в списке нет ни одной бывшей советской республики. На сайте минздрава Швейцарии (OFSP) опубликована статистика за 2018 год, согласно которой число заражений ВИЧ в стране продолжает снижаться. В 2018-м их было 425, а в 1990-х годах среднее число в год составляло 1300, всего в Конфедерации с ВИЧ живут около 17 тыс. человек. Если говорить о России, то, по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к маю 2020 г. в стране проживало 1 087 050 россиян с лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция. На сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины отмечается, что страна занимает одно из первых мест в Европейском регионе по числу ВИЧ-позитивных лиц, в начале 2018 года их было 244 тыс.

В 2019-м в мире заразились ВИЧ еще около 1,7 млн человек, что более чем в три раза превышает глобальный целевой показатель. Большой прогресс отмечен в восточной и южной частях Африки, где число новых случаев с 2010 года сократилось на 38%. За то же время число новых заражений выросло в Латинской Америке (+21%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (+22%), в Восточной Европе и Центральной Азии (+72%).

Около 62% новых случаев инфицирования пришлось на долю ключевых групп риска, в том числе гомосексуалов, работников секс-индустрии, людей, употребляющих инъекционные наркотики и лиц, находящихся в местах лишения свободы. Эксперты обеспокоены тем, что граждане вышеперечисленных категорий боятся осуждения, насилия или ареста и потому им непросто получить доступ к услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, особенно таким, которые касаются контрацепции и профилактики ВИЧ. В жизни представителей этих групп населения есть и другие проблемы: работа в секс-индустрии квалифицируется как преступление по крайней мере в 103 государствах, при этом не менее 108 стран считают потребление наркотиков уголовно наказуемым деянием.

Больше всех от эпидемии ВИЧ страдают женщины и девочки в государствах Африки южнее Сахары: они составляли 59% всех новых случаев инфицирования ВИЧ в этом регионе в 2019 году. При этом в странах, где предоставляются комплексные услуги в связи с ВИЧ, уровень заражений значительно снижается, особенно в Эсватини, Лесото и ЮАР, где также удалось уменьшить влияние неравенства.

Особое беспокойство у авторов доклада вызывает пандемия Covid-19, негативное влияние которой может еще сильнее ощущаться в будущем. Полный перерыв в лечении ВИЧ-инфекции на шесть месяцев может стать причиной более чем полумиллиона дополнительных летальных исходов в связи со СПИДом в странах Африки южнее Сахары в течение следующего года (2020–2021).

ЮНЭЙДС призывает государства выделять больше средств на борьбу с обоими заболеваниями. В 2019 году финансирование мер против ВИЧ в странах с низким и средним уровнями дохода сократилось на 7% по сравнению с 2017-м, составив 18,6 млрд долларов. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на борьбу со СПИДом потребуется 26,2 млрд долларов. «Защита от этих смертельных вирусов не должна зависеть от того, сколько денег у вас в кармане или какого цвета у вас кожа, – сказала Винни Бьянима. - Нельзя забирать деньги у одной болезни, чтобы лечить другую. Меры противодействия и ВИЧ, и Covid-19 должны быть профинансированы полностью, чтобы не допустить массовой гибели людей».

Президент Боливийской сети людей, живущих с ВИЧ, Грация Виолета Росс отметила, что в некоторых латиноамериканских странах препараты, медицинский персонал и оборудование, предназначенные для борьбы с ВИЧ, перебрасывают на лечение Covid-19. Введение ограничений и закрытие границ с целью остановить распространение коронавируса оказывает влияние как на производство лекарств, так и на их распределение, что может привести к росту их стоимости и перебоям с поставками. Для борьбы с пересекающимися эпидемиями ВИЧ и Covid-19 ЮНЭЙДС с партнерами призвали к созданию «народной» вакцины от Covid-19. Этот документ подписали более 150 мировых лидеров и экспертов, потребовав, чтобы вакцины, лекарства и тесты распространялись бесплатно для всех.

 

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