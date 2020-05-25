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вторник, 26 мая 2020 года   

Выводы 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения|Conclusions de la 73e Assemblée mondiale de la santé

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 25. 05. 2020. Просмотров: 570

Создание вакцины – наперегонки со временем © geralt/pixabay.com

В связи с пандемией 73-я ежегодная сессия высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прошла 18-19 мая в формате видеоконференции. Противостояние США и Китая, разработка препаратов от Covid-19, успешные примеры борьбы с коронавирусом – об этом в сегодняшней статье.|
A cause de la pandémie, la 73e session annuelle de l'Assemblée mondiale de la santé s'est tenue du 18 au 19 mai sous forme de vidéoconférence. La confrontation entre les États-Unis et la Chine, le développement des médicaments contre Covid-19, les exemples de bonne pratique de lutte cotre le coronavirus sont présentés dans l'article d'aujourd'hui.

Представители стран-членов ВОЗ ежегодно собираются в Женеве с целью обсудить и принять повестку дня в сфере глобального здравоохранения. В этом году почти все выступления были посвящены борьбе с коронавирусом. Лидеры Франции и Германии призвали обеспечить всем государствам равный доступ к вакцине от Covid-19 после ее создания.

Одно из самых запоминающихся событий – ультиматум, который президент США Дональд Трамп поставил ВОЗ, обвинив ее в том, что с начала вспышки коронавирусной инфекции организация действовала недостаточно быстро, чтобы остановить распространение болезни. В своем письме, адресованном главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу и опубликованном 19 мая в Twitter, Дональд Трамп потребовал в течение 30 дней реформировать организацию, пригрозив в противном случае лишить ее финансирования и прекратить членство США в ВОЗ. Президент США также подчеркнул настораживающую зависимость ВОЗ от Китайской Народной Республики. Добавим, что принятое 14 апреля решение Трампа приостановить ежегодные взносы США в бюджет Всемирной организации здравоохранения стало объектом критики во всем мире. ВОЗ отвергает обвинения Дональда Трампа, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш критически отозвался об ослаблении ресурсов ВОЗ в период пандемии. Кроме того, он заявил, что несогласованные действия стран в борьбе с коронавирусом дорого обошлись населению.

Директор Института глобального здравоохранения Женевского университета Антуан Флао указал в интервью телерадиокомпании RTS на лицемерные попытки государств найти козла отпущения. ВОЗ не имеет возможности отправить экспертов в Китай для проведения полевого расследования, к тому же «ни одно государство-член не позволит посягать на свои прерогативы».

«Нельзя делать попытки разрушения этого института (ВОЗ - НГ). Это приведет к разрыву международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Нет сегодня оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями», – приводит Первый канал слова председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Кстати, в коммюнике МИД Российской Федерации отмечается, что «Россия единогласно избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ. Были представлены данные о комплексных мерах, предпринимаемых в нашей стране в связи со вспышкой COVID-19 и позволивших добиться одного из самых низких в мире показателей летальности». В последние дни стало известно, что Россия намерена провести собственное расследование с целью найти источники распространения инфекции.

В ответ на вышеупомянутое заявление Дональда Трампа ВОЗ согласилась провести независимую оценку своих мер, принятых в сфере борьбы с пандемией Covid-19. Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга сделала заявление, достойное главы государства, играющего заметную роль в мировой дипломатии: выразив полную поддержку ВОЗ со стороны Конфедерации, она вместе с тем призвала провести оценку работы ВОЗ.

На 73-й сессии принята резолюция, в которой подчеркивается необходимость обеспечить всем странам равный доступ к вакцине от нового коронавируса. Вопрос в том, как быстро будет обеспечен такой доступ: Наша Газета уже рассказывала о больших суммах, которые США вкладывают в разработку препаратов от Covid-19, а также об опасениях по поводу того, что после создания вакцины первым ею воспользуется тот, кто «заказал музыку». Добавим, что в резолюции содержится призыв осуществлять взаимодействие на всех уровнях в целях разработки, испытания и внедрения в массовое производство безопасных, эффективных, качественных, приемлемых по цене средств диагностики и лечения, лекарственных препаратов и вакцин для борьбы с Covid-19.

Решение о том, что средство от Covid-19 не будет бесплатным, было принято на 73-й сессии под нажимом США и Швейцарии. Заинтересованность этих двух стран легко понять, учитывая, сколько фармацевтических компаний находятся на их территории. Новость о том, что за лекарство придется платить, стала разочарованием для бывшего президента Конфедерации Рут Дрейфус и некоторых глав государств, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, которые призвали разработать бесплатную «вакцину для народа», информирует RTS.

Какую позицию занял Китай? Издание Жэньминь жибао приводит слова официального представителя МИДа КНР Чжао Лицзяня о том, что Китай приветствует принятие резолюции 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Дипломат отметил, что «Китай вместе с подавляющим большинством стран решительно расстроил намерения отдельных государств политизировать вопросы отслеживания источников вируса и оценки работы ВОЗ, а также обеспечил объективный и справедливый характер резолюции».

Интересно, что Тайвань не пригласили на заседание высшего органа ВОЗ, несмотря на просьбу ряда стран. Это тем более досадно, что Тайвань мог поделиться ценным опытом успешной борьбы с распространением коронавируса: в островном государстве зафиксировано менее 450 случаев заражения и только 7 смертей от Covid-19. Китай считает Тайвань частью своей территории, поэтому воспротивился приезду его представителей. В коммюнике минздрава Тайваня отмечается, что, не пригласив это государство, «добровольного и ответственного партнера и заинтересованную сторону, ВОЗ не выполнила своего обязательства никого не оставить позади и создала пробел в глобальной системе здравоохранения». В целом сегодняшние споры между странами отчасти напоминают поведение потерпевших кораблекрушение, которые, стоя в тонущей лодке посреди океана, спорят о том, чьим ковшом они будут вычерпывать воду. Любопытно, что Китай опроверг обвинения в сокрытии информации о происхождении и степени опасности нового коронавируса. Си Цзиньпин подчеркнул, что действия его страны с самого начала были прозрачными и ответственными; более того, в течение ближайших двух лет Китай выделит 2 млрд долларов на поддержку государств, пострадавших от пандемии. Такой шаг некоторые эксперты считают попыткой избавиться от подозрений в адрес Поднебесной.

Газета Le Temps опубликовала результаты журналистского расследования, автор которого выяснил, кто проинформировал ВОЗ о вспышке коронавирусной инфекции. По данным, приведенным на сайте официального информагентства правительства КНР «Синьхуа», с 3 января Китай регулярно передает в ВОЗ сведения о новой пневмонии. В коммюнике ВОЗ от 5 января сказано следующее: «Тридцать первого декабря 2019 г. страновое бюро ВОЗ в Китае получило информацию о выявлении в г. Ухань китайской провинции Хубэй случаев заболевания пневмонией неизвестной этиологии». Кто же передал сведения во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря? В ночь с 30-го на 31-е декабря коммюнике о вспышке инфекции было опубликовано на сайте Программы мониторинга новых заболеваний (ProMED, США). В сообщении цитировались статьи из китайской прессы о том, что комиссия по вопросам здравоохранения города Ухань разослала местным больницам срочное сообщение касательно лечения атипичной пневмонии. На основе информации, представленной в коммюнике ProMED, ВОЗ поручила своему страновому бюро в КНР запросить подтверждение от правительства Китая.

Отметим, что 31 декабря Тайвань направил в ВОЗ запрос на предоставление данных о случаях атипичной пневмонии в Ухане. Несмотря на это, «первый доклад поступил из Уханя […], а Тайвань лишь просил предоставить разъяснения» приводит Le Temps слова главы ВОЗ. Кстати, «информация, первоначально переданная Китаем в начале января о коэффициенте смертности, серьезности и заразности», не позволила получить полное представление о вирусе, отмечается в предварительном отчете, посвященном реакции ВОЗ на вспышку Covid-19 в январе-апреле 2020 года. Документ обнародован независимым надзорным консультативным комитетом программы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. Что же, остается ждать, когда будет опубликован окончательный отчет.

А пока эксперты готовят отчеты, страны борются с Covid-19. Еще один пример в этой области – Грузия, где рост новых случаев не превышает 1-6 человек в день даже несмотря на то, что в стране недавно широко отметили Пасху. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Грузии Сильвиу Доменте объяснил, что секрет успеха заключается в ряде мер, включающих своевременную диагностику, изолирование в случае инфицирования, комплексное лечение, отслеживание всех контактов, карантин и т.д.

Возвращаясь к резолюции, добавим, что речь идет о справедливом распределении высококачественных, важных для борьбы с Covid-19 технологий. Предлагается также при необходимости приостановить действие ряда международных договоров, включая отдельные положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Глава ВОЗ подчеркнул, что возглавляемая им организация будет и дальше обеспечивать координацию усилий на международном уровне. Он отметил, что в настоящее время в рамках программы ВОЗ «Солидарность» в 320 больницах в 17 странах проходят клинические испытания потенциальных лекарств с участием 3 тыс. пациентов. Эксперт указал на необходимость проявить солидарность в это непростое время, напомнив, что кризис принес с собой не только смерть и страдания; у человечества появилась возможность осознать: несмотря на границы, разные языки и культуры, нас многое связывает.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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