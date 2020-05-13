Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13. 05. 2020. Просмотров: 22
Завтра исполнится равно месяц, как не стало талантливого ученого, сотрудника Института по ядерным исследования РАН и участника коллаборации в ЦЕРНе. Мы не спешили писать об этом, дав близким прийти в себя. Сожалеем, что Данила стал «героем» этой рубрики лишь посмертно, но рассказать вам о нем считаем необходимым.|
Demain il y aura un mois depuis la disparition tragique d’un chercheur brillant, collaborateur de l’Institut de recherche nucléaire de l’Académie des sciences russe et de CERN. Nous regrettons de vous le présenter post-mortem mais trouvons important de le faire.
Верил ли Данила Тлисов в судьбу, в предопределенность событий и обстоятельств, в существование высших сил, которые управляют мировым порядком и человеческим поведением? Этого мы не знаем и не узнаем уже никогда. Но как не поверить, если знаешь, что осенью 2014 года Данила Тлисов сорвался со склона горы Монблан и выжил. «Это произошло в месте, которое из-за постоянных камнепадов называют “кулуаром смерти”. Обычно там висит верёвка, но как раз накануне её сняли, потому что сочли, что сезон уже закончился, – рассказывает Максим Гузевич, друг и коллега Данилы, его партнер по горным походам и команде «Что? Где? Когда?». – На середине пути Данила почему-то поскользнулся, возможно, у него свалилась с ботинка “кошка”, и покатился вниз. Зарубиться, то есть задержаться с помощью ледоруба, он не смог и пролетел 300 метров по крутому кулуару».
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Информацию о его недолгой яркой жизни и об обстоятельствах смерти передали многочисленные СМИ – от «Московского комсомольца» и «Научной России» до Русской службы Би-Би-Си. Много повторов, встречаются ошибки, в частности, в указании возраста. После прочтения, кажется, всей имеющейся информации и разговоров со знакомыми в России и Женеве вырисовывается такая линия жизни.
Данила Тлисов родился в 1983 году в Екатеринбурге. Двадцать лет прожил в Москве – окончил физический факультет МГУ, аспирантуру проходил в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) в подмосковном
Троицке, где проработал 12 лет. В одном из интервью, данных за прошедший месяц, заведующий лабораторией физики электрослабых взаимодействий, профессор Юрий Куденко называет Тлисова «интересным и талантливым физиком, у которого всё получалось».
В продолжение своих исследований в лаборатории моделирования физических процессов «в 2012 году Тлисов стал участником коллаборации CMS (Compact Muon Solenoid) на субсистеме адронного калориметра (HCAL) в ЦЕРНе», – говорится в некрологе, размещенном на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям, крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий, расположенной в Женеве, на границе между Швейцарией и Францией. Добавим, что эксперимент CMS – одна из самых масштабных международных научных коллабораций в истории, по состоянию на сентябрь 2019 года в ней были задействованы 5000 физиков-специалистов в области элементарных частиц, инженеров, техников, студентов… Детектор CMS – один из четырёх крупных детекторов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Его цель, как объяснил Максим Гузевич, «сфотографировать все частицы, дать им фамилию, имя и отчество, выяснить, откуда и куда они идут. Физик-экспериментатор строит генетическое дерево частиц, чтобы найти у его истоков бозон Хиггса, микроскопическую чёрную дыру или пятое измерение». Этим и занимался Данила, профессионально и с энтузиазмом.
«Друзья и коллеги по CMS с нежностью вспоминают теплую улыбку Данилы и его невероятно руководство, – отмечается в некрологе ЦЕРНа. – Его практические знания и отличные аналитические способности играли важнейшую роль в нашей работе по преодолению традиционно серьезных проблем, связанных с развитием детектора».
Итак, с 2010 года Данила по нескольку месяцев в году проводил в Женеве. В 2016 году стал лауреатом премии эксперимента CMS за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения, а недавно стал заместителем руководителя проекта.
«Я никогда не забуду нашу первую встречу, его улыбку без переднего зуба – у Данилы никак руки не доходили заняться этим после несчастного случая на Монблане, – рассказал Нашей Газете непосредственный начальник Данилы Тлисова Павел Де Барборо, американский физик польского происхождения, уже 20 лет работающий в ЦЕРНе. – Данила был скромным человеком, производил впечатление интроверта. Но сила его личности была огромной, и таким же огромным был его научный потенциал. Он был прирожденным лидером, умевшим мотивировать своих коллег и вести их за собой. Он был также чудесным человеком, верным, надежным другом, всегда готовым прийти на помощь. Мы по-настоящему сблизились, вместе ездили в горы, на Рождество он даже наряжался дедом Морозом, к восторгу моих детей. Его уход – огромная потеря для меня и в профессиональном плане, и в личном. В это невозможно поверить – он казался мне несокрушимым».
Данила вел активный образ жизни, катался на велосипеде и на горных лыжах, серьезно увлекался альпинизмом и скалолазанием. «Я познакомился с Данилой в мою первую зиму в ЦЕРНе в 2014 году, когда я впервые встал на горные лыжи. В сентябре прошлого года я видел его в последний раз, он откликнулся на мой призыв помочь с организацией тура по ЦЕРНу для Ассоциации выпускников СПбГУ и мы совместно были гидами», – вспоминает его коллега Андрей Серяков, с которым Наша Газета познакомила читателей в конце прошлого года и которому несколько недель назад впервые в жизни пришлось писать некролог.
Жизнь, как известно, полосата, как зебра. Через год после чудом пережитого падения в горах Данила познакомился с преподавательницей физики Чувашского государственного педагогического университета Ириной, в ноябре 2015 года приехавшей на стажировку в ЦЕРН, а в последнее время преподававшей в одной из русских школ Женевы. Они встречались два года, в 2018-м поженились, мечтали о ребенке…
Что же произошло? После объявления правительством Швейцарии «чрезвычайного положения» руководство ЦЕРНа решило закрыть организацию на карантин, соответственно, были прерваны все командировки. 21 марта Данила и Ирина Тлисовы вылетели в Москву. «В самолёте мы обрабатывали поверхности антисептиком. В Москве, в такси, мы всё протерли – до себя и после. Мы ничего нигде не трогали, у нас руки были сухущие от спирта», – цитирует слова Ирины Русская служба Би-Би-Си.
В Москве, а вернее в Троицке, сразу сели на жесткий карантин, никаких симптомов заболевания у них тогда не было, но чуть позже выяснилось, что в самолёте, которым они летели из Женевы, находились больные коронавирусной инфекцией. На десятый день после возвращения в Россию, то есть 1 апреля, у Данилы поднялась температура до 38°C, начался кашель. 4 апреля его на скорой забрали в ГКБ № 40 в Коммунарке, за последние недели ставшую известной – печально! – всем. Первые два теста на COVID-19 были отрицательными, третий – положительным. Состояние Данилы ухудшалось – 10 апреля его перевели в реанимационное отделение, подключили к прибору искусственной вентиляции легких. 14 апреля Данилы Тлисова не стало.
«Мне и в голову не приходило, что такое может случиться! – признается Максим Гузевич. – Уж если «старичка» Джонсона откачали, то сомнений в том, что спасут нашего спортивного Данилу, у меня не было». Судьба распорядилась иначе.
Наcколько нам известно, Данила Тлисов – единственный физик ЦЕРНа, скончавшийся от коронавирус. Несколько дней назад его память публично почтила Генеральный директор организации Фабиола Джанотти.
Светлая память Даниле и глубочайшие соболезнования его родителям и Ирине!
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