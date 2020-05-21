В среду Федеральный совет провел очередное заседание, в ходе которого был принят ряд важных решений, касающихся будущей возможной вакцинации, приложения для отслеживания контактов, возобновления религиозных церемоний и других вопросов.

Гарантированный доступ к вакцине

Федеральный совет намерен ускорить исследования и разработку безопасной и эффективной вакцины, чтобы как можно скорее сделать ее доступной для населения Швейцарии. Имеющиеся на сегодняшний день данные дают основания предполагать, что коллективный иммунитет не достигнут. Так, только 10% из 355 393 проведенных в Швейцарии тестов оказались положительными. Федеральный совет исходит из того, что иммунологическая защита населения Конфедерации и других стран будет оставаться слабой после первой волны эпидемии – это означает, что на мировом рынке будет наблюдаться высокий спрос на вакцины.

Мы уже рассказывали об опасениях относительно того, что, когда чудодейственная вакцина будет, наконец, найдена, первым открытием воспользуется тот, кто «заказал музыку». Чтобы гарантировать быстрый доступ к вакцинам, Федеральный совет поручил департаментам внутренних дел и обороны начать переговоры по заключению соответствующих контрактов с производителями. Предполагается, что для получения необходимых доз вакцины и обеспечения поставок потребуется около 300 млн франков. Вероятно, эта сумма может быть покрыта за счет уже утвержденных для борьбы с коронавирусом средств.

Согласно Закону об эпидемиях, Федеральный совет после консультаций с кантонами может объявить прививки обязательными для тех, кто входит в группу риска, а также для лиц, занимающихся определенными видами деятельности. Более того, при необходимости предотвращения распространения инфекционного заболевания Минздрав (OFSP) может обязать лиц, въезжающих в Швейцарию или выезжающих из нее, предъявить «сертификат, подтверждающий проведение вакцинации или других профилактических мер». Закон также предусматривает возможность выплаты компенсаций лицам, которым был нанесен ущерб в результате обязательной или рекомендованной властями вакцинации.

Добавим, что за прошедшие сутки число новых случаев заражения SARS-CoV-2 по сравнению с предыдущими днями немного выросло и достигло 40 человек. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне, согласно санитарному бюллетеню от 20 мая, новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 30 658 человек, 1630 из них скончались.

Юридическая основа для приложения

В рамках внеочередной сессии парламент заблокировал использование приложения для отслеживания контактов без соответствующей юридической базы и поручил правительству ее разработать. Правовая основа для приложения SwissCovid была представлена в среду: Федеральный совет предлагает внести соответствующие поправки в Закон об эпидемиях, чтобы Минздрав получил возможность использовать систему отслеживания контактов для сдерживания распространения вируса.

Проект поправки к закону будет рассмотрен парламентом в ходе летней сессии в июне. Если нововведение будет одобрено, то приложение будет запущено на всей территории страны до конца июня.

Разработанное Федеральным ведомством информационных технологий и телекоммуникаций (BIT) и Федеральными политехническими школами в Лозанне (EPFL) и Цюрихе (ETHZ) приложение использует технологию Bluetooth: система зафиксирует другие телефоны, которые находились в пределах 2 метров в течение более 15 минут. Если пользователь заразится коронавирусом, то он может ввести в приложение специальный код, который предупредит других пользователей, что они находились в тесном контакте с заболевшим.

Как уверяют власти, приложение будет иметь единственную цель – проинформировать лиц, потенциально подверженных риску заражения. Его можно будет установить на телефон по желанию, по крайней мере, штрафов за неиспользование приложения не будет, обещает министр здравоохранения Ален Берсе. Данные будут храниться децентрализовано, система не будет регистрировать местонахождение, технические характеристики и исходный код будут общедоступны. Федеральный совет деактивирует систему, как только отпадет необходимость бороться с распространением нового коронавируса.

Церкви, бюро путешествий, врачи и безработные

На вчерашнем правительственном заседании был принят и ряд других постановлений. В частности, с 28 мая снова разрешено проводить религиозные церемонии для всех конфессий. Религиозным общинам отводится одна неделя на подготовку планов защиты и обеспечения контроля цепей передачи вируса.

Кроме того, в связи с нормализацией ситуации медицинский персонал с начала июня может вернуться к «нормальному» рабочему графику, т.е. к установленным законом рабочим часам и периодам отдыха.

До 30 сентября клиенты не смогут обращаться в турагентства за возмещением стоимости поездки, аннулированной в связи с коронакризисом. В настоящее время около 1300 туристических агентств в Швейцарии столкнулись с массовой отменой авиаперелетов. Клиенты имеют право на возмещение уже произведенных платежей, но это ставит туристические агентства в затруднительное положение, так как авиакомпании и отели не всегда могут вернуть деньги. О том, как самостоятельно вернуть стоимость авиабилета, мы рассказывали в нашей статье.

Федеральный совет принял постановление об оказании исключительной финансовой помощи швейцарским виноделам, пострадавшим от закрытия ресторанов и связанным с этим падением продаж вина. Берн решил поддержать производителей вина оригинальным способом, разрешив им продавать вина высшей категории AOC (фр. Appellation d’Origine Controlée: наименование, контролируемое по месту происхождения) в категории столовых вин и пообещав виноделам компенсировать разницу в цене в размере двух франков за литр.

Наконец, правительство намерено поддержать фонд страхования по безработице. В настоящее время заявки на частичную безработицу подали 37% всех работающих жителей Швейцарии. «Это исторические цифры», - отметил на прошедшей в среду в Берне пресс-конференции федеральный советник Ги Пармелен. Резкое увеличение количества безработных усиливает финансовую нагрузку на фонд страхования по безработице, задолженность которого к концу 2020 года может превысить 16 млрд франков. В этом случае будет запущен механизм «долгового тормоза», предусматривающий увеличение зарплатных отчислений на 0,3 процентных пункта в 2021 году. Чтобы этого избежать, правительство предлагает предоставить дополнительное финансирование фонду и планирует выделить на эти цели 14,2 млрд франков.

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