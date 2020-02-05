Эксперты Addiction Suisse обеспокоены ростом выбора товаров, способных вызвать зависимость. В коммюнике ассоциации подчеркивается, что при желании швейцарцы могут легко купить спиртные напитки, табачные изделия, наркотики или препараты, обладающие психоактивными свойствами. Что касается властей, то они не успевают принимать законы, которые позволили бы обеспечить более эффективное регулирование в сфере продажи таких товаров, поскольку новые наименования появляются на рынке слишком быстро. Исследование, проведенное минздравом Швейцарии в 2018 году, показало, что около 66% респондентов поддерживают идею запрета рекламы алкогольных напитков во время спортивных соревнований и почти столько же швейцарцев выступают за запрет рекламы табачных изделий. Рассмотрим вредные привычки по отдельности.



Алкоголь



По данным нового исследования Addiction Suisse, в стране участилось эпизодическое потребление спиртных напитков, которое может со временем стать причиной алкогольной зависимости. Это явление касается швейцарцев почти всех возрастных категорий, особенно молодых женщин. Производители привлекают новых потребительниц сладким пивом с фруктовым вкусом или готовыми коктейлями. Кроме того, маркетологи прилагают усилия, чтобы парни и девушки как можно раньше начали употреблять спиртные напитки, так как речь идет о новом поколении клиентов.



Табак



Курильщики составляют около 25% населения Швейцарии, этот показатель почти не меняется, однако снюс (сосательный табак) и большой выбор никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет повышают риск того, что больше жителей Конфедерации станут покупать эти товары. Тем не менее, эксперты не исключают вероятности того, что благодаря изделиям, содержащим минимальное количество никотина, можно постепенно бросить курить.



Каннабис



Мы писали о том, что, по предположениям экспертов, объем продаж марихуаны в Конфедерации составляет 40-60 тонн в год, торговый оборот оценивается в 340-500 млн, доходы продавцов – в 220-325 млн. Сегодня на рынке часто продаются смеси нелегального (с высоким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) и легального каннабиса (менее 1% ТГК). Рынок марихуаны интересен тем, что на нем действуют разные игроки: от тех, кто выращивают несколько кустов, до преступных группировок, производящих или импортирующих сотни килограмм.



Говоря о запрещенных наркотиках, отметим, что уровень их потребления почти не меняется, хотя в Швейцарских городах «дозы» принимают чаще, чем в соседних странах. Число психоактивных веществ, которые жители Конфедерации покупают, в основном, онлайн, продолжает расти: по состоянию на конец 2019 года в Швейцарии запретили 13 новых наименований.



Медикаменты



В Конфедерации растут продажи опиоидных анальгетиков, однако благодаря строгому контролю за их реализацией в стране нет таких проблем с этими веществами, как в США, где зафиксировано повышение смертности из-за передозировок опиоидными препаратами. Снотворное и сильные успокоительные средства принимают приблизительно 350 тыс. человек, по мнению экспертов, этот показатель стабилизировался.



Азартные игры





У 3% опрошенных любителей играть на деньги отмечены симптомы зависимости от такого времяпровождения. Более всего рискуют попасть в эту ловушку молодые мужчины с невысоким доходом. Addiction Suisse напоминает, что соблазнов сыграть сегодня как никогда много в связи с огромным выбором предложений в интернете, а также тем, что швейцарские казино получили право предлагать клиентам развлечения онлайн. Кроме того, многие азартные игры в интернете напоминают видеоигры, поскольку их разработчики следуют модным сегодня тенденциям, привлекая молодежь.Всемирной паутиной чрезмерно часто пользуются 1-4% населения в возрасте от 15 лет, проблема особенно актуальна для молодого поколения. Угроза со стороны видеоигр онлайн заключается в том, что в них зачастую нужно покупать предметы, важные для расширения способностей виртуальных персонажей и т.д. Напомним, что мы писали о лечении цифровой зависимости в Швейцарии: на разных курортах клиентам предлагают курсы медитации, релаксации в бассейне, массажа, а также другие прелести при полной «отрезанности» от интернета.