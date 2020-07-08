С 2015 года в мире зафиксировано на 3,5 млн больше заражений ВИЧ и на 820 тыс. больше смертей из-за СПИДа, чем если бы достижение целей на 2020 год шло по намеченному плану. Кроме того, пандемия Covid-19 может вызвать замедление борьбы с ВИЧ на 10 и более лет. В официальном коммюнике приведены слова исполнительного директора ЮНЭЙДС Винни Бьянима о том, что уже спасены миллионы жизней, однако дискриминация и повсеместные проявления неравенства – главные барьеры на пути к искоренению СПИДа. В докладе «Не упустить момент» отмечается, что в прошлом году от вызванных СПИДом болезней умерли 690 тыс. человек, а 12,6 млн из 38 млн ВИЧ-инфицированных не имели доступа к необходимому лечению.

К настоящему времени 14 государств достигли целевых показателей 90–90–90 (90% ВИЧ-инфицированных знают свой статус, из них 90% получают антиретровирусное лечение, у 90% пациентов достигнута подавленная вирусная нагрузка). В число этих государств входит маленькое африканское королевство Эсватини – страна, которая при самой высокой распространенности ВИЧ в мире (27% в 2019 году) обогнала установленные показатели и достигла уровней 95–95–95 (цель к 2030 году). Такого же результата добилась и Швейцария, которая в этом случае оказалась в необычном для нее списке, поскольку большинство в нем составляют государства Азии и Африки. К сожалению, в списке нет ни одной бывшей советской республики. На сайте минздрава Швейцарии (OFSP) опубликована статистика за 2018 год, согласно которой число заражений ВИЧ в стране продолжает снижаться. В 2018-м их было 425, а в 1990-х годах среднее число в год составляло 1300, всего в Конфедерации с ВИЧ живут около 17 тыс. человек. Если говорить о России, то, по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к маю 2020 г. в стране проживало 1 087 050 россиян с лабораторно выявленным диагнозом ВИЧ-инфекция. На сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины отмечается, что страна занимает одно из первых мест в Европейском регионе по числу ВИЧ-позитивных лиц, в начале 2018 года их было 244 тыс.

В 2019-м в мире заразились ВИЧ еще около 1,7 млн человек, что более чем в три раза превышает глобальный целевой показатель. Большой прогресс отмечен в восточной и южной частях Африки, где число новых случаев с 2010 года сократилось на 38%. За то же время число новых заражений выросло в Латинской Америке (+21%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (+22%), в Восточной Европе и Центральной Азии (+72%).

Около 62% новых случаев инфицирования пришлось на долю ключевых групп риска, в том числе гомосексуалов, работников секс-индустрии, людей, употребляющих инъекционные наркотики и лиц, находящихся в местах лишения свободы. Эксперты обеспокоены тем, что граждане вышеперечисленных категорий боятся осуждения, насилия или ареста и потому им непросто получить доступ к услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, особенно таким, которые касаются контрацепции и профилактики ВИЧ. В жизни представителей этих групп населения есть и другие проблемы: работа в секс-индустрии квалифицируется как преступление по крайней мере в 103 государствах, при этом не менее 108 стран считают потребление наркотиков уголовно наказуемым деянием.

Больше всех от эпидемии ВИЧ страдают женщины и девочки в государствах Африки южнее Сахары: они составляли 59% всех новых случаев инфицирования ВИЧ в этом регионе в 2019 году. При этом в странах, где предоставляются комплексные услуги в связи с ВИЧ, уровень заражений значительно снижается, особенно в Эсватини, Лесото и ЮАР, где также удалось уменьшить влияние неравенства.

Особое беспокойство у авторов доклада вызывает пандемия Covid-19, негативное влияние которой может еще сильнее ощущаться в будущем. Полный перерыв в лечении ВИЧ-инфекции на шесть месяцев может стать причиной более чем полумиллиона дополнительных летальных исходов в связи со СПИДом в странах Африки южнее Сахары в течение следующего года (2020–2021).

ЮНЭЙДС призывает государства выделять больше средств на борьбу с обоими заболеваниями. В 2019 году финансирование мер против ВИЧ в странах с низким и средним уровнями дохода сократилось на 7% по сравнению с 2017-м, составив 18,6 млрд долларов. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на борьбу со СПИДом потребуется 26,2 млрд долларов. «Защита от этих смертельных вирусов не должна зависеть от того, сколько денег у вас в кармане или какого цвета у вас кожа, – сказала Винни Бьянима. - Нельзя забирать деньги у одной болезни, чтобы лечить другую. Меры противодействия и ВИЧ, и Covid-19 должны быть профинансированы полностью, чтобы не допустить массовой гибели людей».

Президент Боливийской сети людей, живущих с ВИЧ, Грация Виолета Росс отметила, что в некоторых латиноамериканских странах препараты, медицинский персонал и оборудование, предназначенные для борьбы с ВИЧ, перебрасывают на лечение Covid-19. Введение ограничений и закрытие границ с целью остановить распространение коронавируса оказывает влияние как на производство лекарств, так и на их распределение, что может привести к росту их стоимости и перебоям с поставками. Для борьбы с пересекающимися эпидемиями ВИЧ и Covid-19 ЮНЭЙДС с партнерами призвали к созданию «народной» вакцины от Covid-19. Этот документ подписали более 150 мировых лидеров и экспертов, потребовав, чтобы вакцины, лекарства и тесты распространялись бесплатно для всех.